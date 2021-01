Sutriko virškinimas: ką daryti?

Šventiniu laikotarpiu po gausaus maisto vartojimo dažnai sustreikuoja virškinimas. Tačiau neskubėkime gerti virškinimo fermentų ar anglies tablečių, verčiau padėkime skrandžiui natūraliais būdais.

Per Kalėdas, Naujuosius metus valgome riebesnius, aštresnius ar mūsų skrandžiui neįprastus maisto produktus. Be to, pandemijos laikotarpiu patiriama daugiau įtampos, streso.

Persivalgius ir išsiskyrus streso hormonams, mažėja virškinamojo trakto fermentų, mažiau išsiskiria skrandžio sulčių. Sutrikus virškinimui vargina diskomforto jausmas viršutinėje ir vidurinėje pilvo dalyje, rėmens graužimas, pilvo pūtimas, sunkumas, skausmas skrandyje.

Kokių produktų vengti?

„In Medica“ klinikos šeimos gydytoja Edita Puolienė primena, kad labiausiai virškinimo problemas provokuoja gausiai vartojami nesveiki produktai ir netinkami valgymo įpročiai. Tai riebus, keptas, rūkytas, saldus ar mūsų organizmui nepriimtinas maistas. Derėtų vengti pusgaminių, perkeptų, perdirbtų produktų; saldintų gėrimų. Tai neretai ir sukelia diskomforto pojūčius žarnyne.

Turint jautrų skrandį, rėmens graužimą skatina rūgštūs produktai: pomidorų, majonezo padažas, citrusiniai vaisiai: citrinos, apelsinai, greipfrutai; taip pat aštrūs prieskoniai: pipirai, česnakai, svogūnai bei šokoladas, – ypač kai visa tai vartojama tuščiu skrandžiu.

Skrandžio gleivinę dirgina ir įprotis gerti stiprią kavą, arbatą, gazuotus gaivius ar alkoholinius gėrimus. Kepti produktai, balta duona, pieniškas šokoladas, mieliniai kepiniai ypač didina skrandžio rūgštingumą.

Svarbi valgymo kultūra

Pakoregavus maisto racioną trumpalaikiai virškinamojo trakto sutrikimai susitvarko. Į ką svarbu atkreipti dėmesį? Valgymo metu nemaišykite kelių produktų, pavyzdžiui, žuvies nevalgyti su mėsa. Vengtini paprastieji angliavandeniai, pusfabrikačiai, saldumynai, perdirbti, apdegę, parūkyti produktai.

Tuo tarpu vanduo su citrinos sultimis gerina skrandžio sulčių, tulžies išsiskyrimą.

Virškinimui naudingi ir aštrūs čili pipirai, tačiau jų nederėtų vartoti turintiems jautrų skrandį.

Jeigu užkietėja viduriai, dažniau valgykite šviežių kopūstų, morkų, burokėlių, žalių salotų.

Maitinkitės nedidelėmis porcijomis 5–6 kartus per dieną, tada virškinimo procesas bus lengvesnis. Pusryčius, pietus ir vakarienę derėtų valgyti tuo pačiu laiku.

Vaisius vartokite 30 minučių prieš arba praėjus 1 valandai po pusryčių, pietų ar vakarienės.

Per parą naudingas 12–kos valandų nevalgymo tarpas, dar geriau – ilgesnis 14–16 valandų.

Geram virškinimui – žolelių arbatos

Pasak žolininkės Bronės Pugžlienės, kai sveikatos sutrikimai nėra dideli, gelbsti vaistinės žolelės. Puiki vaistažolė – karstelėjusio skonio pelynas: vos jį pakramčius pagerėja virškinimas, o esant apsinuodijimui maistu ar pykinimui – derėtų išgerti kelis puodelius arbatos. Poveikis greitas ir efektyvus.

Naudinga ir gauromečių arbata, kuri geriama 1–2 valandas po valgio.

Nuo pilvo skausmų padeda melisos, mėtų bei ramunėlių vaistažolių mišinio arbata. Beje, vaistinės ramunėlės ne tik ramina, slopina uždegimą, bet ir atpalaiduoja spazmus, mažina dujų kaupimąsi žarnyne.

Virškinimą gerina tokios vaistažolės, kaip krapai, rozmarinas, kmynai, pankoliai, raudonėliai, anyžius. Galima gerti jų arbatą arba vartoti kaip prieskonius į sriubas, troškinius, kitus patiekalus.

Naudingi patarimai

Neskubėkite greitai suvalgyti sriubą, antrą patiekalą ir dar desertą. Tarp patiekalų darykite pertraukas, pasivaikščiokite.

Jeigu mėgstate lašinius, rinkitės sūdytus, nes rūkyti – virškinami ilgiau.

Nepamirškite gerti pakankamai vandens (30 minučių iki/po valgio), tai padės nepersivalgyti.

Kuo daugiau judėkite.

Atsisakykite nesveiko įpročio – privalgius riebaus ar sunkaus maisto prigulti.

Jei po sočių vaišių jaučiate apsunkusį skrandį, išgerkite pankolio – raudonėlio mišinio (1:1) arbatos.

Venkite gausaus maisto vakare.

Likus dviem valandom iki miego, derėtų nieko nevalgyti.

Kai skrandžio negalavimai vargina kelis kartus per savaitę ar dažniau, būtina kreiptis į šeimos gydytoją.

Išvalo žarnyną (autorės receptas)

Pasidalinsiu patirtimi, kaip saugiai išvalyti žarnyną natūraliu būdu. Šaukštą linų sėmenų sumalti kavamale. Į dubenėlį suberti sėmenų miltų, šaukštą sėlenų (avižų ar miežių), 1/2 šaukštelio cinamono, 1/2 chia sėklų ir užpilti 1/2 stiklinės kefyro, pasukų ar natūralaus jogurto.

Viską išmaišyti ir palikti 30 minučių ar 1 valandai. Kuo ilgiau, tuo geriau išbrinks turinys. Galima mišinį pasiruošti ir iš vakaro. Šią košelę derėtų suvalgyti ryte tuščiu skrandžiu. Ją valgant kiekvieną rytą 3–4 savaites ne tik gerai išsivalo žarnynas, atsiranda lengvumas skrandyje, bet pagerėja ir odos būklė, sumažėja kūno svoris.

Mišinys geram virškinimui

Susmulkinti po 1 šaukštą džiovintų gauromečių lapų, ramunėlių ir liepų žiedų. 2 šaukštus vaistažolių mišinio suberti į termosą ir užpilti 2 stiklinėmis verdančio vandens.Po kelių valandų (ar palaikius per naktį) galima vartoti: po stiklinę 2 kartus per dieną.

Veronika Pečkienė