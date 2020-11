Nerimo kamuojamiems neišnešiotukų tėvams nutiesė pagalbos liniją

Šie kūdikiai nuo pirmos gyvenimo akimirkos susiduria su didžiuliais iššūkiais. Jie lyginami su trapiu porcelianu ir šiltuose inkubatoriuose susuktuose lizdeliuose kasdien kovoja už savo gyvybę. Per anksti gimę naujagimiai turi vis didesnes galimybes išgyventi dėl technologinės pažangos, medicinos žinių. O kartu su jais už gyvenimą kovojantys tėvai nėra palikti vieni. Lapkričio 17 –oji paskelbta Pasauline neišnešiotų naujagimių diena. Asociacija „Padedu augti“ šia proga dovanoja ypatingą dovaną – alternatyvų šalyje neturinčią ,,Neišnešiotukų pagalbos liniją“.

Kur ieškoti?

Lietuvoje kasmet gimsta apie pusantro tūkstančio neišnešiotų naujagimių. Natūralu, kad šiuos ypatingus vaikus auginančioms šeimoms kyla daugybė klausimų dėl priežiūros, joms svarbios individualios konsultacijos ir psichologinė parama. Grįžusios su neišnešiotu naujagimiu į namus šeimos neturi jaustis paliktos vienos – be pagalbos joms bus sunku greitai įveikti krizę.

Norėdama pagelbėti tokioms šeimoms, asociacija „Padedu augti“ įsteigė nemokamą ,,Neišnešiotukų pagalbos liniją“, kuri nuo lapkričio 17 dienos startuoja atnaujintoje https://padeduaugti.lt svetainėje.

Pagalbos linijos dėka šeimos galės susisiekti su kvalifikuota medikų ir savanorių komanda bei gauti individualias konsultacijas. Be to, svetainėje jos ras informacijos daugeliu nerimą keliančių klausimų: apie gresiantį priešlaikinį gimdymą, kaip elgtis susilaukus neišnešioto naujagimio ar jam mirus, taip pat kaip gyventi su neišnešiotu naujagimiu grįžus iš ligoninės.

Gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis

Šeimos gydytojos Dianos Gorodeckajos sūnus gimė 26 savaičių ir svėrė 979 g. Moteris ir šiandien sunkiai renka žodžius perteikti, ką jautė pirmosiomis dienomis po gimdymo. „Atrodė, kad mano gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis – buvo taip sunku, kad visiškai nesupratau savo jausmų, nežinojau, kaip elgtis, trūko medicininės informacijos. Vienos nuomonės formuotojos „Facebook“ profilyje radau palyginimą, kad vaikas buvo didelio agurko dydžio. Kažkodėl tai man labai įstrigo“, – prisimena D. Gorodeckaja.

Auginant neišnešiotą vaikelį kasdien atsirasdavo naujų klausimų apie primaitinimą, skiepus, raidos ypatumus. Pasak D. Gorodeckajos, 2012 metais tokios informacijos Lietuvoje beveik nebuvo: „Ieškojau anglų kalba rašytuose tinklalapiuose, vadovėliuose. Labai džiaugiuosi, kad dabar žinios lengviau prieinamos, išleistos specializuotos knygos tėvams, pavyzdžiui, mūsų išleista Ingos Warren knyga ,,Kaip rūpintis vaikučiu, gydomu naujagimių skyriuje.“

Padėti gali kitų patirtis

Ištverti sunkų etapą D. Gorodeckajai padėjo emocinė parama iš Kauno klinikose vykusių savitarpio pagalbos grupės susitikimų: „Neišnešiotus naujagimius auginančios mamos dalijosi patirtimi, istorijomis. Tai mane įkvėpė gyventi toliau, džiaugtis vaiko pasiekimais, vertinti tai, ką turiu.“

Naujojoje „Neišnešiotukų pagalbos linijoje“ D. Gorodeckaja pati dalinsis gerumu su kitomis į panašią padėtį patekusiomis šeimomis. Ji konsultuos per anksti gimusių naujagimių artimuosius kaip šeimos gydytoja ir palaikys emociškai kaip mama. Prieš tai, kaip ir kitos savanorės, baigs aštuonių savaičių mokymus, kuriuos veda profesionali psichologė.

