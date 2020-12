„Dalinamės viskuo, kuo galime, ką turime – duona, pastoge, įspūdžiais, mintimis.“

Juozas Palionis gimė 1950-12-01 Birštono sen., Šaltinėnų kaime. Vaikystėje buvo apsuptas tėvų švelnumo ir meilės, turbūt todėl, kad pats tėvas buvo matęs daug vargo ir neteisybės, už pagalbą Laisvės Kovotojams buvo ištremtas į Vorkutą. Nuo pat vaikystės J. Palionis buvo pratinamas nesibodėti jokio darbo. Kol buvo mažesnis, vasaromis ganydavo gyvulius, o besimokydamas vyresnėse klasėse Prienų melioracijos valdyboje dirbo sezoniniu darbininku.

Mokėsi Siponių septynmetėje mokykloje, jau besimokydamas šioje mokykloje rašė straipsnius į rajono laikraščius, mokyklos sienlaikraštį. Buvo puikus sportininkas. Ypač mėgo skaityti knygas, rašė eilėraščius. Už puikų mokymąsi buvo apdovanotas kelione į „Arteko“ stovyklą.

1969 m. baigė Birštono vidurinę mokyklą, 1974 m. baigė Kauno Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę.

Baigęs studijas J. Palionis liko dirbti akademijoje mokslinį-pedagoginį darbą Melioracijos katedroje. Praėjus metams jau dirbo Melioracijos ir vandens ministerijoje. Čia jis praleido 11 metų, užimdamas įvairias pareigas: kolegijos sekretorius, ministro padėjėjas, techninio skyriaus viršininko pavaduotojas ir viršininkas.

1993–1997 m. Juozas Palionis dirbo LR Vyriausybėje ministro pirmininko padėjėju.

2000–2011 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys, Prienų ir Birštono krašto atstovas. Atstovaudamas Prienų ir Birštono kraštui Seime, J. Palionis dirbo kaip parlamentaras, kurio pagrindinis tikslas buvo padėti žmonėms. Pagrindinė politiko veiklos sfera – įstatymų leidyba. J. Palionio iniciatyva pasiūlyta ir priimta per dvidešimt įstatymų pakeitimo projektų: labdaros ir paramos, biudžeto įstatymų, Valstybinio socialinio draudimo, Mokesčių administravimo, gyventojų turto ir pajamų deklaravimo, Kultūros paveldo ir Kredito unijos įstatymo patobulinimas. J. Palionio iniciatyva Seimas pateikė du protokolinius įrašus Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Už aktyvią veiklą ir Prienų bei Birštono krašto neįgaliųjų globą 2008 m. J. Palionis buvo apdovanotas nominacija ,,Lietuvos globos įstaigų pagalbininkui“, kurią įsteigė Lietuvos globos įstaigų ir jų vadovaujančių darbuotojų asociacija. Parlamentaro dėmesio kasmet sulaukdavo Prienų ir Birštono laikraščio „Gyvenimas“ organizuojama šventė – įteikiama Seimo nario nominacija kūrybingiems ir aktyviems krašto bendruomenės žmonėms. J. Palionis rėmė visuomeninių organizacijų, bendruomenių veiklą, kultūrinius bei sportinius renginius, išvykas. Jo akiratyje visuomet buvo aktyvus, kuriantis žmogus, todėl jo finansinės paramos susilaukė ne viena kraštiečių kūrybos knyga.

2011 m. spalio 17 d. J. Palionis žuvo autoavarijoje. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, žuvus Juozui Palioniui, savo užuojautoje rašė: „Netekome Seimo nario, socialdemokrato J. Palionio. Pareigingo, darbštaus, visuomeniško politiko, kurio konstruktyvų darbą ir užtarnautą rinkėjų pasitikėjimą liudijo trečioji kadencija Seime, vadovavimas Seimo komitetams, atsakingos Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojo pareigos“.

„Juozą visi pažinojome kaip pareigingą ir darbštų, konstruktyvų ir kūrybingą žmogų, kuris Seime be pertraukos dirbo 11 metų. Ir dirbdamas atsakinguose komitetuose ir jiems vadovaudamas, ir būdamas Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotoju pastaraisiais metais velionis spinduliavo vidinę šilumą, sugebėdavo įtikinti kolegas Seimo narius įsiklausyti į visas nuomones ir išspręsti net ir pačius sudėtingiausius klausimus“, – prisimindama žuvusįjį kolegą taip apibūdino Seimo pirmininkė Irena Degutienė.

Kantrus, dalykiškas, patikimas, mylintis šeimą, savo kraštą, jame gyvenančius žmones – pasakys tie, kurie jį pažinojo, bendravo. Gimęs ir augęs kaimo apsuptyje, jam nebuvo svetimi žemės ūkio darbai. Gal dėl to jis puikiai suprato ir užjautė paprastą kaimo žmogų, neįgalųjį, taip pat ir miestietį. Jam teko nelengva dalia – kilti karjeros laiptais nenusigręžiant nuo ištakų, kurios jam davė pačias didžiausias vertybes. Tačiau, kaip sakė vienas politikas, Dievui reikia ir gerų žmonių.

Ernesta Juodsnukytė

Prienų krašto muziejaus direktorės pavaduotoja,

vyr. fondų saugotoja

Dalintis: email Print 0 VK