Laukimo dienos…

Sveiki, mielieji. Štai jau ir pamažėle ateiname į metų pabaigą. Uždegę pirmąją žvakę pradėjome Advento laiką ir naujus liturginius metus. Adventas (lotyniškai – Atėjimas) šiais metais kaip ir buvęs Velykų laikas mums jau kitokie – pandemijos užklupti viso pasaulio žmonės esame suklusę, sunerimę, suvaržyti karantino ir visokių draudimų. Sunku su tuo susitaikyti. Bet pagalvojus, gi nuo seniausių laikų būtent prieš Kalėdas mūsų protėviai paisė daugelio draudimų. Jais buvo stengiamasi palaikyti darną, tvarką ir ramybę, nes šiuo laikotarpiu triukšmaudami ar dirbdami tam tikrus darbus galėdavę prisikviesti nepageidaujamų svečių iš tamsos pasaulio. Mums, krikščionims, šis adventinis laikas irgi nedera su prieškalėdiniu šurmuliu, triukšmingais pasilinksminimais, perdėtu dėmesiu įvairiems pirkiniams ir dovanoms. Bažnyčios esame kviečiami budėti, melstis, ištiesinti širdies kelius ir viltingai laukti Išganytojo atėjimo. Bet gal pastaraisiais metais net nepajutome, kaip stipriai buvome įsukti į prieššventinį bruzdesį, kurį lėmė atėjusios vakarietiškų mugių tradicijos, prekybininkų gudrios vilionės, gal ir ženkliai pagerėjusi mūsų pačių buitis.

Stebimės ir kraipome galvas, kad net per karantiną žmonės plūstelėjo būriais į praėjusį savaitgalį surengtas eglučių užžiebimo ceremonijas. Bet visai nesistebime, kodėl nebuvo galima to atidėti karantino pabaigai? Draužiame, o kartu ir viliojame… Tuomet ir susilaikyti sunkiau, ypač kai šeimoje yra mažųjų. Ir jau sunku suvokti, kiek esame nutolę nuo senųjų tradicijų, nuo visokių draudimų ir tabu, kad net tokia didžiulė nelaimė, kaip pasaulinė pandemija nepajėgia mūsų prisiversti sustoti, suklusti ir bent jau šiuo tamsiuoju metų laiku susikaupti ramybėje, paklausti savęs, ar esu susitaikęs su kasdienine rutina, ar siekiu gilesnio, prasmingesnio gyvenimo?

Susikaupti ramybėje… Ką tai reiškia? Kiekvienas gal suprantame kiek skirtingai, bet jau tikrai žinau, kad nereikš ramybės tai, jei tu nors ir tyliai užsidaręs sėdėsi prie kompiuterio, bet kartu liesi savo nepasitenkinimo emocijas plūsdamasis ir komentuodamas viską iš eilės, pradedant naujos valdžios elgesiu, baigiant ginčais, kurio miesto eglė gražesnė. O Dieve, visos jos gražios… Žmonės kūrė, dirbo, stengėsi praskaidrinti tą tamsumą už lango ir širdyse, tai kokios čia gali būti varžybos? Džiaukimės!

Nenorėčiau pasirodyti jums nuobodi, pasakodama, kaip savotiškai pati džiaugiuosi šiuo metu galėdama daugiau laiko būti namuose, kokie maži malonumai ir atradimai džiugina širdį. Tai nereiškia, kad nenoriu kažkur nuvykti, kad širdis nesiveržia aplankyti artimųjų, bet darau tą kitaip, savotiškai. Štai vakar vakare tradiciškai pasirengiau šventinių sveikinimų rašymui, bet prieš tai, atidariusi dėželę su ankstesniais metais gautais atvirukais (dedu atskirai ir saugau) pradėjau juos skaitinėti, apžiūrinėti, grožėtis. Ir koks keistas ir malonus atradimas! Jausmas, lyg skaityčiau juos pirmą kartą! Ypač džiugino tie, kuriuose tilpo maži laiškeliai, vienas kitas sentimentalus, bet autentiškas sakinys, prisipažinimas, linkėjimas. Ne vien atsainus brūkštelėjimas „sveiki sulaukę…“ Net susigėdau, nes ir man taip yra buvę, kai labai skuboje norėdavau atlikti šią savo pareigą. Matyt, ir skaičiau tuomet gavusi probrėkšmiais, tarp kažkokių svarbesnių darbų. Tai va, visame kame reikia to susitelkimo, ramaus nusiteikimo ir meilės. Ir nieko čia naujo aš nepasakiau – dažnas taip pakalbame, pamintijame, bet, pasirodo pakalbėti ir padaryti – visai skirtingi dalykai. Būčiau nenuoširdi, jei sakyčiau, kad manęs nedžiugina ir gautos dovanos. Bet jau tikrai ne tos, kai išpakavęs blizgų popierių randi ten menkavertį daiktą ir jau iš karto žinai, kad jis tau nereikalingas, bus nukištas kur į lentyną ir dulkės. O štai iš buvusios bendradarbės gautas ir dailiai papuoštas paketėlis džiovintų baravykų jau dabar pūpso virtuvėje, kaip šventinis akcentas ir džiugina širdį: „Nepamiršo, atsimena, žino, kad man sunku su grybavimais…“

