Išmoksta ir valdyti skaitmenines technologijas, ir atpažinti sukčių pinkles

Prieš dešimtmetį didelė dalis vyresnio amžiaus žmonių į socialinius tinklus žvelgė tarsi į vaikų žaidimus. 74 metų kaunietis Vytautas anksčiau irgi buvo skeptiškas: „Maniau, kad socialiniai tinklai yra mados reikalas, kuris greitai baigsis. Bet dabar pats jau porą metų naudojuosi „Facebook“, kur bendrauju su savo vaikais ir anūkais, matau, ką veikia mano draugai ir pažįstami. Neseniai ir pats įkėliau nuotraukų, kuriose – mano rasti 66 baravykai“, – teigia vyras.

Nesvetimas Vytautui ir „Instagram“ socialinis tinklas, tiesa, per jį į virtualią erdvę pašnekovas kelia mažai turinio – dažniau mėgsta žiūrėti kitų nuotykius, istorijas ir patirtis. „Svarbiausia viską daryti protingai, neužsižaisti. Prieš atsidarydamas visada žinau, ko ieškau, ką noriu rasti“, – sako kaunietis, jau spėjęs sudalyvauti iniciatyvos „Prisijungusi Lietuva“ skaitmeninio raštingumo mokymuose, kurie nuo birželio 1 dienos vyksta šalies bibliotekose.

Naudinga pasimokyti

Į mokymus Vytautas nuėjo norėdamas kuo geriau perprasti šiuolaikines technologijas ir žinoti, kaip apsisaugoti nuo internete tykančių grėsmių – įvairių sukčių ir kitų kibernetinių nusikaltėlių.

Dabar įsijungęs kompiuterį arba telefonu imdamas naršyti internete vyras jaučiasi kur kas tvirčiau.

Skaitmeninio raštingumo mokymus bibliotekose organizuojančios asociacijos „Langas į ateitį“ informavimo ekspertė Birutė Stanevičienė pastebi, kad renginiai susilaukė nemažai dėmesio ir palankių vietos bendruomenių vertinimų.

B. Stanevičienė nurodo, kad projektu siekiama su informacinėmis technologijomis supažindinti vyresnio amžiaus žmones ir lavinti jų skaitmeninį raštingumą. Tikslas – ambicingas, nes, kaip rodo šiemet paskelbtas Europos Komisijos skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas, Lietuvoje gyvena apie pusę milijono asmenų, kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami arba jie išvis nesinaudoja internetu.

Padeda paslaugūs savanoriai

Gyventojams tobulėti ir pažinti technologijas padeda per 1200 e.skautų – paslaugių pagalbininkų, kurie kantriai aiškina, rodo, atsako į klausimus. Savanoriai yra iniciatyvos „Prisijungusi Lietuva“ varomoji jėga.

Vienas iš tokių e.skautų yra Vismantas Daujotas. Vaikinas sako, kad dažniausiai tenka atsakinėti į mokymų dalyvių klausimus apie socialinius tinklus ir internetinę bankininkystę. „Žmonės tiesiog nori pamatyti, pavyzdžiui, „Instagram“ nuotraukas arba internetu apmokėti sąskaitą“, – pasakoja V. Daujotas.

Pašnekovas visada nurodo, kaip norimus veiksmus internete atlikti saugiai, į ką atkreipti dėmesį, kad vartotojai nepakliūtų į sukčių spąstus ar į dezinformacijos, melagingų naujienų pinkles.

E.skautas mano, kad skaitmeninėje erdvėje mažiau patyrę vartotojai gali tapti kibernetinių nusikaltėlių taikiniu. Be to, labai dažnai į tokius vartotojus nukreipiamas ir melagingos, klaidinančios informacijos srautas.

Atkreipia dėmesį į svarbias detales

Savanoris akcentuoja, kad labai svarbu žinoti, ar ta svetainė, kurioje naršome, yra patikima. „Tai galime patikrinti pažiūrėję, ar svetainė turi užrakto simbolį viršuje. Apsaugotoje svetainėje duomenys, kuriuos pateikiame, yra saugomi, o tai reiškia, kad įsilaužėliai negalės pavogti mūsų asmeninės informacijos“, – atkreipia dėmesį V. Daujotas.

Pasak jo, socialiniuose tinkluose nereikėtų skelbti savo asmeninio gyvenimo detalių, informacijos, pavyzdžiui, namų adreso, telefono numerio.

Dar e.skautas įspėja, kad atsidarinėjant nuorodas būtina žiūrėti, kur jos nukreipia – ar vartotojas staiga neatsidurs apgavikų sukurtoje svetainėje, kuri tiesiog nuskaito asmeninę informaciją, pavyzdžiui, banko duomenis, ir ją pasisavina.

„Tarkime, jei kažkas „Facebook“ parašys žinutę, kad jūs laimėjote išmanųjį telefoną, jūs iš karto galite spręsti, kad tai yra apgaulė, todėl, kad niekas šiaip sau to nerašys jums asmeniškai. Tokie dalykai skelbiami oficialiose patvirtintose ir saugiose svetainėse. Tad apgaulę galima išmokti atpažinti“, – pasakoja „Prisijungusios Lietuvos“ savanoris.

Dalindamasis patarimais, kaip saugiai naršyti internete, V. Daujotas atkreipia dėmesį, jog patekus internetiniams sukčiams į rankas, reikėtų nedelsiant kreiptis į e-policiją.

„Virtualioje erdvėje galioja tokie patys principai, kaip ir kitur. Jeigu įtariate, kad susidūrėte su nusikaltėliais, kreipkitės į policiją telefonu 112 arba internetu www.epolicija.lt. Būtent e-policija tiria ir elektroninėje erdvėje vykdomus nusikaltimus. Per mokymus parodome, kaip užpildyti pareiškimo formą ir t. t. Manome, kad į kibernetines grėsmes būtina nedelsiant reaguoti, kad apsaugotume ne tik save, bet ir kitus žmones“, – tvirtina pašnekovas.