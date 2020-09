Tautvydas Vencius

(Ne)Tobulo gyvenimo vaizdiniai

„Norint išsiugdyti gerą literatūrinį skonį, reikia skaityti poeziją, – yra sakęs Nobelio literatūros premijos laureatas J. Brodskis. Gal būtent poezija vienus priartina prie tobulo gyvenimo, kitus paskatina atitolti nuo kasdienybės. Kiekvienam ir kiekvieno savas ir savotiškas gyvenimas…

Tobulas gyvenimas. Gal jis būtent toks —

Kai iš vaizduotės ir tikrovės

Sudėliotas miražas

Neišnyksta prie jo priartėjus.

KARANTINO

IŠTĘSTAS TĘSINYS

Pradėjome ilgėtis kažko tikro,

Buvusio artimo – jausmo, žmogaus, vietos.

Užsimerkęs jaučiu tai ir glostau

Nuo darbo pavargusias rankas.

Viskas aplink pavirto į kodus, instrukcijas,

Iš anksto nuspėjamas būsenas,

Ekranų šaltį ir žiburius,

Dvasinius nuopuolius, nuotolius.

Tarp šitų betvarkių tylim,

Nors atrodo kai kam, kad šaukiam

Apie savo norą mylėt ir

Pabust iš nerimastingo miego.

Žinome – galim laiką parduoti,

Bet ką vėliau pirksim?

Būna poetai liūdni,

būna liūdnos jų mūzos,

kai namo pavakariais pareini

pro apšviestus soboro bokštus.

Einame nuoširdžiai basi,

kalbamės apie vakaro tylą.

Neklausia nieks, ką veiksim namie –

nieko nėra ten be mūsų.

Mes atrandam tylą iš naujo

vėjy įsupto varpo skambėjime,

klausiam savęs ir klausom

prarasto laiko ieškodami.

Paukščiai namo parskridę

mūsų laukuos nepasigenda,

visi netikėti aukščiai

mūsų minčių ramiam tekėjime.

Jūsų Van Gogas – klastotė,

Jūsų liūdesys – tikras.

Apšviesti soboro bokštai

Su vakaro rimtimi irgi nesikalba.

Štai stovi tas, kuris gali

Perplaukti tą upę,

Papasakoti tai, ką skaitė,

Parašyti straipsnį, eilėraštį,

Meistriškai pameluoti,

Vaidinti, kad nieko nebijo,

Visą dieną nekalbėti ir nerašyti

Ir dar…

Ar tai ką nors reiškia, keičia?

Nes tas vakaras šiltas,

Ir nuskrido drugys,

Vienai dienai galįs pažinti visą pasaulį.

Jis nutupia man ant peties, sustingsta.

Ir jis nesupranta, į kurią pusę upė teka.

RUGPJŪČIUI

Nepamatysim šįvakar viens kito

Kaip takų anava pro tą medį.

Mudu būsim kažkur ir liūdesio

Paribiais pavargę vaikščiosim.

Į beržų šešėliuotą taką

Atsisuksim sustoję nugarom.

Gal tai bus, kas sunku ir lengva,

Tolimam sapne sapnuota.

Dovanosiu tau vakaro tylą

Ir to ežero šviesą iškalbią

Vasarošilčiams rūkams kylant

Virš rugpjūčio išblėstančio rankų.

LAIKINI ATSTUMAI ir TEISUMAI

Melancholiškai lijo

ir planuojamos kelionės

atrodė rūškanos ir neraminančios.

Atviruke žiovavo tolimų

kraštų šunys,

o žolynai alpo

nuo netikėtos liūties.

Viskas atrodė tikra,

bet tikras iš tikriausių

buvo tik laiko slinkimo jausmas,

noras pamatyti degančius debesis,

ir iš tolo juos užpūsti.

Kalbasi žmonės ir kalba,

kad trūksta ramybės,

kad per daug skubėjimo,

rūpesčių ir pavargimo.

Jie nebuvo tokiose vietose,

kur nepučia vėjas,

kur nekyla klausimų –

iš kur viskas ir kam?

