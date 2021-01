Svarbu savarankiškai dirbantiems: kas keičiasi kitais metais

Kitais metais padidėjus minimaliai mėnesinei algai (MMA), keisis kai kurių su ja susijusių įmokų dydžiai, tačiau „Sodros“ įmokų tarifai liks tokie patys. Kokie kiti pokyčiai nuo sausio laukia savarankiškai dirbančiųjų?

Kas turi mokėti įmokas „Sodrai“?

Gyventojai dirbantys su individualios veiklos pažyma, verslo liudijimu, mažųjų bendrijų nariai ar individualių įmonių savininkai, šeimynos dalyviai privalo patys mokėti valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas, kad ligos atveju gautų ligos išmoką, taip pat motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, kauptų stažą pensijai ar galėtų pasinaudoti nemokamomis medicinos paslaugomis.

Žmonės, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir kurių ekonominis valdos dydis mažesnis nei 4, moka tik privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Jei savarankiškai dirbantis gyventojas tais metais, už kuriuos deklaruoja pajamas, visus metus gavo senatvės ar netekto darbingumo (neįgalumo), šalpos pensiją ar buvo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus, PSD ir VSD įmokų jam mokėti nereikia.

VSD ir PSD įmokų nuo deklaruotų pajamų taip pat galima nemokėti vienerius metus nuo pirmosios veiklos pradžios. Vis dėlto svarbu prisiminti, kad nemokant įmokų neįgyjamas stažas bei nepriklauso socialinės garantijos.

Kas naujo nuo 2021 metų sausio?

PSD mokesčio tarifas siekia 6,98 proc. ir yra skaičiuojamas nuo minimalaus darbo užmokesčio. Jei Seimas ir Prezidentas pritars kitų metų biudžeto projektui, 2021 metais minimali mėnesio alga sieks 642 eurus. Patvirtinus šiuos pakeitimus, nuo sausio 1-osios savarankiškai dirbantieji ir patys už sveikatos draudimą mokantys gyventojai kas mėnesį turės „Sodrai“ pervesti 44,81 eurų. Šiais metais minimali mėnesinė PSD įmoka siekė 42,37 eurų.

Jei savarankiškai dirbantis žmogus gauna didesnes pajamas nei minimalus darbo užmokestis, skirtumą nuo kas mėnesį sumokamų 44,81 eurų jis turės sumokėti deklaruodamas pajamas už 2021 metus.

Individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys, kurie moka 2,33 proc. dydžio PSD įmokas nuo MMA, 2021 metais mokės 14,96 eurų dydžio įmokas.

Su minimalios mėnesio algos pokyčiais susiję ir verslo liudijimus turinčių asmenų socialinio draudimo įmokų pasikeitimai. Gyventojai, vykdantys veiklą su verslo liudijimu, moka 8,72 proc. nuo MMA pensijų socialinio draudimo įmokas. 2021 metais visą mėnesį galiojančio verslo liudijimo VSD įmoka sieks 55,98 eurų, jei asmuo nekaupia pensijai papildomai.

Visiems savarankiškai dirbantiems asmenims yra nustatytos 43 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) dydžio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, lubos. 2021 metais vidutinis darbo užmokestis įmokų bazei skaičiuoti bus 1352,7 eurų, todėl didės maksimali suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos – ji sieks 58166,10 eurų.

Kas keičiasi dalyvaujantiems pensijų kaupime?

Jei savarankiškai dirbantis gyventojas dalyvauja 2 pakopos pensijų kaupime, prie pensijų socialinio draudimo tarifo 2021 metais reikėtų pridėti 2,4 proc. arba 3 proc. įmoką į pensijų kaupimo fondą.

Pavyzdžiui, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, moka įmokas nuo 90 proc. deklaruojamųjų pajamų jau atskaičius leistinus atskaitymus. VSD tarifas šiems gyventojams sudaro 12,52 proc. Prie VSD tarifo pridėjus 2,4 proc. arba 3 proc. pensijų kaupimo įmokų tarifą, tokie savarankiškai dirbantys gyventojai sumokės atitinkamai 14,92 proc. arba 15,52 proc. valstybinio socialinio draudimo įmokų.

Tuos žmones, kurie šiais metais pradėjo pirmą savarankišką veiklą, „Sodra“ gali kitų metų pradžioje įtraukti į pensijų kaupimą. Pranešimus apie tai jie gaus per asmenines „Sodros“ paskyras www.sodra.lt/gyventojui. „Sodra“ taip pat išsiųs registruotus laiškus tiems, kurie sausį neperskaitys pranešimų. Iki birželio 30 dienos gyventojai galės apsispręsti – bet kada patys sudaryti kaupimo sutartį su pasirinkta kaupimo bendrove arba atsisakyti dalyvauti kaupime.

Kada savarankiškai dirbantiems bus sumokėtos ligos išmokos?

Jei savarankiškai dirbančiam gyventojui šiais metais buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, tačiau ligos išmoka neskirta ir neišmokėta, šios išmokos jis gali sulaukti ateinančiais metais.

Taip yra dėl to, kad ligos išmoka skaičiuojama tik tada, kai gyventojas yra deklaravęs pajamas ir sumokėjęs socialinio draudimo įmokas.

Taigi, jei savarankiškai dirbantis gyventojas moka VSD įmokas tik kartą per metus už praėjusius kalendorinius metus, susirgus ir gavus nedarbingumo pažymėjimą jam galėjo būti neskirta ligos išmoka, arba skirta minimali.

Kai gyventojas deklaruos 2020 metų pajamas ir nuo jų sumokės socialinio draudimo įmokas, „Sodra“ paskirs arba perskaičiuos ir išmokės ligos išmoką. Gyventojai, kurie pateikė prašymus atidėti įmokas, gaus ligos išmoką tuomet, kai sumokės atidėtas įmokas.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, ligos išmoką gali gauti asmuo, kuris per paskutinius 12 mėnesių laikotarpį iki pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos yra sumokėjęs socialinio draudimo įmokas nuo ne mažesnės kaip 3 minimaliosios mėnesinės algos (MMA) pajamų sumos, arba per paskutinių 24 mėnesių laikotarpį – nuo ne mažesnės negu 6 MMA pajamų sumos.

Kokia pagalba siūloma karantino metu?

Karantino metu savarankiškai dirbantys asmenys yra laikinai atleisti nuo PSD mokėjimo. Taip siekiama sumažinti jų išlaidas ir palengvinti mokestinę naštą. Net ir nemokėdami PSD, šie gyventojai gali gauti sveikatos paslaugas. PSD įmokas už karantino laikotarpį savarankiškai dirbantys gyventojai galės sumokėti per dvejus metus. Karantinui pasibaigus, PSD įmokos mokamos kaip įprasta.

Neigiamą COVID-19 poveikį patyrę draudėjai, kurių veikla apribota dėl karantino ir kurie įtraukti į VMI sąrašus, gali taip pat atidėti įmokų mokėjimą supaprastinta tvarka. Norėdami išdėstyti įmokų mokėjimą, per asmeninę paskyrą sodra.lt/draudejui jie turi pateikti „Sodrai“ prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka.

Savarankiškai dirbantys asmenys, kurie neturi kvalifikuoto elektroninio parašo, skaitmeninę prašymo dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo supaprastinta tvarka kopiją gali pateikti el. paštu skolu.atidejimas@sodra.lt.

Draudėjams, neįtrauktiems į VMI skelbiamus sąrašus, įmokų atidėjimas ir išieškojimas vykdomas įprasta tvarka.