Aštuonios priežastys, dėl kurių Tau gali būti neverta apsigyventi Prienuose

Pirmoji ir pati pagrindinė priežastis yra ta, kad nežinai ir galbūt net nenori sužinoti, kur Prienai yra. Kai nežinai kur tai yra, dažniausiai nežinai ir kas tai yra.

Taigi, jei tu nežinai, kur yra Prienai, neverta rizikuoti, nevažiuok.

Antra. Jei tau patinka automobilių, ypač dyzelinių, išmetamų dujų smarvė, jokiu būdu nevažiuok. Nes mūsų miestelyje jų yra tiesiog per mažai, kad juos rimtai užuostum. Gali pradėti dusti nuo gryno oro…

Trečia. Jei tau patinka rytais vykstant į darbą pabūti automobilių spūstyje valandą kitą, irgi nusivilsi, nes čia gyvenant to patirti neįmanoma. O jei ir dirbi ne pačiuose Prienuose, tai iki Maironio gatvės Kaune važiuosi 35, iki Alytaus – 35, iki Marijampolės – 38 minutes. Iki sostinės – Vilniaus, jau rimčiau, važiuosi 80 minučių. Bet tiek tai yra mažiau, nei sugaiši laiko spūstyje tupėdamas.

Ketvirta. Jei tau patinka vaikus vežioti į mokyklą ir po to į būrelius, tuo išreiškiant rūpestį ir meilę – nuvilsiu. To čia padaryti negalėsi. Čia vaikai visur nueina pėsti.

Penkta. Jei tave žavi miesto gyvenimo gaudesys ir automobilių keliamas triukšmas – Prienai ne tau. Čia tik vasaromis galėsi žavėtis ir pasimėgauti pavienių britvininkų keliamu triukšmu ir tai ne miestelyje, o garsą girdėsi iš toli, iš Prienų apvažiavimo kelio.

Šešta. Jei esi užkietėjęs kino teatrų lankytojas ir tau neužtektų kultūros centre demonstruojamų filmų repertuaro, Prienai ne tau. Nes iki artimiausio Forum Cinemas Akropolyje, Kaune, tau tektų kamuotis važiuojant ištisas 24 minutes… Žinoma, prarasti tiek laiko kelionei tikrai negalėsi sau leisti. Juk iš Šilainių atvažiuoji triskart greičiau, per 8 minutes… ir dar pakvėpuoji dyzeliukų dujytėmis.

Septinta. Žinoma, vertini gerą kaimynystę. Todėl jei tau būtų atgrąsi už 5 km nuo Prienų esančio Birštono kurorto kaimynystė, o labiau patiktų koks nors pramonės kvartaliukas su fabrikais ir gamybiniais cechais, aišku, nevažiuok. Vargsi ir liūdėsi bandydamas užuosti nors kokį gamybos kvapą, pamatyti dulkių debesį atliekant krovos darbus. Dar liūdniau bus, jei pasiilgsi cechų įrengimų keliamo triukšmo. Bet, aišku, kur tau gyventi ir spręsti tau…

Aštunta. Sveikata. Baseinas. Jei mėgsti būti žmonių šurmulyje, netrukus atidaromas Prienų baseinas, tau gali būti per tylus. Išeitis būtų nulėkti pas kaimynus į Birštoną, ten šurmulio jau būtų, na, o jei ir dar maža, galima siekti ir Kauną, 30 minučių ir tu viename iš Kauno baseinų, kur nugara nugaron vieni pažįstami… ir jų daug…

Taigi spręsti tau.

J. V. Kantvilas

Dalintis: email Print 0 VK