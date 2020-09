Nuo spalio 1 dienos – didesni suvaržymai

Per savaitgalį Lietuvoje patvirtinus rekordinį koronaviruso atvejų skaičių, COVID-19 valdymo komiteto nariai pirmadienį sutarė dėl naujų priemonių viruso plitimui pažaboti. Didžiausiu koronaviruso infekcijos židiniu Lietuvoje tapus Radviliškio ligoninei, premjeras Saulius Skvernelis pranešė, kad šiuo metu svarbiausia yra apsaugoti būtent gydymo įstaigas, todėl bus stiprinama jų apsauga, plečiamas medikų testavimas. Nauji ribojimai įvedami masiniams renginiams. Premjero teigimu, nuo spalio 1 dienos ketinama nebeleisti rengti tokių masinio susibūrimo renginių, kaip miestų ar derliaus šventės, kur yra itin sunku užtikrinti bei kontroliuoti saugumo reikalavimų laikymąsi.

„Apie būtinus sprendimus. Ligoninės yra mūsų strateginiai objektai. Todėl stiprinsime jų apsaugą, testuosime medikus tiek, kiek reikės. Užtikrinsime, kad visos ligoninės laikytųsi reikiamų taisyklių. Galime pasidžiaugti, jog šiai dienai rimtesnių ribojimų taikyti nebūtina: nors užsikrėtimų skaičius auga, hospitalizuotų žmonių turime nedaug. Tokiai pozicijai pritarė ir medikai. Nuo spalio 1 dienos ketiname nebeleisti rengti tokių masinio susibūrimo renginių kaip miestų ar derliaus šventės, kur itin sunku užtikrinti ir kontroliuoti saugumo reikalavimų laikymąsi. Formaliai jų tarsi laikomasi, bet realiai – nė kiek“, – teigė S.Skvernelis.

Vyriausybės vadovas akcentavo, kad jei nieko nekeisime, užsikrėtimo dinamika bei tendencijos taip pat nesikeis. „Suprantu dalies žmonių nuovargį, susierzinimą, gal net pyktį, tačiau negalime pasiduoti ir nuleisti rankų. Privalome imtis visų būtinų priemonių tam, kad apsaugotume mūsų visų sveikatą ir gyvybes“, – sakė S.Skvernelis.

Ministro pirmininko teigimu, „Radviliškyje pratrūkęs COVID-19 židinys yra pamokanti istorija, kad viskas prasideda nuo neatsargaus elgesio. Tereikia labai nedaug: kažkas iškišo nosį per kaukę, kažkas nenusiplovė rankų – ir turime problemą“. „Šiandien COVID-19 valdymo komiteto posėdyje iš medicinos profesorių darsyk išgirdome: svarbiausias ginklas prieš virusą yra mūsų pačių atsakingas elgesys. Todėl dar kartą prašau visų: atstumas, rankų higiena, veido apsaugos priemonės – ir teisingas jų dėvėjimas! Ir, žinoma, venkime nebūtinų kontaktų. Primenu, kad Sveikatos apsaugos ministerija yra išleidusi rekomendacijas daugeliui sektorių. Pats laikas visiems įstaigų ir įmonių vadovams darsyk detaliai viską perskaityti ir imti taikyti. Ypač – dėl nuotolinio bei pamaininio darbo“, – priminė S.Skvernelis.

Vyriausybės vadovas sakė suprantantis, kad nauja realybė gyvenant su virusu žmones vargina, bet tik „visuomenės sąmoningumas saugant save ir aplinkinius yra veiksmingiausia priemonė“, kol bus išrasta vakcina. „Beveik 100 naujų užsikrėtimo atvejų per parą – tikrai daug. Per daug. Tačiau noriu visus nuraminti ir priminti, kad esame pasiruošę ir žinome, ką reikia daryti, – savo paskyroje rašė premjeras.

Šeštadienį Lietuvoje buvo pranešta apie rekordinį naujų koronaviruso atvejų per parą skaičių – 99. Iš viso per penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį nustatyti 249 koronaviruso atvejai. Didžiausias COVID-19 židinys šiuo metu yra Radviliškio ligoninėje. Pirmadienio ryto duomenimis, iš viso su šiuo židiniu siejami 63 koronaviruso atvejai.

Šiuo metu koronaviruso infekcija serga 1511 asmenų, 2199 – pasveiko. Bendras susirgimų skaičius siekia 3814. Pirmadienio duomenimis, Prienų r. savivaldybėje naujų atvejų nenustatyta. Serga 7 asmenys, 21 – pasveikęs.

