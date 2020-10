Rinkimų įkaitų pabaiga

Iškeltomis estakadomis, išasfaltuotais keliukais siautėjant koronavirusui ketverius metus valdę valstybę valstiečiai-žalieji, bebrai-socialdarbiečiai, rinkimų akcininkai-lenkai bei kiti jiems prijaučiantys Seime iškilminga rikiuote keliauja opozicijon. Tai paaiškėjo paskelbus rinkimų į Seimą II turo balsavimo rezultatus.

Dabar jau buvę valdantieji tebesigiria buvę tokie, kokių Lietuvoje niekas nematė nuo pat Nepriklausomos valstybės atstatymo. Visiškai sutinku: tokių piktų, lėkštų, kerštingų ir nenuoseklių politikų valdžios olimpe nėra buvę. Ir dabar – atsisveikindami – jie rodosi ištikimi sau: sveikatos apsaugos ministras siūlo pagalbą įpėdiniams kare su pandemija, žada pasidalinti visa turima informacija (kodėl nesidalino anksčiau su visa visuomene?), socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ima abejoti, ar rinkimų kampanijos metu pažadėta „13-oji pensija“ senjorams tebuvo triukas, tačiau LVŽS lyderio Ramūno Karbauskio trūktelėtas, abejoti nustoja (jis žino, kas atsitinka tiems LVŽS bendražygiams, kurie politinėms abejonėms vis dėlto pasiduoda). Pats p. Karbauskis mojuodamas rankele jau po rinkimų priduria, kad reiktų didinti šalies kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus (gera iniciatyva Seimo kultūros komiteto pirmininkui!).

Tokiu laiku nejučiomis imi galvoti, o ką gi LVŽS-LSDDP-LLRA/KŠS valdžioje pavyko nuveikti, atmetus įvairius skandalus, ryškiai išreikštą polinkį į korupciją, nepotizmą beigi kitas negeroves? Ko gero – ne tiek jau ir daug. Miškininkystės sektoriaus reforma (beje, ligi šiol vertinama gana prieštaringai), geležinkeliai, alkoholio vartojimo ir prieigos ribojimai ir „milijardas milijonui“ – keisčiausia iš visų ligi šiol buvusių mokesčių sistemos reforma.

Kodėl kažin nueinančios koalicijos palikimas toks palyginti kuklus? Man atrodo, kad pagrindinė priežastis – p. Karbauskio kažkur kaimynystėje nusižiūrėta valdžios vertikalės sistema (rusiška, baltarusiška, o greičiausiai – lenkiška). Manija tokį tikslą įgyvendinti valdančiuosius pavertė jos įkaite. Įprasta iš p. Karbauskio šaipytis dėl to, kaip jis ketino laimėti įvairius rinkimus, o patyrė visišką fiasco. Tačiau ši versija manding turi tikroviško pagrindo. Nueinanti iš valdžios koalicija susibūrė 2016-aisiais ir realių darbų tegalėjo imtis tik ligi 2018-ųjų. Taigi – pusantrų maždaug metų. Nes vėliau teko mąstyti, kaip pasinaudojant valdžios suteikiamomis galimybėmis laimėti savivaldos, Respublikos prezidento ir dar Europos Parlamento rinkimus net ne per pusmetį, o per tris mėnesius. O štai viską prapylus, stojo pandeminė krizė, kurią buvo privalu suvaldyti, laukiant Seimo rinkimų jau 2020 m. spalį.

Taigi reikalas tas, kad atitinkamais laikotarpiais prieš kiekvieną šių rinkimų kampanijų potencialūs darbai, kuriuos ta koalicija galėjo nuveikti, neišvengiamai stodavo. Pradėdavo vyrauti daugiau mažiau populistiniai sprendimai, ne ką teturintys bendra su koalicijos deklaruojamomis vertybėmis bei siekiais.

Yra dar vienas pažymėti svarbus aspektas. Jokios kitos valdančiosios koalicijos suformuota vyriausybė neturėjo galimybės šitaip pasišvaistyti viešaisiais pinigais. Be akcentuotos vizijos, strateginių tikslų – labiausiai siekiant banaliai papirkti atskiras šalies rinkėjų grupes. Lietuvos konservatoriai gali veik džiaugtis – jau ne jie dabar šalies istorijoje vietoje tų, kurie per savo valdymą labiausiai padidino valstybės skolą.

Kaip seksis konservatoriams bei jų partneriams iš dviejų liberalių partijų – netrukus pamatysime. Nebus lengva dėl gana skirtingos trijų partijų politinės stilistikos, skirtingai deklaruotų tikslų. Neabejotinai – taip pat ir skirtingo potencialo.

Rytas Staselis