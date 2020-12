Naujametis interviu

1. Metų atradimas arba netikėtumas. 2. Metų nusivylimas arba kiaulystė. 3. …filmas, knyga. 4. …daina. 5. …kelionė. 6. …credo. 7. Ko tikitės iš ateinančių Jaučio metų?

Rasa Noreikienė, AB Birštono sanatorija „Versmė“ direktorė:

1. Apskritai šie metai yra išskirtiniai kiekvienam iš mūsų. Man, kaip sanatorijos „Versmė“ vadovei, išties malonu, kad mūsų kolektyvas šiemet taip puikiai susitvarkė su pirmąja pandemijos banga. Nors buvo nelengva, bet daugelis darbuotojų nedvejodami dirbo pačios pandemijos metu, atsidavusiai rūpinosi pacientais. Dėl susiklosčiusios situacijos teko skaudančia širdimi išleisti darbuotojus į prastovas ir tikrai pergyvenau, kaip mums seksis iš naujo įsivažiuoti į darbus, tačiau profesionalaus kolektyvo dėka tai tapo tik trumpalaikiu iššūkiu.

2. Šiemet kaip niekada visi turėjome laiko sustoti ir pakeliauti po savo vidų. Manau, tai esminė kiekvieno iš mūsų kelionė. Juk per darbus ir kasdienius rūpesčius pamirštame sustoti, paskambinti geriausiai draugei ar skirti pakankamai laiko šalia esančiam žmogui. Turėjome laiko pagalvoti apie savo vertybes, ateities planus ir svajones.

3. Vertinu akimirkas, kai galiu į rankas paimti grožinės literatūros knygą. Pirma atėjusi mintis – L. Gounelle knyga „Dievas visada keliauja incognito“. Tai kūrinys, kurio pavadinimas jau diktuoja, kad kiekvienam iš mūsų šioje žemėje yra numatytas planas, kurį mes vykdome kartais net patys to nesuprasdami.

4. Metų nusivylimu pavadinčiau situaciją, kai per pavasario pandemiją dėl susiklosčiusios situacijos turėjome išlydėti sanatorijos svečius namo. Tuomet sanatorija buvo perpildyta klientų iš užsienio ir Lietuvos, tad turėjome išskirtinę situaciją, kuomet patys rūpinomės svečių kelionėmis namo ir privalėjome juos saugiai išlydėti.

5. Šiuos metus puikiai įgarsintų Aido Giniočio daina „Už girių, už kalnų“, kurios frazė „Tik svarbu labai norėti, pasistengti ir tikėti“ tiktų šių metų situacijai nupasakoti. Metai buvo išties išskirtiniai, dar vasarą po renovacijos atidarėme naująjį sanatorijos korpusą, atšventėme 50 metų veiklos jubiliejų ir buvome užsibrėžę įgyvendinti nemažai ateities planų. Labiausiai džiugina tai, kad su didžiuliu noru ir užsidegimu mes einame į priekį ir įgyvendiname išsikeltus tikslus.

6. Ką darai – daryk iš širdies. Ir pagal J. Marcinkevičių – … ir meilė duonoj, ir gėlė balse, / Kiek duodi, tiek tavęs ir lieka…

7. Tikiu, kad ateinantys Jaučio metai bus intensyvūs, juos lydės naujos galimybės ir iššūkiai. Kadangi mūsų ilgametę patirtį turintis kolektyvas yra nuoširdžiai atsidavęs darbui, tikiu, kad kartu įveiksime visus sunkumus ir pasieksime didelių užsibrėžtų tikslų. Linkiu, kad būtume visi sveiki, energingi ir užsispyrę „kaip jaučiai“, tuomet didžiausi tikslai mums bus nesunkiai pasiekiami!

Prienų rajono savivaldybės tarybos narys, verslininkas Deividas Dargužis, Prienai:

1. Kadangi šių metų situacija – pandemija, karantinas – privertė sumažinti tempą, nutolino susitikimus su draugais, giminėmis ar rajono gyventojais, pasinėriau į kokybišką laiką kartu su savo šeima ir atradau džiaugsmą mažuose dalykuose – medelių sodinime su sūnumis, pasivaikščiojime su šeima Nemuno pakrante, ramiame pasisėdėjime su žmona lauko terasoje.

2. Dėl pandemijos protrūkio Italijoje teko atšaukti kelionę visai šeimai į dziudo varžybas Turine. Varžybose turėjo dalyvauti ne tik didysis sūnus Dovydas, bet ir keturmetis sūnus Elvinas. Didžiausias nusivylimas buvo matyti liūdnas mažylio akis, kai išgirdo, jog negalės skristi lėktuvu ir pirmą kartą užsidėti kimono.

