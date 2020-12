Diskusijos – ir paskutiniame šių metų posėdyje

Gruodžio 22 d. vykusiame paskutiniame šiais metais Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 24 sprendimai aktualiais klausimais.

Patikslino šių metų biudžetą

Savivaldybės taryba patikslino 2020 metų Prienų rajono savivaldybės biudžetą 146,1 tūkst. eurų suma – 139,6 tūkst. eurų padidintos ES finansinės paramos lėšos, 8 400 eurų sumažintos valstybinėms funkcijoms atlikti skiriamos lėšos ir 2 600 eurų – biudžetinių įstaigų pajamos. Metinė vietinė rinkliava patikslinta 20 tūkst. eurų suma, taip pat pritarta 28,4 tūkst. eurų paskolos paėmimui – ji skirta Revuonos gatvės remontui. 122,5 tūkst. eurų iš sutaupytų asignavimų perkelta į biudžetinėms įstaigoms skirto darbo užmokesčio eilutę – iš šios sumos bus išmokėti atlyginimai ir jų priedai Prienų globos namų, Socialinių paslaugų centro ir kt. įstaigų darbuotojams už darbą sudėtingomis COVID-19 plitimo sąlygomis. 10 tūkst. eurų padidintas Savivaldybės direktoriaus rezervo fondas, už šias lėšas dar šiemet tikimasi nupirkti asmens apsaugos ir dezinfekcinių priemonių, kurios bus paskirstytos Jiezno PSPC ir kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios susidūrė ar susidurs su koronaviruso grėsme.

Finansuos pagal gyventojų balsavimo rezultatus

Posėdyje patvirtintas Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas.

Projektą pristačiusi mero patarėja Agnė Dargužienė teigė, kad šis aprašas Prienų rajono gyventojams, bendruomenėms suteiks galimybę įsitraukti į Savivaldybės biudžeto formavimą ir patiems nuspręsti, kokiems gyvenamosios aplinkos gerinimo projektams panaudoti dalį savivaldybės biudžeto lėšų. Tai, jos teigimu, sustiprins pasitikėjimą Savivaldybe, paskatins bendruomenių verslo kūrimo, teritorijų atnaujinimo iniciatyvas.

Savivaldybės mero potvarkiu bus sudaryta projektų idėjų pasiūlymų vertinimo darbo grupė. Komisijos funkcijos – įvertinti projektų idėjų pasiūlymus, sudaryti atrinktų projektų sąrašą ir pateikti jį tolimesniam projektų atrankos etapui – viešam balsavimui, vykdyti ir kuruoti balsavimo procedūras.

Už viešoje erdvėje paskelbtas, nuasmenintas projektines idėjas galės balsuoti Savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę, ne jaunesni nei 16 metų gyventojai. Projektai, sulaukę didžiausio pritarimo, bus 100 proc. finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Patvirtinus šį Aprašą, Prienų rajono savivaldybė tapo viena iš devynių savivaldybių Lietuvoje, kurios yra priėmusios dalyvaujamuosius biudžetus, t. y. į jų formavimą įtraukusios gyventojus.

Tarybos narė Dovilė Ručytė primygtinai ragino į Aprašą įtraukti nuostatą dėl komisijos, kuriai vadovaus meras, sudėties. Kolegės siūlymą palaikė ir Rima Zablackienė bei Arūnas Vaidogas, tačiau Tarybos dauguma balsavo už parengtą sprendimo projektą be D.Ručytės pasiūlymo.

Investuos į centrinio šildymo sistemos tinklų plėtrą

Daugumos Tarybos narių balsais pritarta AB „Prienų šilumos tinklai“ prašymui papildyti bendrovės 2019–2021 metų investicijų planą. Į centrinio šildymo sistemos tinklų plėtrą per dvejus metus ketinama investuoti 82 tūkst. eurų nuosavų lėšų, planuojama prie tinklo prijungti iki trijų naujų objektų.

Prienuose bus įrengtos trys 175 m, 130 m ir 151 m ilgio trasos, kurios šiluma aprūpins gamybines patalpas, esančias Pramonės g. 2C; taip pat pastatus Vytenio g. 22 ir Kęstučio g. 63, kurie rekonstruojami į daugiabučius gyvenamuosius namus. Investicijų įtaka šilumos kainai, preliminariais skaičiavimais, sudarytų apie 0,01 ct/kWh projekcinės šilumos kainos.

Dėl investicijų bendrovės lėšomis tikslingumo Tarybos narių nuomonės išsiskyrė. Tarybos mažumai ir opozicijai priklausantys politikai nuogąstavo, kad dėl šių investicijų išaugs šilumos kaina visiems vartotojams. Jų nuomone, finansinės naštos nereikėtų perkelti ant mokesčių mokėtojų pečių, prie šilumos trasų tiesimo savo lėšomis turėtų prisidėti ir patys verslininkai, kurie įrenginėja butus pardavimui. Arba reikėtų ieškoti papildomų finansavimo šaltinių.

