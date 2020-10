Apie priemokas ir darbo laiką…

Redakcijoje susikaupė Birštono savivaldybės gyventojų paklausimų dėl VšĮ Birštono PSPC teikiamų stomatologinių paslaugų. Į juos atsako Centro direktorius Dainius Kryžanauskas.

– Kodėl Birštone stomatologo paslaugos teikiamos tik 2 kartus per savaitę ir tik po pusę dienos? Pasak į redakciją besikreipusių žmonių, gydytoja registruoja tik iki 14 val.?

– Gydytoja odontologė dirba ne visą darbo dieną (0,5 etato), 3 dienas per savaitę: pirmadieniais – 9.00–17.00 val., antradieniais – 9.00–14.00 val., penktadieniais – 9.00–17.00 val. Pacientai registruojami pagal tai, koks yra turimas laisvas laikas ir pagal tai, kaip yra patogu pacientui (jei įmanoma). Karantino metu pacientai buvo priimami tik esant būtinybei. Taip pat kai kurios konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu. Į gydytojos odontologės darbo laiką įtraukta ir dokumentacijos pildymas, ir įrankių bei kabineto sutvarkymas.

– Ar neprivalu gydytojo darbo valandas nurodyti ant kabineto durų?

– Pacientai pas gydytoją odontologę priimami pagal patvirtintą paslaugų atnaujinimo tvarką, tik registruojantis iš anksto. Nepaisant to, pagal galimybes gydytoja odontologė pacientus priima ir be eilės (tam irgi reikia laiko). Darbo grafikas ant durų yra nurodytas, paskutiniu metu ant durų buvo nurodoma svarbi aktuali informacija apie moksleivių sveikatos patikrinimų laikus.

– Žmonės sunerimę dėl palyginti žymiai padidėjusių priemokų už paslaugas. Ar įkainiai už teikiamas paslaugas neturi būti viešai skelbiami, kad pacientas iš anksto žinotų, ar jis pajėgs susimokėti?

– Odontologijos paslaugų kainoms didžiąja dalimi turi įtakos sunaudojamų medžiagų kaina (už kokią kainą mes jas perkame), taip pat paslaugų poreikis (pvz., ar reikia gydyti vieną dantį, ar tris). Pagrindinių paslaugų kainos yra paskelbtos skelbimų lentoje (kainynas patvirtintas 2019 m. balandžio mėn. 5 d.). Gydytoja taip pat turi kainyną savo kabinete. Gydytoja pacientui pasiūlo galimus gydymo metodus ir kartu su pacientu nusprendžia jo gydymo eigą, todėl kaina pranešama iš anksto, kaip tik įmanoma tai padaryti. Juk ne visos problemos yra matomos iš pirmo žvilgsnio.

– Kokius įkainius tvirtina ministerija ir kokius PSPC? Žmonės piktinasi tuo, kad Birštono ambulatorijoje priemokos yra kur kas didesnės nei, pavyzdžiui, Prienų stomatologinėje poliklinikoje ar kai kuriuose privačiuose kabinetuose.

– Odontologijos paslaugos yra priskiriamos prie mokamų sveikatos priežiūros paslaugų, dalį kainų nustato Sveikatos apsaugos ministerija, tačiau ministerija negali nustatyti medžiagų kainų, kadangi jos priklauso nuo tiekėjų, kokybės, technologijų ir kitų veiksnių. Mes naudojame tik kokybiškas medžiagas ir pažangius gydymo metodus, todėl pacientui nuolat lankytis dėl vis pasikartojančios tos pačios problemos netenka, o dėl kitų įstaigų kainų ar naudojamų medžiagų kokybės negalime komentuoti. Bet kuriuo atveju yra sudaromas gydymo planas ir tai aptariama su pacientu.

– Ar žmogus, sumokėjęs priemoką už vaistus, plombas ir kt., neturi gauti čekio ar kvito, o tik palikti gydytojai jos nurodytą sumą? Kaip tai reglamentuoja įstaigos vidaus tvarka ar taisyklės?

– Už paslaugas sumokėjęs pacientas visais atvejais privalo gauti kvitą už jam suteiktas paslaugas, būtent taip ir yra numatyta vidaus tvarkos taisyklėse.

– Dėkojame už atsakymus.