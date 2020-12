Šalčio pamokos: žiemą maisto atliekas į konteinerius reikia mesti su maišeliais

Konteineris ištrauktas ištuštinimui, o atliekų iš jo išpilti neįmanoma – jos sušalusios. Su tokia problema, spustelėjus šaltukui, susidūrė atliekų vežėjai. Jiems surenkant maisto atliekas iš individualių namų gyventojų, kai kurių konteinerių nepavyko kokybiškai ištuštinti, mat be maišelių išmestos atliekos buvo sušalusios bei prilipusios prie konteinerio dugno ar sienelių.

„Išeitis yra viena – žiemą maisto, kaip ir visas kitas atliekas, į konteinerius reikia mesti surinktas į maišelius. Geriausia tam tinka popieriniai, suyrantys, maišeliai, bet galima naudoti ir įprastus plastikinius maišelius. Svarbu, kad atliekos neprišaltų prie konteinerių ir juos būtų galima ištuštinti kiekvieno vežimo metu“, – sakė Martynas Krasauskas, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) Atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo ir kontrolės padalinio vadovas.

Prišalusių atliekų pasitaiko ir mišrių atliekų konteineriuose, jei į juos išmetamos į maišelius nesurinktos maisto bei virtuvės ar kitos šlapios atliekos.

Bandant pašalinti sušalusias atliekas iš konteinerių, jie trankomi, daužomi ir neretai apgadinami. Kad to nebūtų, šaltuoju metų laiku visas atliekas reikia rinkti į maišelius.

Šiltuoju sezonu į individualius konteinerius maisto atliekas galima mesti ir su maišeliais, ir be jų – be maišelių surinktos maisto atliekos paprasčiau tvarkomos, greičiau suyra, skleidžia silpnesnį kvapą.

Tačiau tai patartina daryti tik tuomet, kai maisto atliekos sluoksniuojamos su kitomis biologiškai skaidžiomis atliekomis: žole, lapais, augalų liekanomis. Jei sluoksniavimas neįmanomas, maisto atliekas į konteinerius geriau mesti su maišeliais bet kokiu metų laiku.

Į požeminius ir pusiau požeminius konteinerius prie daugiabučių namų maisto atliekas taip pat reikia mesti tik su maišeliais. Joms surinkti galima naudoti popierinius maišelius, į kuriuos pakuojami duonos, konditerijos gaminiai, sudedamas maistas išsinešimui.

Svarbu prisiminti, kad į maisto atliekų konteinerius negalima mesti stiklainių ar kitokių pakuočių su maisto likučiais – juos būtina pašalinti ir mesti į maisto atliekų konteinerį, o stiklinę ar kitokią pakuotę – į joms skirtus konteinerius.

Maisto atliekos Alytaus regione atskirai surenkamos nuo 2018 metų rudens. Pirmieji jas rūšiuoti pradėjo individualių namų gyventojai, o šiuo metu galimybę rūšiuoti maisto atliekas turi ir daugelio regiono miestų daugiabučių namų gyventojai.

Pastebėta, kad pradėjus atskirai rinkti maisto atliekas, sumažėja išmetamo maisto kiekiai. Artėjant didžiausioms metų šventėms labai pravartu pagalvoti, kiek maisto mums realiai reikia, kad dalis to, ką nusipirksime, neatsidurtų šiukšlių dėžėje. Švęskime saikingai ir tvarkingai.

ARATC inf.