3. Dažniausiai mano darbotvarkė – nuo tiesioginio darbo, Savivaldybės tarybos iki visuomeninės veiklos – per daug užimta, todėl retai lieka laiko filmui ar knygai. Visgi šie metai kitokie. Su žmona radome laiko vakarais pasižiūrėti visus serialo „Kostiumuotieji“ sezonus. Tai – mūsų šių metų filmas.

4. Mums su žmona labai patinka atlikėjas James Blunt. Todėl kaip metų dainą pasirinkčiau James Blunt kartu su Ward Thomas atliekamą dainą „Halfway“.

5. Greitai suplanuota tarp karantinų vasaros kelionė su šeima į Latviją ir Estiją. Parsivežėme daug puikių įspūdžių ir pasikrovėme gerų emocijų.

6. Visi sunkumai ir blogi dalykai yra laikini.

7. Pirmiausia, žinoma, tikiuosi pandemijos pabaigos. Tikiuosi, kad ateinantys Jaučio metai atneš laisvę bendravimui, kelionėms, renginiams, susitikimams ir verslui. Esu gimęs Jaučio metais, todėl tikiu, kad norai pildysis.

Ūkininkas Sigitas Šiupšinskas, Vyšniūnai:

1.Visada domėjausi ir domiuosi išradimais bei naujovėmis. Likau sužavėtas 2019 m. pabaigoje pasauliui pristatytu elektromobiliu, „Sybertruck“, kurį pristatė kompanija „TESLA“. Automobilis vartotojų rinką turėtų pasiekti 2021 metais, nekantriai laukiu, kada galėsiu išbandyti šio automobilio galimybes.

2. 2020 m. išskirtiniai metai, tad šiais metais visos suplanuotos tolimos kelionės buvo atidėtos ramesniam laikui. Teko pakeliauti po Lietuvą, labai džiaugiuos, nes yra dar daug nematytų ir neatrastų vietų. O paskutinė kelionė buvo 2019 m. gale į Ameriką. Aplankėme visas įžymias Niujorko vietas, teko pabuvoti Floridoje, kruiziniu laivu pakeliauti Karibų jūra ir Atlanto vandenynu, aplankant pakrantėse esančias salas.

3. Knygų skaityti niekada nebuvau didelis mėgėjas, o metų filmu galėčiau įvardinti jau prieš kelerius metus sukurtą filmą „Paskutinė karalystė“, kurio visus sezonus peržiūrėti laiko atradau tik karantino laikotarpiu.

4. Metų nusivylimas, tai turbūt kaip ir visiems, atsiradęs virusas COVID-19, kuris sujaukė visą pasaulį.

5. Šią vasarą išleista M. Mikutavičiaus daina – „Ši vasara“.

6. Kad ir kaip gyvenime būtų sunku, niekada nenuleisti rankų, visada judėti pirmyn ir tik pirmyn,siekiant savo užsibrėžtų tikslų. Kaip vienas žmogus yra pasakęs – „Viena pagrindinių sėkmingų žmonių savybių – jie daug dirba. Viena pagrindinių vidutinybių bruožų – jie daug kalba.“ Tik nepertraukiamas darbas duoda gerus rezultatus.

7. Esu gimęs Jaučio metais, tad šie metai man, tikiuosi, bus kažkuo ypatingesni, negu prieš tai visi buvę metai, ne tik man, bet ir visai žmonijai. To visiems linkiu.

Alvyra Sventickienė, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo mokytoja:

1. Netikėtos buvo Jubiliejinio gimtadienio staigmenos. Pagrobia iš namų ir veža nežinia kas ir kur. Kai atriša akis, pamatau gražų mišką, nuostabų ežerą, pakrantėje didžiulį tortą su jubiliejinėmis žvakutėmis, šampaną ir džiaugsmingą draugų „Ilgiausių metų“, Netikėtas ir mielas virtualus pirmųjų auklėtinių šventinis sveikinimas. Jie visi nuostabūs. Didžiausias atradimas – pamatyti brangius žmones kaskart naujai.

