Birštono savivaldybė gyvena pasikeitusiu ritmu

Ekstremalių situacijų komisijos nuotoliniame posėdyje

Lapkričio 11 d. įvyko Birštono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos nuotolinis posėdis, kuriame dalyvavo Komisijos nariai ir Savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Jo metu aptarti COVID-19 informacijos viešinimo klausimai, ligos plitimo tendencijos Birštono savivaldybėje, viešojo maitinimo ir prekybos įstaigų kontrolė karantino metu, sanatorijų ir Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojų prevencinių tyrimų dėl COVID-19 apimtys, ugdymo įstaigų patalpų dezinfekavimo klausimai. Tikimės, kad priimti sprendimai padės užtikrinti įstaigų veiklos tęstinumą bei operatyvų gyventojų informavimą.

COVID-19 situacija Birštono savivaldybėje

Birštono savivaldybės administracija praneša, kad 2020-11-19 duomenimis: COVID-19 Birštono savivaldybėje patvirtinta 50-čiai asmenų; 9 serga; 11 iš jų pasveiko; izoliuojasi 10 asmenų.

Prienų ligoninės Karščiavimo klinikoje per visą sutarties laikotarpį lankėsi 30 Birštono savivaldybės gyventojų, per praėjusią savaitę – 2 asmenys. Karščiavimo klinika dirba darbo dienomis nuo 9.00 iki 13.00 val. Čia pacientai priimami tik su šeimos gydytojo siuntimu. Visi karščiuojantys ar blogai besijaučiantys asmenys, nesusisiekę su šeimos gydytojau, t. y. po darbo valandų (jei sveikatos būklė neleidžia palaukti, kol galės kreiptis į šeimos gydytoją), turėtų kreiptis į Prienų ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyrių.

Atsižvelgdami į sudėtingą ir vis besikeičiančią epidemiologinę situaciją Birštono savivaldybėje, raginame gyventojus laikytis visų įmanomų saugumo priemonių, susijusių su COVID-19 viruso plitimo grėsmės prevencija.

Birštono savivaldybė, siekdama užtikrinti atitinkamus saugumo reikalavimus, įsigijo vieną efektyviausių ir moderniausių dezinfekavimo priemonių – rūko generatorių DEZIFOG, skirtą patalpų dezinfekcijai nuo koronaviruso.

Tai – aparatas, kuris patalpas per trumpą laiką pripildo rūko. Rūkas įsiskverbia į visus tarpelius, dezinfekcinių savybių turinčiomis medžiagomis padengia horizontalius bei vertikalius paviršius, nekenkia augalams, patalpoje tvyro apie 2 valandas. Po dviejų valandų rūkas išsisklaido, patalpomis vėl saugiai galima naudotis.

Nauju, moderniu aparatu jau atlikti dezinfekavimo darbai Birštono savivaldybės administracijos patalpose, jis buvo naudojamas dezinfekuoti ugdymo įstaigų patalpas.

Savivaldybėje paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu

Birštono savivaldybė, reaguodama į epidemiologinę situaciją Lietuvoje, ėmėsi griežtų priemonių situacijai valdyti. Nuo lapkričio 9 d. klientai aptarnaujami tik nuotoliniu būdu – el. būdu arba telefonu. Svarbiausi Savivaldybės darbuotojų kontaktai paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.birstonas.lt.

Ugdymo įstaigose

Birštono gimnazijoje nuo lapkričio 9 d. tris savaites ugdymas 5–12 klasėms vyks nuotoliniu būdu, pradinis ugdymas vykdomas įprastiniu būdu. Vyriausybė nusprendė, kad pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ugdomiems vaikams, vyresniems nei 6 metai, ugdymo proceso metu neprivaloma dėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių. Kiti moksleiviai ir toliau privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Ir darželiuose, ir mokyklose bei vykdant neformaliojo švietimo programas, teikiant švietimo pagalbos konsultacijas kontaktiniu būdu, laikomasi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų sveikatos saugos, higienos sąlygų. Lapkričio 11 dieną buvo dezinfekuotos Birštono gimnazijos ir Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ patalpos.