Taigi linkiu jums, mielieji, gražaus ir ramaus adventinio meto, malonių šventinių akimirkų, mažų džiaugsmų, o jau sveikatos tai daug ir geros, jums visiems ir jūsų šeiminykščiams.

Jūsų Augustina

Priminimai gruodžiui…

Gruodžio 9 d. reikia pasiklausyti šulinio: jei tylu, bus šilta, jei išgirsi vandens gurksėjimą, pasiruošk šalčiams.

Atidžiai stebėk orus nuo šv. Liucijos (13 d.): kokia 13 d., toks ir sausis, kokia 14, toks vasaris ir t.t. Atsimink, kada kokią dieną buvo šalta, kada dargana ar švietė saulė.

Jei gruodyje sniegas krenta ant patižusios žemės, laukia sunkūs metai. Jei ant įšalusios, gyvent bus lengviau.

Jei Kalėdų diena šalta, tikėkis ir Velykų su sniegu.

Ir nesvarbu, kokie bebūtų orai, kiekvieną gruodžio dieną bent trims žmonėms pasakykit komplimentą – tai neliks neįvertinta!

Namams…

Tikriausiai gruodyje prieš Kalėdas jau neimsime plauti langų, tačiau namai šventėms turi blizgėti ir kvepėti. Tad neburnokime, kad karantinas uždarė mus namuose, o tą laiką mėginkime išnaudoti kūrybingai. Tegul būna gera juose ir dideliems, ir mažiems.

Į visus pasiruošimo darbus įtraukite visus šeimos narius. Tegul kiekvienas įgyvendina savo idėją, norą, tegul savo kambaryje susikuria savitą aplinką. Nedrauskite to daryti vaikams, jei jums atrodys ir nelabai vykęs „projektas“, jis bus mielesnis už padarytą tobulai.

Pirmiausia vienoje vietoje kraukite viską, kas buvo naudota ankstesniais metais: suraskite girliandas, puošmenas, žvakides, staltieses, indus.

Numatykite vietą eglutei, pasiruoškite stovą. Patikrinkite, ar žaisliukai sveiki, pagalvokite, ar norėsite šiais metais paįvairinti dar kitomis detalėmis – karpiniais, snaigėmis.

Patikrinkite, gal yra likusio dovanų pakavimo popieriaus nuo praėjusių metų. Dar pasiruoškite lipnios juostos, kaspinėlių, spalvotų pieštukų, flomasterių, nelabai aštrių žirklučių, kad galėtų karpyti ir vaikai. Viską galima suslėpti po staliuku, uždengtu ilga iki žemės staltiese. Ant jo galėsite išdėlioti šventinius sveikinimus. Ir nebūtinai tik šiuometinius, tegul randasi vietos ir senesniems, patiems brangiausiems, gražiausiems.

Šaldytuve, podėliuose pasidarykite laisvos vietos. Šeimininkėms pravartu iš anksto patikrinti, kokių reikalingų produktų, prieskonių ar kitų dalykų dar yra lentynose, o ko reikėtų pasirūpinti iš anksto.

Razinos, aguonos, vanilinis cukrus, kepimo milteliai, mielės…. Viskas turi atrasti savo vietą, būti „po ranka“. Patikrinkite ir išvalykite kepimo indus. Taip sutaupysite laiko, ruošdami vaišes.

Ir svarbiausia – visad po ranka popierius ar užrašų knygelė, kad nereikėtų sakyti: kad tik nepamirščiau“, nes būtent taip ir nutiks. Atsiminei – užsirašei, padarei – išbraukei. Visai paprasta.

Nežiūrekime viltingai per langą ir nespėliokime – bus sniego, nebus. Čiupkime žirkles, balto popieriaus ir tegul langus išpuošia mūsų pačių karpytos snaigės, angelėliai. Sodybose pritiks ir karpytos užuolaidėlės – nustebsite, kiek jos suteikia jaukumo ir šviesos.