Sprendimo projektą pristatęs Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys aiškino, kad ilgainiui padidėjusią šilumos kainą amortizuos išaugęs šilumos vartotojų skaičius, be to, apsidraudžiant į investicijų atsipirkimo planą įtrauktas įsipareigojimas dėl per metus privalomo nupirkti šilumos kiekio.

Ir meras Alvydas Vaicekauskas, ir vicemerė Loreta Jakinevičienė, ir Tarybos narė Rima Zablackienė kvietė pritarti investicijoms. Jų teigimu, reikia tik džiaugtis, kad verslas susidomėjo daugybę metų stovėjusiu pastatu vaiduokliu buvusiame Kariniame miestelyje, investuoja ir į buvusios internatinės mokyklos pastato pritaikymą būstams. Pasak jų, Savivaldybė taip pat turi prisiimti atsakomybę ir prisidėti prie būtinų komunikacijų bei viešosios infrastruktūros įrengimo, tai būtų paskata verslui kurtis Prienuose. Anot R.Zablackienės, tai, kad gyvenamieji namai suprojektuoti su centriniu šildymu, ir yra garantija, kad bus jungiamasi prie šilumos tinklų.

Padidintas pareigybių skaičius ugdymo įstaigose

Taryba nuo 2021 m. sausio 1 d. nustatė didžiausią leistiną pareigybių skaičių šiose ugdymo įstaigose: Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje pareigybių skaičius padidintas 4,815 pareigybės; Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje – 1,3 pareigybės, Skriaudžių pagrindinėje mokykloje – 0,83 pareigybės, Prienų lopšelyje – darželyje „Saulutė“ – 0,25 pareigybės mokytojo padėjėjams. Sprendimas priimtas, atsižvelgiant į rajono švietimo įstaigų prašymus ir į higienos normų nuostatas, kuriomis vadovaujantis vienu metu grupėje, kurioje yra vaikų iki 1 metų amžiaus, turi dirbti ne mažiau kaip 2 pedagogai; grupėje, kurioje ugdomi 1 metų amžiaus ar vyresni vaikai, turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip 1 pedagogas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas).

Kurčiųjų draugija persikels į naujas patalpas

Taryba prieš terminą nutraukė patalpų, esančių Kauno g. 2, panaudos sutartį su Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorine valdyba. Kurčiųjų organizacijai suteiktos erdvesnės patalpos J. Basanavičiaus g. 16, buvusiose lopšelio-darželio „Saulutė“ patalpose.

Šios draugijos ir politinės partijos „Tvarka ir teisingumas“ naudotos patalpos, kurios nuosavybės teise priklauso Savivaldybei, liko laisvos, todėl Tarybos nariai pritarė, kad jos būtų išnuomotos viešojo konkurso būdu.

Įregistruos Užuguosčio bendradarbystės centro buveinę

Taryba sutiko, kad VšĮ Užuguosčio bendradarbystės centro buveinė būtų įregistruota Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise seniūnijoje. Šiuo metu nenaudojamas mokyklos pastatas yra išdalintas Užuguosčio kaime veikiančioms bendruomenėms. Užuguosčio bendradarbystės centro adresas bus įregistruotas Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubo patalpose.

Leidimus išduos seniūnijos

Po diskusijų daugumos politikų balsais Taryba patvirtino Leidimų naudotis Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais išdavimo, mokesčio už važiavimą mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašą.

Parengus tvarką, leidimus važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis galės išduoti seniūnijos. Jeigu šių transporto priemonių maršrutas apims kelių seniūnijų kelius ir gatves, leidimą išduos seniūnija, kurios riba bus kertama pirmoji. Leidimas gali būti išduodamas važiuoti vieną kartą, mėnesiui arba metams. Jį bus galima išsiimti ir naudojantis elektronine sistema.

Tuo tarpu Audrius Narvydas atkreipė dėmesį, kad pagal Vietos veiklos įstatymą, leidimus išduoda vykdomoji valdžia, t. y. Savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojas. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vytautė Draugelytė papriekaištavo Tarybos nariui, kad pastabos dėl Aprašo nepateikė iš anksto. Jos teigimu, vykstant posėdžiui įsigilinti į teisinius niuansus, juolab atlikti pataisymus nėra galimybių.

Žemės sklypą pripažino būtinu visuomenei

Taryba pripažino būtinu visuomenės poreikiams apie 0,1000 ha ploto valstybinės žemės sklypą, esantį Veiverių miestelyje, Tvenkinio g. To prašė Veiverių seniūnija. Minėtame sklype yra automobilių stovėjimo aikštelė, kuria naudojasi poilsiautojai, žvejai ir kiti gyventojai. Bus siūloma šio sklypo neprivatizuoti, galutinį sprendimą priims Žemėtvarkos tarnyba.

Kiti klausimai

Taryboje patvirtinti Savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijai ir tvarkos aprašas, Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas – 0 Eur/kv.m.Taryba infrastruktūros plėtros organizatoriumi paskyrė Savivaldybės administraciją, patvirtino infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašą.

Taryba taip pat patvirtino Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, priėmė sprendimus kitais gyventojams aktualiais klausimais.

Dalė Lazauskienė