Į naujus metus su daugiau optimizmo

Sausio 4 d. vykusiame nuotoliniame Prienų r. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) posėdyje su Savivaldybės, administracijos skyrių, asmens sveikatos priežiūros, socialinių įstaigų bei policijos vadovais buvo aptarti su COVID-19 susiję klausimai. ESOC vadovė, administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pakvietė įstaigų vadovus pristatyti situaciją rajone ir gydymo bei socialinėse įstaigose, švietimo įstaigų darbo organizavimo, asmenų izoliacijos pakeitimus, apžvelgti šventiniu laikotarpiu taikyto žmonių judėjimo tarp savivaldybių rezultatus, pasidalinti kitais rūpesčiais ir aktualijomis.

Mokiniai grįžta po atostogų

Kaip pažymėjo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, nuo sausio 4 d. pradinio ugdymo pakopoje prasidėjo nuotolinis ugdymas, tačiau jį vykdant būtina atsižvelgti į naujausią Vyriausybės nutarimą, kuris savivaldybių administracijas įpareigoja užtikrinti pradinių klasių mokinių nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokyklose, jeigu tėvai, pvz., medikai, slaugytojai, pareigūnai, privalo darbus atlikti darbo vietoje ir negali vaikų prižiūrėti namuose. Tokia tvarka galiojo ir karantino metu pavasarį.

ESOC įpareigojo visas rajono bendrojo ugdymo mokyklas, vykdančias pradinį ugdymą, užtikrinti nuotolinį pradinukų ugdymą ir priežiūrą mokyklose. Tėvai, pageidaujantys tokios priežiūros savo vaikams, turės mokykloms pateikti argumentuotą prašymą ir darbdavio pažymą, kad darbuotojas atlikti savo funkcijų nuotoliniu būdu negali.

Taip pat priimta rekomendacija mokykloms, esant galimybei ir pasitarus su specialistais, tokį ugdymo ir priežiūros metodą taikyti ir socialinės atskirties šeimų vaikams, neturintiems galimybės bei sąlygų ugdytis namuose.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas kontaktiniu būdu, tačiau ir toliau rekomenduojama vaikus vesti tik tiems tėvams, kurie neturi galimybių prižiūrėti vaikų namuose.

Globos, sveikatos ir socialinėse įstaigose situacija gerėja

Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė informavo, kad COVID-19 situacija pamažu keičiasi į gerąją pusę. Šiuo metu dar serga 26 gyventojai ir 19 darbuotojų. Dauguma darbuotojų yra persirgę ir sugrįžta į darbą, todėl darbuotojų trūkumo šiuo metu nėra. ESOC pritarė įstaigos direktorės prašymui vėl priimti naujus gyventojus į Globos namus, nes šiuo metu jau yra galimybė atskirose patalpose dviems savaitėms saugiai izoliuoti naujai atvykstančius gyventojus, o ir personalo užtenka.

Dar geresnė situacija Jiezno PSPC Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje ir Prienų socialinių paslaugų centre. Kaip teigė Jiezno PSPC slaugos administratorė Dovilė Kimbirauskienė, nuo pirmųjų susirgimo atvejų praėjus 20 dienų, dauguma pacientų ir darbuotojų sveiki, maža dalis dar sveiksta. Vadovė vylėsi, kad COVID-19 situacija greitai bus suvaldyta.

Socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė patikino, kad į naujus metus žengia optimistiškai, nes, išskyrus vieną nedarbingumo pažymą turintį darbuotoją, visi sveiki. Taip pat šiandien veiklą pradėjo neįgaliųjų dienos grupė.

Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas nuogąstavo, ar lankytojams nekils grėsmių dėl saugumo, bet direktorė patikino, kad užimtumas organizuojamas griežtai laikantis saugumo reikalavimų, vienoje patalpoje dalyvaujant ne daugiau kaip 2 asmenims. Anot direktorės, šie asmenys, priešingai nei kitų grupių paslaugų gavėjai, karantino laikotarpiu patiria didelį psichologinį diskomfortą, kuris neigiamai veikia jų gyvenimo kokybę.

Prienų PSPC direktorius Artūras Ivanauskas pabrėžė, kad įstaiga ir jos padaliniai dirbo visas šventines dienas. Ypač didelis krūvis teko greitosios medicinos pagalbos brigadoms, kurios vežė daug sergančiųjų. Pasidžiaugė, kad iš greitosios medicinos pagalbos darbuotojų sergančių tik vienas, tačiau apgailestavo, jog po Naujųjų metų padaugėjo COVID-19 protrūkių šeimose.

Karantino sąlygos nešvelnėja

Savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vytautė Draugelytė supažindino su izoliacijos kontrolės pakeitimais. Vadovaujantis naujausiais aktais, savivaldybių administracijos įpareigotos tikrinti asmenų, grįžusių iš užsienio šalių (prioritetas – Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), izoliaciją savivaldybių numatytose ar kitose patalpose, jų namuose. Tą darbą dirba ir policijos pareigūnai.

Policijos komisaras Andrius Rupeikis, apžvelgdamas žmonių judėjimo per šventes situaciją, pažymėjo, kad darbas vyko sklandžiai ir be incidentų. Per 4 švenčių dienas policija nepraleido į Prienus įvažiuojančio 91 automobilio. Komisaras pabrėžė, kad ir toliau vyks gyventojų judėjimo tarp savivaldybių kontroliavimas stacionariuose ir mobiliuose postuose net iki sausio 31 d.

Prienų r. savivaldybės informacija