Aš irgi to nežinojau,

kaip ir tas šuo iš atviruko,

labai primenantis

vieną herojų iš tikro gyvenimo.

Tai gal ir gerai, kad vakaras:

tada žinai, kad niekur nereikia eiti,

nes visi grįžta, visi jaučia nuovargį

ir visi įveikia laikinus atstumus.

Lietingas vakaras:

teisus kaip amžinoji tiesa

kaip nučiuožusi stogo čerpė

kaip bučiuotas ant kryžiaus Kristus

kaip išdžiūvęs šienas priešaušrį.

VIENADIENIAI

Dar nebuvo tokio vakaro šilto,

Kai prie upės nematomos lipo į krantą,

Nusinešdamas vakarą rytas.

Sėdėdamas aš bijojau pažinti

Tai, kas manyje glūdi,

Tai, kas nuneštų į nematomą upę.

Ir dabar, kai esu savo sodo pavėsyje,

Aš pažįstu stovinčius po nežinojimo medžiais.

Tik nutilus dvasia įsiklauso

Į kalbėjimą kūno, į jo siunčiamus ženklus,

O vice versa ar būna, jeigu eiti pajėgiam.

Gal tik ten, kur pritrūksta oro,

Kur pajaučiam baimę išgirdę triukšmą

Kiekvieno prisilietimo krūpteldami,

Kur mintimis niekada nusikėlę nebuvom,

O po buvimo to padaryti nesugebam,

Net nežinom, ar norim, suprantam, pajaučiam,

Kad tik ten gyvenimas vyksta, veržiasi, kyla?

Bet ir tai netiesa, nes tos spalvos

Naktį pasislepia ir ten kažkam gyvybė pasibaigia.

Bėga ir neša, ir slepia uždususius akmenis,

Ryja juos kaip krokodilai, kad giliau panertų.

Ieško, atranda ir pameta,

Mylisi, bet nemyli,

Apgauna norėdami uždirbti,

Pataria patys netikėdami,

Bet sako ir šaukia, kad nori gyventi geriau.

Didelis kelias perskiria taką link miško

Ir žvėrys suklūsta tolių klausydamiesi.

Mūsų naktis jau ne mums,

Mūsų miškai daugiabalsiškai gieda.

Einam ir einam, kas žino

Kur Nemunas ir gilūs atokvėpiai,

Dainos už nebūtį ir gyvenimą,

Kurio ieškom savo kelionėje.

Viskas, ką turėjome pasakyti,

Giesmės, kurias paukščiai padovanojo,

Aukojom ant pavasario aukuro,

Sužydusio skaisčiaveidėm pienėm.

Ir kas, kad ne mums ir be mūsų

Laukų šitos dainos ir toliai.

Atsiremiam į juos žvilgsniu ir mąstom:

Kad esam ir būsim su tuo suaugę, gimę ir mirę.

Ir tik gal ne laiku, gal vakarui dar nesubrendus (at)nuėję.

Ar žinai, kas tavo sielos ramybė?

Ar tu žinai, kas yra pasaulio ir tame pasaulyje – tavo sielos ramybė? Nežinai? Ir aš nežinojau, gal jaučiau, bet tiksliai atsakyti, o juolab paaiškinti negalėjau. O dabar jau žinau ir papasakosiu.

Taigi būnu Lietuvoj. Aukštaitijoj. Vakaras prie ežero. Ramu. Žiūriu į ežero vandenis. Tyliai sėdžiu vienas. Pastebiu, kad tą patį daro uodas, kuris tupi ant mano akinių stiklo. Jis taip pat žvelgia vandenin… Nebaidau. Lai būna, juk dviese smagiau. Ramus vanduo, vėjas jau ilsisi, tikrai dar nemiega, snūduriuoja, švelniai šiūruoja ir glosto visa aplinkui.