Viešumas labai svarbu

Šeimos gydytoja, būsima pagalbos linijos savanorė Vytenė Menkevičienė pastebi, kad prieš dešimtmetį neonatologija buvo sritis, apie kurią žinojo tik medikai ir neišnešiotų naujagimių susilaukę tėvai. „Tokių organizacijų kaip „Padedu augti“ dėka, dabar apie ankstukus kalbama garsiai. Žmonės mato laidas, skaito straipsnius ir jei šeimoje gimsta neišnešiotas naujagimis, tai sukelia kur kas mažesnį šoką“, – sako V. Menkevičienė.

Tarp gydytojos pacientų yra keletas neišnešiotukų. „Galiu pasidžiaugti, kad jų tėvai nėra išsigandę, bendraujant matyti, kad jiems suteikta reikalinga pagalba, žinios“, – pastebi V. Menkevičienė.

Profesorė Rasa Tamelienė, Kauno klinikų Neonatologijos klinikos ir Lietuvos neonatologijos asociacijos vadovė teigia, kad šiuo metu didelis iššūkis tiek medikams, tiek neišnešiotus naujagimius slaugantiems tėvams yra koronavirusas. „Norint stabdyti COVID-19 plitimą atsirado kaukės, nebeliko laisvo lankymo. Moterys patiria psichologines problemas – baimę, nerimą, šalia nėra artimųjų. Skatiname jas naudoti nuotolines priemones, suteikiame galimybę pokalbiams su psichologu“, – pasakoja R. Tamelienė.

Medikės pabrėžia, kad prasidėjus antrajam karantinui, pandemijos sąlygomis nuotolinė pagalba ,,Neišnešiotukų pagalbos linijoje“ taps tiesiog nepakeičiama.

Dovana šeimoms

Asociacijos ,,Padedu augti“ vadovė, „Neišnešiotukų pagalbos linijos“ iniciatorė Inga Laukytė-Budrienė pasakoja, kad lapkričio 17 – oji, Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena, Lietuvoje minima nuo 2011 metų. „Šią dieną pati buvau pasveikinta ligoninėje, kai vos 26-tą nėštumo savaitę susilaukiau dvynukų. O jau kitąmet vyko pirmasis Pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos renginys: minėjimas Kauno klinikose ir purpurinių balionų leidimas į dangų“, – prisimena I. Laukytė-Budrienė.

„Šiemet, Pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos proga, asociacija Lietuvos šeimoms turi galimybę įteikti neeilinę dovaną – ,,Neišnešiotukų pagalbos liniją“, – džiaugiasi I. Laukytė-Budrienė. – Gavusi papildomą pagalbą šeima pradeda labiau savimi pasitikėti, greičiau išmoksta gyvybiškai svarbios slaugos, noriai bendradarbiauja su medicinos personalu. Tai leidžia medikams dirbti savo tiesioginį darbą ir visą dėmesį skirti naujagimio gydymui.“

Asociacija „Padedu augti“ kasmet rūpesčiu apgaubia vis daugiau šeimų. Nuo 2013 m. asociacijos narės lanko Kauno klinikose mažylius slaugančias šeimas ir Pasaulinės neišnešiotų naujagimių dienos proga dovanoja vilnonius pledus. Dovanas išsiunčia ir visoje Lietuvoje per anksti gimusiems naujagimiams (Santaros klinikose, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, Šiaulių motinos ir vaiko ligoninėje).

Dėkoja už pagalbą

Naujoji platforma startuoja geros valios žmonių, skiriančių paramą aukojimo portale aukok.lt, ir socialiai atsakingų įmonių dėka. Platformą neatlygintinai sukūrė UAB ,,Evolco“, dizaino darbais rūpinosi ,,Orlov visual agency“. Įmonė ,,Aromama“ suteikė projektui reikalingą finansinę paramą, kuri panaudota savanorių mokymams.

I. Laukytė-Budrienė be galo dėkinga rėmėjams. „Apie šį projektą asociacija svajojo labai seniai. Rėmėjų dėka pagaliau jis įgyvendintas. Tikimės, kad tiek „Padedu augti“ svetainė, tiek konsultacijų linija padės šeimoms įveikti sunkumus ir leis žengti į kitą, vilties kupiną gyvenimo etapą“, – teigė I. Laukytė-Budrienė.