Depresija – liga ar bloga nuotaika?

Dažnai vartojame žodį „depresija“. Dauguma depresija vadina blogą nuotaiką arba šiaip šiuo žodžiu įvardina savijautą, kai kas nors nepasiseka. Paprastai tokia nuotaikos „depresija“ išnyksta – diena, kita ir vėl toliau ramiai gyvename savo įprastą gyvenimą.

Tačiau tikroji depresija iš tiesų yra liga, kurią galima ir reikia gydyti. Svarbiausias depresijos požymis – prislėgta nuotaika, besitęsianti daugiau nei dvi savaites. Bloga nuotaika ne vienintelis simptomas. Prie to prisideda ir negebėjimas kuo nors džiaugtis (angedonija), ir bendras fizinis nuovargis. Taip pat ir papildomi simptomai, tokie kaip nuolatinis kaltės ar menkavertiškumo jausmas, kartu su padidėjusiu nerimu neigiamas požiūris į gyvenimą, žema savigarba, mitybos įpročių pasikeitimas (galimas svorio padidėjimas ar jo netekimas), sumažėjusi koncentracija ir negebėjimas priimti sprendimų, miego problemos (neužmiegama arba miegama po 16 valandų per parą).

Atsižvelgiant į priežastį, kuri sukelia šiuos pokyčius smegenyse, depresija gali būti endogeninė (priežastis viduje), egzogeninė (priežastis išorėje) ir reaktyvioji depresija. Depresija depresijai nelygi. Priklausomai nuo to, kaip stipriai liga apraizgė, depresija gali būti lengvos, vidutinio sunkumo ir sunkios formos.

Jei depresija lengvos formos ir sugebame valdyti save, savo mintis, patys imamės atsikratyti slogios nuotaikos, mokomės tvarkytis su gyvenimo iššūkiais. taikome sau įvairias gydymo praktikas, meditacijas, – galime sėkmingai ją įveikti.

Dalis žmonių dėl savo psichinės sveikatos bijo kreiptis į specialistą – vieniems tai atrodo nereikalinga, kiti nori išvengti medikamentinio gydymo. Tačiau, jei akivaizdžiai keičiasi jūsų elgesys, kasdieninis funkcionavimas ir ilgai taip tęsiasi, vertėtų sunerimti. Į gydytoją reikėtų kreiptis tada, jei aptikote vieną iš šių simptomų:

. dėl prislėgtos nuotaikos ir blogų minčių atsirado problemų su miegu, ir jus keletą naktų iš eilės kankina nemiga;

. kankina mintys apie gyvenimo beprasmybę, jūs ne kartą galvojate apie savižudybę;

. depresija komplikuoja įprastą jūsų gyvenimą – blogėja santykiai su kolegomis ir draugais, vis sunkiau jums susidoroti su įprastu darbu;

. dėl blogos nuotaikos praradote apetitą.

Tačiau, jei net nepajutote šių simptomų, bet manote, kad sergate depresija, verta kreiptis į gydytoją. Pasitikėkite ir padėkite sau.

