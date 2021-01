Birštono TAU studentai nelieka gyvenimo aktualijų nuošalėje

Gruodžio 29 dieną Birštono trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai tradiciškai susibūrė tarpušvenčio pašnekesiams, kuriuose įvertino per praėjusius metus vykdytas veiklas ir projektus, prisiminė gražiausias iki karantino spėtų surengti išvykų, mokymų, kitų užsiėmimų akimirkas, palinkėjo vieni kitiems sveikų ir turiningų 2021-ųjų.

Tik šį kartą senjorai su TAU administracija, Birštono mere Nijole Dirginčiene ir kitais svečiais sveikinosi ir bendravo per „Microsoft teams“ programėlę: virtualiu būdu, sėdėdami saugiai savo namuose, siuntė vieni kitiems nuoširdžius padėkos žodžius ir apkabinimus.

Susibūrusieji prie kompiuterių ekranų džiaugėsi šiuo apribojimų laikotarpiu galėdami pasinaudoti informacinių technologijų siūlomomis galimybėmis, dėkojo Birštono TAU direktorei Nijolei Jakimonienei, dekanei Astai Ferevičienei už šią vasarą organizuotus projekto „Išmokim, atraskim, sukurkim drauge“ mokymus, kurie suteikė reikiamų įgūdžių ir padėjo pagrindą nuotoliniam bendravimui.

Projektas buvo skirtas ne tik mokymuisi, švietėjiškai veiklai, jo metu vykdytos ir socialinės, kūrybiškumą skatinančios veiklos. Gėlių salono Prienuose floristėms Rūtai ir Jūratei mielai sutikus organizuoti užsiėmimus, TAU studentai grupelėmis mokėsi pinti adventinius vainikus, komponuoti puokštes, gaminti kalėdines eglutes. Sukurti darbai švenčių išvakarėse papuošė ne tik pačių užsiėmimų lankytojų namus, Šv. Kalėdų proga 60 dovanėlių suruošta vienišiems, negalią turintiems Birštono bendruomenės nariams, ligoniams. Jas išdalinti padėjo „Bočių“ organizacijos nariai bei Nemajūnų dienos centro darbuotojai.

Projektą apžvelgusi TAU direktorė Nijolė Jakimonienė padėkojo visiems partneriams už bendradarbiavimą, dalyviams – už susitelkimą, o Birštono savivaldybei – už finansavimą (projektui „Išmokim, atraskim, sukurkim drauge“ skirta 2915 eurų). Direktorės teigimu, naujieji metai kviečia nesustoti ties tuo, kas jau pasiekta, ir mokytis, tobulėti, įgyti naujų įgūdžių.

„Džiaugiuosi, kad per šį sudėtingą laikotarpį spėjome patirti glaudų bendrystės ir vieni kitų palaikymo jausmą. Mūsų veikla praturtino kiekvieno jūsų gyvenimą ir svarbiausia – stengėmės nelikti gyvenimo aktualijų nuošalėje,“ – TAU studentus motyvavo N.Jakimonienė.

Trečiojo amžiaus universiteto studentų veiklumu, gebėjimu savo tobulėjimui išnaudoti net ir nepalankias aplinkybes, pasidžiaugė ir merė Nijolė Dirginčienė, nepraleidusi tarpušvenčio tradicijos su jais susitikti ir pabendrauti per nuotolį.

Merė pristatė svarbiausius pokyčius, savivaldybėje įvykusius per 2020 metus, akcentavo, kad ir pandeminiais metais pastatų renovacijos, statybos, kelių tvarkymo ir asfaltavimo, dviračių takų plėtros ir kiti darbai nesustojo. Jiems pagreitį suteikė iš Vyriausybės gauti beveik 3,5 mln. eurų COVID-19 padarinių sušvelninimui.

N.Dirginčienė supažindino ir su 2021 metais laukiančiais darbais. Naujais metais numatoma pradėti Pakalnės ir Saulėgrąžų gatvių rekonstrukciją, įgyvendinti vandentiekio ir nuotekų tinklų projektą Birštono vienkiemio, sodų bendrijos „Rūta“ teritorijose. Planuojamas statyti viadukas per A-16 kelią, viliamasi pradėti Nemuno vagos ties Birštonu valymo darbus, tvarkyti kairiosios Nemuno pusės kelius, modernizuoti apšvietimo tinklus, išplėsti automobilių stovėjimo aikšteles, gerinti kelius sodų bendrijose, prisidėti prie naujų gyvenamųjų kvartalų infrastruktūros paruošimo.

Birštonas patrauklus ir verslui, kuris privačiomis investicijomis ketina rekonstruoti apleistus pastatus (senasis paštas, pastatas prieš Kurhauzą, buvęs kino teatras).

Kalbėdama apie COVID-19 plitimą ir saugumą kurorte, pandemijos keliamus iššūkius savivaldybei, jos įstaigoms ir gyventojams, merė kvietė visus atsakingai laikytis karantino reikalavimų. Merė patikino, kad, skirtingai nei kituose miestuose, šventiškai parėdyta ir šviečianti eglė nebus užgesinta, tačiau žmonių ji prašė Naujuosius metus pasitikti namuose ir būti sveikiems.

Trečiojo amžiaus universiteto administracija kiekvienąkart įdeda daug nuoširdžių pastangų, kad studentų susitikimai būtų įdomūs ir išradingi. Todėl tarpušvenčio pašnekesių dalyvius gera nuotaika, dovanėlėmis, žaidimais ir eilėmis, kaip ir kasmet, nudžiugino du šio laikotarpio personažai – Žiema (Asta Ferevičienė) ir Kalėdų senelis (Kazimieras Drižilauskas).

