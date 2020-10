Balbieriškio bažnyčia mena pusės tūkstantmečio istoriją

<….> iškili Balbieriškio parapijos ir bažnyčios sukaktis ragina mus visus stabtelėti ir pamąstyti apie šio krašto praeitį, jame gyvenusius žmones, asmenis, kurie garsino ir tebegarsina vaizdingą Nemuno vingio vietovę“, – tokie Balbieriškio parapijos klebono kun. Remigijaus Veprausko žodžiai įrašyti pirmuose žurnalisto Česlovo IškauSko knygos „Balbieriškio parapijai ir bažnyčiai 500 metų“ puslapiuose. Šiemet, minint garbingą pusės tūkstančio metų Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios ir parapijos sukaktį, išleista knyga dar kartą primena, kokia išskirtinė yra šio krašto istorija. Rugsėjo 24 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekoje vyko šios knygos pristatymas.

Knygos bendraautoriaus, istoriko Vito Rymanto Sidaravičiaus teigimu, žiūrint į pačią bažnyčios atsiradimo pradžią, Balbieriškio bažnyčia – tai viena iš seniausių Lietuvos panemunių bažnyčių, kurią apie 1520 m. pastatė Žygimanto Senojo sūnus Jonas, tuomet iš viso įkūręs apie 30 bažnyčių, tarp kurių buvo ir karališkos fundacijos Balbieriškio Šv. Petro parapija.

Dabartinė Balbieriškio bažnyčia – tai penktieji maldos namai miestelyje. 2013 metais sudegus ketvirtajai bažnyčiai, beveik penkmetį tikintieji glaudėsi Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre, šv. Mišios vyko ir parapijos namų koplytėlėje, todėl šio krašto gyventojai puikiai žino vilties ir susitelkimo reikšmę visuomenės gyvenime, kurią rugsėjo 24 d. popietę Prienų J.Marcinkevičiaus bibliotekoje akcentavo Balbieriškio parapijos klebonas kun. Remigijus Veprauskas bei Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčios klebonas kun. teol. lic. Vaidotas Labašauskas.

Č. Iškauskas yra pristatęs ne vieną knygą, tačiau, kaip jis pats teigė, ši yra ypatinga, nes tai pirmoji istorinė knyga jo, kaip rašytojo, kelyje, kuri gali būti įdomi ne tik vietiniam gyventojam, bet ir mokslininkam, istorikam. Žurnalisto teigimu, nauja patirtis atnešė ir daug iššūkių, o bene sudėtingiausias darbas buvo archyvinės medžiagos, ypač nuotraukų, kurių buvo apie 1500, atranka, todėl už pagalbą, renkant medžiagą, knygos sudarytojas dėkojo jos bendraautoriams Algiui Marcinkevičiui bei Vitui Rymantui Sidaravičiui.

Prie knygos rengimo prisidėjo ir buvęs Prienų krašto muziejaus direktorius, fotografas, Prienų r. savivaldybės atstovas A.Marcinkevičius, per ilgametę fotografavimo bei darbo muziejuje patirtį sukauptus gausius nuotraukų archyvus, nusprendęs panaudoti knygos vizualizacijai. „Buvau sukaupęs išties daug nuotraukų… Kai pradėjome galvoti apie knygos išleidimą, aš sakiau, jog nuotraukų turiu išties labai daug, tad visko tikrai užteks. Tačiau pasirodė, jog net turint kelias dešimtis tūkstančių nuotraukų, atrinkus 1500 pirminiam variantui (dar vėliau 150) vis tiek nepakako to, ko iš tiesų reikėjo knygai, ką mes norėjome perteikti. Tuomet teko daug bendrauti su Nacionaliniu muziejumi, daug kitų institucijų, kurios, pasirodo, turi daug medžiagos apie kiekvieną kaimelį. Bet susidūrėme su bėda, kad ne visas nuotraukas galima paprastai publikuoti, nes leidykla įsipareigoja ginti ir saugoti autorių teises, reikėjo gauti jų sutikimus, parašyti, kas toje nuotraukoje yra, nuotraukos datą. Taigi teko įdėti daug ne visuomet matomo darbo ir kiekvieną iš 150 nuotraukų „pačiupinėt“ šimtus kartų “, – pasakojo knygos bendraautorius.

Tiesa, nepaisant to, jog šioje knygoje perteikta Balbieriškio miestelio istorija knygos sudarytojas ir bendraautoriai viliasi, jog knyga bus skaitoma ne tik pačių balbieriškiečių, bet ir viso Prienų krašto gyventojų, kurie, perskaitę knygą, nuspręstų tęsti pradėtus darbus ir įamžintų savo miesto, miestelio istoriją.

Rimantė Jančauskaitė

Dalintis: email Print 0 VK