Jeigu Kalėdoms nutarėte puošti gyvą eglutę ir pirksite ją vazone su šaknimis, pratinkite ją prie šilumos kambaryje iš anksto, pamažu. Pirmiausia, palaikykite rūsyje, garaže, kur temperatūra apie 0–5, o vėliau patalpoje, kur temperatūra 10–15 laipsnių, ir tik vėliau neškite į šiltą kambarį. Nepamirškite saikingai palaistyti.

Sodininkui, gėlininkui, daržininkui…

Jums, bičiuliai, atokvėpio metas nuo visų sunkių darbų. Gruodyje augalai ramiai jau miega, tačiau budrumo prarasti nevalia. Laikas nuo laiko stebėkite, kaip sekasi žiemoti jūsų sodui, gėlynui.

Ramybę gali sudrumsti permainingi orai, gūsingi vėjai, ypač su sniegu. Todėl aplankykite sodą, patikrinkite, kaip žiemoja vaismedžiai, bitės, ar saugus gėlynas.

Gražesnę ir sausą dieną, jei nėra sniego, galima dar sugrėbti ir likusius lapus, surinkti šakas. Galima baltinti ir vaismedžių kamienus.

Lapkritis buvo šiltas, taigi dabar, vėstant orams, pridenkite eglišakėmis šalčiui jautrius rožių krūmelius. Jei gruodis ir toliau bus besniegis, o pranašaus šalčius, verta durpėmis pamulčiuoti šalčiui jautrius gėlynus, pridengti katžoles, levandas, melisas ir kt.

Būtinai patikrinkite, kaip laikosi sandėliukuose ar rūsiuose jurginų, kanų gumbeliai. Jei temperatūra aukštesnė nei 5 laipsniai, būtų gerai papildomai užpilti durpių, kad gumbeliai neperdžiūtų.

Atsiminkite, kad dauguma senų jurginų veislių, kurių šakniagumbiai stiprūs, kompaktiški, išsilaiko ir blogesnėmis sąlygomis, o štai daugelio naujų veislių dažnai žiemoja blogiau. Gali būti, kad turintys gražią formą ir žiedynus jurginai tiesiog nespėja subrandinti tinkamai šakniagumbių. Stebėkite juos, saugokite.

Ta proga patikrinkite ir kaip žiemoja pelargonijos, perilių ir margenių, kitų gėlių krūmeliai.

Atidžiai apsidairykite sodyboje, namų prieigose, prie ūkinių pastatų – gal koks užsilikęs padargas, įrankis ar laistymo žarna, tad sutvarkykite, padėkite į vietą.

Pradėkite galvoti ir apie sėklas, nes sausį jau kai kurių gėlių, daržovių sėjos pradžia. Patikrinkite jų daigumą. Patikrinkite sandėliuojamas daržoves, kaip jos laikose, ar neįsimetė puvinys.

Jei daržovių atsargos gausios, kai kurias džiovinkite. Pav., porus, svogūnus, salierus, morkas, petražoles.

Ant palangės jau galima indeliuose pasisodinti svogūnų ropelių, turėsite šviežių laiškų.

Maži Kalėdiniai priminimai….

Prisiminkite, kad geriausiai užklupusią prieššventinę depresiją gydo padarytas geras darbas. Jų gali būti įvairiausių.

Gal turite draugų naujakurių jūsų mieste? Jiems praverstų dovanų užprenumeruoti „Gyvenimą“ . Tegul sužino krašto naujienas.

Peržiūrėkite spintas. Surinkite drabužius, kurių jau keletą metų nenešiojate, geresnius išdovanokite.

Jei mėgstate šeimininkauti, iškepkite kalėdinių meduoliukų ir savo draugams, kurie taip ir neatranda tam laiko.

Jei kur rūsyje nukištas senas vaikų mėgtas traukinio modeliukas, parneškite jį, padėkite po eglute.

Šventėms susiraskite nuotaikingas spalvotas kojines, kaklaraištį ar megztinį su smagiu piešiniu. Niūniuokite ruošdamiesi smagias melodijas. Tai pakels visų namiškių nuotaiką.

Gal pernai gavote dovanų kalėdinį puodelį? Pats laikas jį išsitraukti – kava ir arbata bus daug skanesnė.

Pasiųskite telefonu kokią smagią kalėdinę melodiją draugui, pažįstamam – tikrai nesupyks.

Slapta pafilmuokite šventinės ruošos darbus ar vaikus, besidžiaugiančius išpakuojamomis dovanomis. Išsaugokite ir kitais metais visi pažiūrėsite, prisiminsite.

Ir jokių apribojimų per šventes, ir jokių kalorijų skaičiavimo – prisiminkite dietas jau po Trijų Karalių!