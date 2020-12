Kitokios pamokos

Birštono gimnazijos dešimtokai anglų kalbos pamokų ciklą skyrė pažinčiai su menais.

Mieste gausu meno objektų ir renginių, kurie gražiai papildė šios temos turinį. Moksleiviai žaidė „lobių ieškojimo“ žaidimą – pagal duotas nuotraukas miesto erdvėse turėjo surasti skulptūrą, ją nufotografuoti ir pateikti informaciją apie ją. Vėliau lankėsi tradicinėje jurginų parodoje Kultūros centre ir bendravo su parodos kuratore, kraštovaizdžio architekte Audrone Daubariene, kuri papasakojo jurginų atsiradimo Birštone istoriją, Jurginių šventės tradicijas. Pamokų metu moksleiviai klausėsi poezijos, diskutavo apie gatvės meną, pristatė savo pažintis su grafičio menu, lietuvių literatūros ir kino menininkais.

Nuotolinės pamokos suteikė galimybę susitikti su kitokiais „mokytojais“. Lietuvos nacionalinio dramos teatro pasiūlytos nuotolinės pamokos gražiai užbaigė šią temą – dešimtokams pamoką vedė jaunoji kompozitorė Agnė Matulevičiūtė, kuri kalbėjo apie girdėjimą ir klausymąsi, apie šiuolaikinio jauno žmogaus idėjas, apie tai, kaip ta užfiksuota mintis skleidžiasi per muzikos ar garso mediją, kai garsai tampa tam tikra dramaturgijos forma.

Moksleiviai palankiai atsiliepė apie kitokia forma vedamas pamokas. Pateikiu jų vertinimus.

„Susitikimas buvo malonus ir naudingas. Man buvo labai smagu, be to, sužinojau, kad filmų ar spektaklių muzika gali būti naudojama kaip manipuliacija.“

„Labai patiko pabendrauti, sužinoti daugiau apie garsus, jų pritaikymą teatre ar spektakliuose.“

„Susitikimas buvo labai naudingas ir įdomus. Man tai labai patiko. Įdomiausia buvo tada, kai klausėmės aplinkinių garsų, net jei tas garsas buvo šuns knarkimas. Agnė pateikė priežastis, kodėl tai įdomu ir kodėl man nereikia pykti ant savo šunų. Be to, ji mums daug pasakojo apie savo karjerą. Apskritai aš labai vertinu šią pamoką.“

„ Agnė man suteikė vilties, kad dabar neprivalu žinoti, ką dirbsi ateityje. Visada galime pakeisti savo nuomonę. Tai tik paauglystė ir nežinojimas. Gražios dienos ir dar kartą ačiū, kad suteikėte galimybę susipažinti su šia moterimi!“

„Pamoka buvo labai įdomi ir naudinga. Man tikrai patiko. Man patiko ta dalis, kai turėjome klausytis kasdien mus supančių garsų. Apskritai esu labai dėkinga už šią pamoką!“

Birutė Sinkevičienė

II a klasės anglų kalbos mokytoja

Dalintis: email Print 0 VK