2. Pati niekam neprikiaulinau, tai ir man neteko nei nusivilti, nei kiaulystės patirti. O gal visai būtų buvę nieko. Gyvenimas įdomesnis buvęs…

3. Iš visų šiemet perskaitytų knygų didžiausią įspūdį padarė mokytojos, dailininkės, poetės, rašytojos Loros Plad (Loretos Pladienės) pirmasis romanas „Nuodėminga vienatvė“. Tai romanas apie tikrosios meilės paieškas, apie didingą Meilės Medį, ieškojimo kelius ir klystkelius, apie tikėjimą ir viltį. Apie tai, kad meilę reikia pagauti kaip Mėlynąją paukštę, kad nuo jos čiulbesio nevystų Meilės Medžio žiedai, o vešėtų ir augintų vaisius.

Labiausiai patikęs filmas vokiečių serialas „Seselė Beti“, kuriame kartais jautriai, o kartais su ironija vaizduojama sunki slaugytojų dalia. Gal todėl, kad dabar, pandemijos metu, ypač sunkus, pasiaukojantis ir atsakingas medikų darbas.

4. Iki ašarų jaudinanti, suvirpinanti širdies kerteles Romo Dambrausko daina „Kalėdos prie tirpstančių žvakių.“ „Ach, kaip noris dabar nors trumpam prisiminti visus… Šiemet tokios Kalėdos. Atleiskit, kitokių nebus. Šiemet viskas kitaip, šiemet tylim prie tirpstančių žvakių.“

5. Labai netikėta sūnaus dovana, palikusi daug įspūdžių, kelionė į Angliją. Nuostabusis Londonas su Pikadilio aikšte, Šv. Pauliaus katedra, Bekingemo rūmais, Tauerio tiltu, nuo kurio atsiveria nuostabūs miesto vaizdai, o pakilus į tilte esantį muziejų, virpančia širdimi vaikštinėjau stiklinėmis grindimis. Pasakiškas miesto grožis atsiveria plaukiant vakare Temzės upe, keliantis per ją keltu ar žvalgantis iš Londono akies po vakarinį miestą. Įdomu buvo pamatyti ne tik Londoną, bet ir pavaikštinėti Šiaurės jūros pakrante, pasigrožėti Lamanšo sąsiauriu.

6. Dabar arba niekados!

Kodėl gi ne dabar… Tai variklis į priekį. Ir tai man padeda. Šiemet išleidau savo pirmąją poezijos knygelę „Ateinu su rudeniu“, esu šiais metais išleistų keturių poezijos almanachų bendraautorė, mano darytos foto puošia trijų autorių poezijos knygų viršelius, aktyviai dalyvauju literatūriniuose renginiuose, festivaliuose. Esu priimta į Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungą, Lietuvos kūrybinės raiškos asociacija „Menų sodas“ ir kūrybinės raiškos asociacija „Kauno branduma“ narė. Mokausi keramikos Veiverių A. Kučingio meno mokykloje. Aktyviai dalyvauju Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro veikloje.

7. Labiausiai trokštu, kad man brangūs, mylimi žmonės būtų sveiki ir laimingi, o kadangi jautis yra stiprus, ištvermingas ir atkaklus, tai tikiu, kad jis įveiks pandemiją, kad ateinantys Naujieji metai atneš gerų permainų visiems Lietuvos ir pasaulio žmonėms.

Ūkininkai Virgilijus ir Laima BALSEVIČIAI, Alšininkai:

1-2. Šie metai, nors ir karantininiai, prabėgo akies mirksniu. Jie atnešė ir džiaugsmo, ir liūdesio. Didžiausias netikėtumas – šitas nelemtas COVID-19, sujaukęs viską aplinkui. Metų atradimas – sunkiausias klausimas. Juk kasdien atrandam kažką naujo ir svarbaus. Tai gali būti ir smulkmena, svarbiausia, kad ją pastebime.

3. Metų knyga – „Šaltojo karo karys“, labai įdomi. Mūsų šeima televizijai didelio dėmesio neskiria, todėl apie filmus nieko negalim pasakyti. Vaikučiams daug džiaugsmo teikia „Ledynmetis“.

4. Vytauto Šiškausko „Bučinukas“. Jos žodžiuose daug prasmės, todėl malonu klausytis.

5.Neturėjom laiko keliauti, bet džiaugiamės, kad besibaigiantys metai nebuvo kiauliški ir neteko išgyventi didelių nusivylimų.

6. Likime sveiki ir išsaugokime šalia esančius. Dovanas galime įteikti ir pavasarį, o dabar didžiausia dovana yra sveikata ir gyvybė.

7. Kadangi esame ūkininkai, kaip mėgstame sakyti „karvininkai“, tikimės, kad Jaučio metai bus produktyvūs, sveiki visomis prasmėmis, ir, aišku, laimingi.

