NVCS pabandė papolitikuoti

Tuo metu, kada Lietuvoje vyksta laikinai pareigas einančio ir būsimojo ministrų kabinetų tranzitas, būdamas Roberto Petraičio vietoje pamažu imčiau ieškotis naujos tarnybos.

Ponas Petraitis yra vienos svarbiausių šiuo – pandemijos siautėjimo – metu šalyje Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) direktorius, retai šmėžuojantis viešojoje erdvėje. Jo vadovaujama institucija šią savaitę ne tik rūpinosi visuomenės sveikata, tačiau, kaip rodo patirtis, mėgino šiek tiek papolitikuoti. Mat dėl prieštaringos informacijos ir sprendimų antradienį Seime buvo pakibusi naujos valdančiosios koalicijos kandidatės į ministrus pirmininkus Ingridos Šimonytės tvirtinimo procedūra. NVSC antradienį pasiuntė į saviizoliaciją vieną valdančiosios koalicijos frakciją – liberalus. Visą, in corpore. Ir ne tik. Iš viso Seimo kanceliarija apie priedermę izoliuotis prieš balsavimą dėl p. Šimonytės informavo 14 parlamentarų – 11 Liberalų sąjūdžio frakcijos narių, Tėvynės Sąjungos/Lietuvos krikščionių demokratų (TS/LKD) pirmininką Gabrielių Landsbergį bei Laisvės partijos lyderę Aušrinę Armonaitę. Dar vienas TS/LKD atstovas – Vytautas Juozapaitis buvo priverstas skuosti iš Seimo vos į jį atėjęs, nes iš Seimo kanceliarijos telefonu gavo NVSC kanceliarijai pateiktą informaciją apie tai, kad jam atliktas koronaviruso testas yra teigiamas.

Formali prevencinės koronaviruso šluotos Seime priežastis – dar praėjusią savaitę atlikti testai kai kuriems Liberalų sąjūdžio (LSS) frakcijos nariams – Jonui Varkaliui, Viktorui Pranckiečiui bei naujajai Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen – buvo teigiami. Todėl NVSC požiūriu, artimesnį kontaktą su jais turėję jų kolegos buvo priversti izoliuotis. Nors kai kurie LSS veikėjai dėl to buvo nustebę – andai Eugenijus Gentvilas kraipė galvą dėl to, kad per keletą dienų jam atlikti du testai buvo neigiami, tačiau klusniai įvykdė NVSC rekomendaciją antradienį pasilikti atokiau nuo parlamento. Geriausia – saviizoliacijos vietose.

Vertinant formaliąją reikalo pusę viskas atrodo tvarkoje. Jeigu jau turime tokią instituciją, kuri pandemijos metu reguliuoja visų piliečių gyvenimą rekomendacijomis ir ribojimais (deja, neturime galimybės šiuo atveju keikti NATO ar Europos Sąjungos), tai lygiai taip turėtų būti šokdinami ir Seimo nariai.

Bjauresni klausimai (deja, be atsakymų) kyla kita tema. Ligi šiol Parlamente būta atvejų, kada kai kurie buvusios valdančiosios daugumos nariai, pvz., socialdarbiečių atstovė Rimantė Šalaševičiūtė, savarankiškai nusistatė, tiksliau susitrumpino NVSC rekomenduotą būtinos saviizoliacijos trukmę. Be to, tą patį antradienį toji priežiūros institucija spėjo pasižymėti itin prieštaringa išplatinta informacija. Pirmučiausiai tvirtino, esą saviizoliacija yra privaloma 14 seimūnų, kaip pranešė Seimo kanceliarija, vėliau pavojų keliančių parlamentarų skaičius buvo sumažintas ligi 11, o galų gale grįžta prie 14 „pavojingųjų“ skaičiaus.

Turint, be to, galvoje, kad NVSC sukuriamos rekomendacijos bei siūlomos prevencinės priemonės yra neaiškios, prieštaringos – paklauskite apie tai tų žmonių, kurie savo aplinkoje yra patyrę vienokį ar kitokį sąlytį su COVID-19. Kartais kyla įspūdis, kad NVSC rekomendacijos visuomenei yra paremtos ne moksliškai grįstais saugumo protokolais, o dabar dar laikinojo sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos laisva kūryba vakarais po sunkių darbų tėvynės labui. Todėl aš asmeniškai neatmesčiau galimybės, kad antradienį paskelbtos rekomendacijos valdančiosios koalicijos parlamentarams buvo sukurptos kaip tik tokiu formatu.

Vis dėlto p. Šimonytė yra dauguma Parlamento balsų patvirtinta nauja šalies ministrė pirmininkė. Tačiau p. Petraičio vietoje naujų darbų pasiieškočiau.

Rytas Staselis