Prienuose aplinkosaugininkai tikrino, kaip tvarkomos buitinės nuotekos

Aplinkos apsaugos departamento Alytaus aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai Prienuose patikrino per 20 privačių namų valdų, kurių savininkai neprisijungę prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų. Tik vienas asmuo įspėtas dėl artipilnio nuotekų kaupimo rezervuaro.

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai kasmet tikrina, kaip gyventojai, galintys prisijungti prie miesto nuotekų tinklų, bet to nepadarę, laikosi aplinkos apsaugos reikalavimų. Kartu tikrinama, ar gyventojų, neturinčių tokios galimybės, nuotekų kaupimo rezervuarai atitinka reikalavimus, ar aplinka neteršiama buitinėmis nuotekomis.

AAD primena, kad nuotekos gali būti kaupiamos tik sandariuose, uždaruose gamykliniuose nuotekų kaupimo rezervuaruose ir tik tais atvejais, kai nėra galimybės įrengti biologinio nuotekų valymo įrenginio ar prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo įrenginių. Mažiausias nuotekų kaupimo rezervuaras turi sutalpinti per 7 dienas objekte susidarančias nuotekas.

Kadangi sukauptas nuotekas privaloma periodiškai ir laiku išvežti, gyventojai, individualiai tvarkantys nuotekas, privalo turėti sutartis su nuotekų vežėjais. Taip pat būtina turėti ir saugoti buitinių nuotekų išvežimą patvirtinančius dokumentus.

Rugsėjo 17 d. Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdybos Alytaus aplinkos apsaugos pareigūnai kartu su UAB „Prienų vandenys“ specialistais Prienuose patikrino 21 privačią namų valdą, kurių savininkai nėra prisijungę prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų.

Tikrinta pasirinktose gatvėse ir teritorijoje šalia bevardžio upelio, įtekančio į Beržyno tvenkinį. Tik vienos valdos savininkas buvo įspėtas dėl artipilnio nuotekų kaupimo rezervuaro, bet nuotekų ištraukimo paslaugą jis užsisakė iškart. Kiti asmenys nuotekas tvarkė pagal reikalavimus.

Departamento pareigūnai primena, kad per reidus bus tikrinamas buitinių nuotekų rezervuarų ir septikų sandarumas, nes nuotekos ir septikų dumblas negali patekti į gamtinę aplinką. Taip pat bus tikrinama, ar asmenys tinkamai prižiūri buitinių nuotekų valymo įrenginius: ar išvalomas perteklinis dumblas, ar veikia orapūtė, ar išleidžiamos į aplinką nuotekos išvalytos iki leistinų normų.

Asmenys, netinkamai tvarkantys nuotekas, gali sulaukti administracinių baudų iki 1170 eurų, taip pat gali tekti atlyginti aplinkai padarytą žalą.

Kviečiame piliečius apie aplinkos apsaugos pažeidimus pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112 arba AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu (8 5) 273 2995.

