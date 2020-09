Aptarė ir su darbotvarke nesusijusius aktualius klausimus

Rugsėjo 24 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje išnagrinėta ir patvirtinta 19 sprendimo projektų, du klausimai – dėl „Revuonos“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo ir Šilavoto Davatkyno bendruomenės dalyvavimo projekte – iš darbotvarkės išbraukti. Kaip įprastai, Tarybos nariai diskutavo ir su darbotvarke nesusijusiomis temomis.

Parūpo, ar pagerintos ugniagesių darbo sąlygos

Tarybos narys Audrius Narvydas, beje, ne vienintelis gavęs Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ išplatintą laišką dėl Valstybinės darbo inspekcijos užfiksuotų pasibaisėtinų darbo sąlygų, kuriose dirba Stakliškių ugniagesiai, teiravosi mero, galbūt į tai derėtų reaguoti ir Tarybos nariams. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos Vytautės Draugelytės teigimu, iš Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko Jono Kvietkausko gautas paaiškinimas, kad Darbo inspekcijos reikalavime nurodyti darbuotojų sveikatą, saugą ir buities sąlygas reglamentuojančių įstatymų pažeidimai ištaisyti. Nelegalaus darbo atvejų nebuvo nustatyta. Įvykdyti kolektyvinėje darbo sutartyje numatyti įsipareigojimai dėl papildomų dienų suteikimo.

Pažadai, duoti gydymo įstaigoms, dar neištesėti

Svarstant, ar duoti leidimą Prienų ligoninei įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį, reikalingą ne tik administracijos, bet ir kitų darbuotojų poreikiams, tyrimų vežiojimui, A.Narvydas panoro išsiaiškinti, ar tiesa, jog ligoninė iki šiol negavo Vyriausybės žadėtų kompensacijų už išlaidas, patirtas per pirmąją koronaviruso bangą.

Pasak ligoninės direktorės Jūratės Milaknienės, patirtos išlaidos siekia maždaug 44 tūkst. eurų, jos neapmokėtos ne tik Prienų, bet ir kitoms gydymo įstaigoms. Visgi, kaip sakė direktorė, medikai, dirbę COVID-19 grėsmės sąlygomis, be paskatinimo neliko. Įstaigos veiklos finansiniai rodikliai yra teigiami, todėl 84 darbuotojams, iš įstaigoje dirbančių 210, už darbą pavojingomis sąlygomis skirti 15 proc. priedai, gegužę atlyginimai didinti 9 proc., todėl šiuo metu beveik pusei darbuotojų mokamas 24 proc. didesnis darbo užmokestis. Bet, J.Milaknienės teigimu, yra kita problema. Kadangi karantino laikotarpiu buvo apribota veikla, dvi savaites dėl būtinybės darbuotojams izoliuotis buvo uždarytas Reabilitacijos skyrius, įstaiga suteikė ir daug mažiau paslaugų – ambulatorinių paslaugų apimtis siekia 80 proc., o stacionarių –70 proc. Dėl šios priežasties įstaiga už praeitą laikotarpį negaus kas mėnesį mokamos vienos dvyliktosios sumos, kuri buvo skiriama prieš karantiną. Kaip sakė įstaigos vadovė, jai kartu su rajono meru Vilniuje nepavyko įrodyti, jog įstaiga neįvykdė paslaugų plano dėl pateisinamų priežasčių.

Nauji įstatai – naujas ir vadovas?

Tvirtinant naujus Prienų meno mokyklos nuostatus, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo buvo paklausta, kodėl taip ilgai mokykla neturi nuolatinio vadovo. Rimvydas Zailskas informavo, jog paskelbtas jau ketvirtas konkursas Meno mokyklos direktoriaus pareigoms užimti, o ankstesni neįvyko, nes neatsirado tinkamą kvalifikaciją turinčių pretendentų.

Tvarkyti pasirinktas Naravų piliakalnis

Tarybos nariai pritarė projektui „Naravų piliakalnio taikomieji tyrimai (archeologiniai tyrimai), apsaugos priemonių nuo mechaninės erozijos įrengimas, tvarkomieji statybos darbai“. Jo metu, be piliakalnio tyrimo ir tvarkybos darbų, taip pat bus pastatyta informacinis stendas ir rodyklės, įrengti laiptai, pėsčiųjų takai, laužavietė, užtvarai. Šio projekto įgyvendinimui lėšų tikimasi gauti iš Kultūros ministerijos, neužkirstas kelias ir kitų finansavimo šaltinių paieškai. A.Narvydui kilo klausimas: kodėl iš visų rajono piliakalnių tvarkyti buvo pasirinktas būtent šis. Jam norėtųsi, jog savivaldybė sudarytų bendrą piliakalnių tvarkybos planą, nustatytų šių darbų įkainius. Klausimą pristatęs Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis teigė, jog pasirinkimo kriterijai keli: nuo piliakalnio atsiveriantis išskirtinis Nemuno kilpos vaizdas; šalia bus nutiestas dviračių takas, vedantis iš Prienų miesto į Vazgaikiemį; šį maršrutą pamėgę masinio žygio „Trenkturas“ žygeiviai; piliakalnis lankomas, todėl nesant parengtos infrastruktūros, jo šlaitai ardomi.

Deleguota Žemės ūkio skyriaus vedėja

Po ilgų ginčų, kandidatūrų aptarimo vieno balso persvara (11 prieš 10) į Pietvakarių Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą deleguota Žemės ūkio skyriaus vedėja Aušra Tamošiūnienė. Anksčiau joje dirbo Donatas Šimukonis.

Savivaldybei leista skolintis

Posėdyje patvirtinti savivaldybės 2020 m. biudžeto pakeitimai, leista imti iki 1,5 mln. Eur trumpalaikę paskolą iš Finansų ministerijos būtiniausioms Savivaldybės išlaidoms finansuoti. Finansų skyriaus vedėjos Jurgitos Čerkauskienės teigimu, Lietuvoje paskelbus ekstremalią padėtį, iškilo rizika, kad Savivaldybė nesurinks patvirtintų biudžeto pajamų ir susidurs su apyvartinių lėšų trūkumu bei negalės tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų pagal patvirtintą biudžeto išlaidų planą. Paskolos lėšos bus naudojamos būtiniausioms Savivaldybės išlaidoms finansuoti: darbo užmokesčiui, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms.

Galės įsigyti terminuotus autobuso bilietus

Tarybos sprendimu nustatyti važiavimo Prienų rajono vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais terminuoti bilietai.

Numatyta galimybė įsigyti dviejų rūšių terminuotus bilietus (galiojančius visomis mėnesio dienomis ir galiojančius tik darbo dienomis) su 50 proc. dydžio nuolaida. Terminuotus bilietus bus galima įsigyti Prienų autobusų stoties kasoje.

Taip tikimasi paskatinti gyventojus, ypač kasdien važiuojančius į darbą, dažniau naudotis visuomeniniu transportu. Trims maršrutams – Nr. 6 Prienai – Užgirėlis per Jiezną, Kašonis, Žideikonis; Nr. 9 Prienai – Balbieriškis per Paprūdžius; Nr. 12 Prienai – Veiveriai per Klebiškį, Lizdeikius – terminuoti bilietai nebus parduodami, nes šiais maršrutais autobusai važiuoja du – tris kartus per savaitę. Tarybos sprendimas įsigalios 2020 m. lapkričio 1 d.

Tarybos posėdyje taip pat buvo priimti ir kiti būtini sprendimai.