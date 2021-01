Pirmieji COVID-19 vakcinos skiepai Birštone

Per šios savaitės ketvirtadienį ir penktadienį Birštone COVID-19 vakcina pirmą kartą paskiepyta 30 asmenų, tai – Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) medikai, Nemajūnų dienos centro socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, tiesiogiai dirbantys su seneliais ir neįgaliaisiais, Neįgaliųjų dienos centro darbuotojai, turintys kontaktą su dializuojamais pacientais ir kitais klientais, dalis sanatorijų darbuotojų.

Vakcinacija bus tęsiama ir kitą savaitę. Birštono savivaldybės gydytojos Eglės Grinevičienės teigimu, pirmame etape užsakyta 120 vakcinos dozių, jas reikės įskiepyti per penkias dienas.

– Pirmiausia bus skiepijami dirbantieji sveikatos priežiūros, sanatorinio gydymo, socialinių paslaugų įstaigose, vaistinėse, sudarytuose sąrašuose – 500 asmenų. Kada prasidės prioritetinių grupių gyventojų ir pacientų vakcinacija, dar negaliu pasakyti, tai priklausys nuo gaunamų vakcinos kiekių. Prie Birštono PSPC yra prisirašę apie 2100 gyventojų, tačiau sąrašus dar tiksliname, nes iš šio skaičiaus reikia eliminuoti vaikus, kurie nebus skiepijami, ir tam tikrų prioritetinių grupių asmenis, kurie skiepus gaus kitose gydymo įstaigose. Pavyzdžiui, dializuojami Birštono gyventojai yra skiepijami Prienuose, – teigė E.Grinevičienė.

Savivaldybės gydytojos teigimu, skiepijimą organizuojanti Birštono PSPC yra sudariusi dvi skiepyti turinčių teisę slaugytojų komandas po du žmones, reikalui esant, į pagalbą kolegėms ateis slaugytojos iš sanatorijų, kurios turi atitinkamus sertifikatus.

Skiepijimus savivaldybėje organizuojančios Birštono PSPC direktorius Dainius Kryžanauskas ketvirtadienį patvirtino, kad minėtų grupių asmenys vakcinuojami centro patalpose, jiems stengiamasi užtikrinti saugias sąlygas, kad būtų išvengta tiesioginių kontaktų su kitais žmonėmis.

– Ši vakcinacija mums yra iššūkis, pirmosios dienos yra savotiškas bandomasis laikotarpis, per kurias įvertinsime savo galimybes ir vakcinacijos spartą, paaiškės, kiek žmonių suspėjame paskiepyti per vieną dieną. Slaugytojos pasidalino pareigomis: vienos visiems atėjusiems pasiskiepyti asmenims atlieka greituosius COVID-19 testus, kitos skiepija, dar kitos pildo dokumentus. Įvertinsime, kiek tai užtrunka, ką galime padaryti greičiau ir paprasčiau. Šios pamokos pravers, kai iš karto gausime didesnius vakcinos kiekius, – sakė įstaigos vadovas.

D.Kryžanauskas džiaugėsi konstruktyviu bendradarbiavimu su LSMU Kauno klinikomis, su kuriomis susitarta dėl vakcinos parsivežimo dalimis.

„Klinikos turi visą reikalingą įrangą, šaldiklius, kad galėtų palaikyti „BioNTech“ ir „Pfizer“ vakcinai reikalingą itin žemą temperatūrą, mūsų įstaiga tokių sąlygų negali sudaryti, todėl užsisakome vakcinos tiek, kiek esame pajėgūs suskiepyti per kelias dienas,“ – kalbėjo D.Kryžanauskas.

Pirmadienį Birštono PSPC turėtų pasiekti dar 90 vakcinos dozių, jos bus skirtos kurorto sanatorijų darbuotojams. Kitą savaitę vakcinos tikimasi gauti ir daugiau.

– Esame apsvarstę galimybę su slaugytojomis vykti į didesnius darbo kolektyvus ir jų darbuotojus skiepyti vietoje. Manome, kad taip bus paprasčiau ir patogiau, – sakė Birštono PSPC direktorius.

Dalė Lazauskienė