Apgyvendinimo, maitinimo paslaugos ir laisvalaikis kurorte

Birštono kurorte paslaugas teikia 38 apgyvendinimo objektai ir 9 maitinimo įstaigos, gaminančios maistą ir siūlančios jį išsinešti į namus. Dėl sveikatinimo paslaugų ir puikios miesto infrastruktūros į kurortą atvykę svečiai ras ką veikti visą karantino laikotarpį.

Birštonas yra puiki vieta nuotoliniam darbui: atvykus ilgesniam laikui čia galima suderinti darbą ir sveikatinimą. Atvykusieji į kurortą gali mėgautis jaukių vilų, poilsio namų, apartamentų ir viešbučių teikiamomis paslaugomis.

Šiuo laikotarpiu Birštone veikia 38 apgyvendinimo įstaigos, tarp kurių 4 didieji objektai – medicininės paskirties paslaugas teikiančios „Eglės sanatorija“, „Tulpės“ sanatorija, sanatorija „Versmė“ ir viešbutis „Vytautas Mineral SPA“.

Birštono kurorte ir toliau dirba 9 maitinimo įstaigos („AsMeniška krautuvėlė“, „Audenis“, „Bir. Bur. Bar“, „Burbulas“, „Sultono užkandinė“, „Sušinė“, „Šakočių kepykla“, „Dzūkiškos bandos“, „4 Sezonai“), kurios kviečia užsisakyti ir maistą išsinešti arba siūlo maisto pristatymo paslaugą.

Visa kurorto infrastruktūra yra puikiai pritaikyta kokybiško laiko leidimui gamtoje. Birštono savivaldybė garsėja puikiai įrengtomis, nemokamai visiems prieinamomis erdvėmis, kurios viena nuo kitos yra išsidėsčiusios nedideliais atstumais: Nemuno kilpų apžvalgos bokštas, Druskupio vandens garinimo bokštas, Nemuno krantinė, Žvėrinčiaus miškas, Miesto centrinis parkas, Vytauto parkas, piliakalnis ir kitos erdvės.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos

VšĮ Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras teikia paslaugas karantino metu. Pacientai priimami, taip pat konsultuojami nuotoliniu būdu, būtina išankstinė registracija. Gydytojų darbas vyksta pamainomis, odontologai taip pat teikia paslaugas kontaktiniu būdu. Įstaiga užtikrina saugią aplinką pacientui, laikosi visų saugumo reikalavimų, valdomi žmonių srautai.

Darbas su jaunimu

Vadovaudamosios LR Vyriausybės sprendimais, organizacijos, dirbančios su jaunimu, privalo nevykdyti atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, mobiliojo darbo su jaunimu komandų veiklų. Birštono atviroje jaunimo erdvėje (Jaunimo g. 8) darbas su jaunuoliais persikėlė į nuotolinę erdvę.

Muziejaus, bibliotekos veikla

Karantino laikotarpiu, nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 29 d., Birštono muziejuje, Birštono viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose nevyksta renginiai, neveikia skaityklos, skaitytojams leidžiama naudotis vieša interneto prieiga ar patiems rinktis knygų iš fondų, iš anksto rezervuotis knygas internetu, elektroniniu paštu ar paskambinus telefonu. Knygas galima atsiimti atvykus į biblioteką, o jas grąžinant palikti specialiai tam skirtoje vietoje.

Birštono muziejus kviečia pasižiūrėti filmus: „Birštono muziejus“ ir „Trijų šalių dailininkas Nikodemas Silvanavičius“. Jo darbuotojai dirba nuotoliniu būdu.

Būkime sąmoningi ir sveiki!

Parengta pagal Birštono savivaldybės administracijos informaciją