Greta Skaraitienė ir 100 tikrų žmonių portretų

Ar kasdienėje rutinoje, nuolatiniame bėgime, laiko stokoje, darbų kiekio apgultyje, dažnai susimąstai apie glaudesnį tarpusavio ryšį ne tik su artimaisiais, bet ir su sutiktais gyvenimo praeiviais? Juk būna momentų, kai pavargstame nuo mus supančios tuštybės bei žėrinčių parduotuvių vitrinų ir tokiomis akimirkomis taip norisi supratimo, nuoširdaus bendravimo, gražaus žodžio ar tikro, jausmų pripildyto apsikabinimo.

Būtent šiuos aspektus pabrėžia vieno populiariausių Lietuvoje žurnalo “Žmonės” fotografė Greta Skaraitienė. Nuo rugsėjo 18 d. Birštono muziejuje veiks jos fotografijų paroda “100 tikrų žmonių portretai”.

Greta fotografijos amatu užsiima daugiau nei 30 metų. Visada jautusi aistrą dailei, pasirinko fotografiją, kurioje taip pat yra daug dailės elementų: vizija, apšvietimas, kontrastai ir pan. 1996 metais moteris pradėjo dirbti Vilniuje leidžiamame laikraštyje “Sostinė”. Ilgą laiką Greta fiksavo Vilniaus gatves, ryškino miesto architektūros subtilybes, kol pagaliau suprato, jog jai vis dėlto įdomus žmogus, viskas, kas su juo susiję, ir pasinėrė į žurnalinę fotografiją. Tad daugiau nei 10 metų galima grožėtis jos įamžintais portretais žurnale “Žmonės”.

Pati Greta sako, kad tikriausi žmonės būna tuomet, kai nesistengia niekam patikti, nebando atlikti jokio vaidmens ar įsisprausti į tam tikrą įvaizdį. Nesurežisuotai fotografijai nereikia ruoštis, puoštis ir darytis šukuosenas, nereikia pozuoti. Kita vertus, vos pastebėjęs, kad yra sekamas fotografo akies, dažnas geba įsitempti per sekundės dalį, ir jo esybė pasislepia už grimasos. Autentiškos akimirkos labai trumpos, trapios ir retos, o šių užsibrėžiau sugauti net 100 – po vieną už kiekvienus Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio metus. Aš ir pati siekiau išlikti maksimaliai tikra – rimta ir šiek tiek padūkusi bei į daugelį gyvenimo aspektų žvelgianti su humoru. Norėjau tiesiog gyventi ir dirbti savo darbą, kaip tai darau kasdien jau daugelį metų, leisdama naujajam sumanymui organiškai įsilieti į kasdienybę. Jokių susitarimų ir pasiruošimų – tik tai, ką per metus atneš pats gyvenimas. Jokios atskiros platformos – portretai ir jų aprašai paprasčiausiai įsiterpdavo tarp kitų mano socialinio tinklo profilio įrašų. Pati sau pažadėjau spustelėti fotoaparato mygtuką tuomet, kai tai lieps širdis, o ne protas, kad nepradėčiau specialiai ieškoti projektui tinkamų veidų. Mane supa daug puikių žmonių, kuriais žaviuosi, myliu, palaikau, mokausi iš jų ir užsikrečiu teigiama energija. Jų nereikėjo gaudyti, norint nufotografuoti, o fotografės darbas atnešė dar daugiau naujų veidų ir įkvepiančių pažinčių. Pirmuoju mano tikru žmogumi tapo Daiva Drakickaitė – moteris, kurios širdyje tiek daug meilės, kad jos užtenka ne vienam globojamam vaikučiui. Skaičiau interviu ir ašaros riedėjo. Kas bus šimtasis taip pat nežinojau, o buvo Valentinas Masalskis – tiek filosofijos, pamąstymų apie gyvenimą ir būtį per tokį trumpą susitikimą dar niekad nebuvau gavusi.

Turbūt nėra nei vieno žinomo žmogaus kurio nebūčiau fotografavusi, bet jei kuris tikras žmogus nepateko į mano objektyvą, tai tik todėl, kad per metus mūsų keliai nesusikirto. 101 – sis jau pakeliui……….

Projektas “ 100 tikrų žmonių portretų” socialiniame tinkle vyko nuo 2018 m. balandžio 20 d. iki 2019 m. vasario 13 d. O dabar visus norime pamatyti įspūdingoje parodoje “100 tikrų žmonių portretų” kuri eksponuojama Birštono muziejuje rugsėjo 18 – spalio 16 dienomis.

Malonaus laiko su tikrais Gretos Skaraitienės žmonėmis.

Birštono muziejaus direktorė

Vilijeta Šalomskenė