Na, o pats didžiausias stebuklas įvyko ryte. Miegojau palapinėj vienas, uodas liko žiūrėti vandenin… Pabudau nuo tylaus barbenimo, krebždesio į palapinės stogą. Saulė jau buvo šiek tiek pakilusi ir smeigė spindulius tiesiai stogan. Pramerkiu vieną akį ir stebiu, kas gi ten triukšmauja. Ir ką matau? Pamatau mažo paukštelio pėdutes, girdžiu – trep trep, vėl – trep. Plast, nuskrido. Čiūžt, nusileido kitas, ir vėl tas pats: trep trep, krebžt. Nustojau net kvėpuoti, kad nenubaidyčiau, ir tuomet pagalvojau, ar yra dar kas matęs mažo paukščiuko mažą pėdutę tik pabudęs…

Tai va – ramybė yra tada, kai vakare su uodu žvelgiat į miegoti besiruošiantį ežerą, o rytą jus pabudina tas paukščiukų pėdučių trep trep į palapinės stogą…

J. V. Kantvilas

Vienatvė

Gatvėmis zuja mašinos, virš galvų – naikintuvai debesis gąsdina ir namų langus drebina. Laiptinėje labinasi pirmo aukšto kaimynė su savo šuniukų šeimynėle. Pro šonus vis dažniau klastingai nardo tylūs elektriniai paspirtukai. Šaligatviais oriai vaikštinėja vyresnieji, dažniau po vieną, nei draugėje. Draugiją kartais jiems palaiko lazda, kartais – šunelis už pavadžio. Linksmai gestikuliuodami garsiai keliauja jaunuoliai. Jauna moteris raiškiai kalbina už rankos vedamą mažylį, kaip jam sekėsi darželyje. Rūpesčių paženklintais veidais kiemais sparčiai kulniuoja vyresnės moterys – mokėti mokesčius, į parduotuvę, į vaistinę. Kartais jos pasipuošia. Eina į nemokamus miesto renginius, į svečius, į laidotuves.

Einu ir aš. Išeinu iš namų, iš jaukios būties ir komforto į miesto šurmulį. Kartu su manimi – mano vienatvė. Ir kaip ji taip staigiai sugebėjo man į parankę įsikabinti?

Aplink gyvenimas gal ir nekunkuliuoja, netilpdamas po šio dangaus dangčiu, bet verda sau ramiai, lyg ilgai gaminamas naminis sultinys. Jame ir aš, ne viena. Nei iš šio, nei iš to, šiame tyliai burbuliuojančiame puode lyg skaudžiai nuplikyta pajuntu vienatvę. Bandau suprasti, kodėl? Juk turiu šeimą, gyvenu ne viena, nesu atsiskyrėlė bekraštės palaukės trobelėje?

Ar dėl to, kad vaikai užaugo, kad jiems tėvų namai patapo per maži ir jie išskrido kurti savo lizdų? Mūsų namai tapo ramūs ir patogūs vorams palubių kampuose triukšmauti.

Ar dėl to, kad vyras dar negrįžęs iš darbo, ir mažas koridorius atrodo nejaukiai erdvus be jo batų. Namuose tuščia. Mane pasitinka tik priekaištaujanti katė. Kaskart grįžusi išklausau jos miauksintį pabarimą – kodėl nebūnu su ja, kur tiek ilgai užtrukau ir kam pasiėmiau ją kadais švelniakailę, baugščią katytę į savo namus, atskirdama nuo šeimos?

Ar dėl to, kad pajuntu viduje staiga atsivėrusią smegduobę, ir tik dėl to, kad nėra mamos, kad gretimame name gyvenanti mama yra savaitei išvažiavusi. Saulėtą vasaros vakarą mane savo glėbyje suspaudžia šaltis. Dabar ten, kur gyvena mama – tik tuščias butas. Tegul ir neilgam jis ištuštėjo, dėl to šilčiau nepasidaro.

Stoviu prie prarajos. Aš ir vėl – maža ir išsigandusi. Pajuntu, kaip skaudžiai įgnybia vienatvė, palikdama manyje įdagą, ateities.

Alma D. J

Laima Buzienė

Gyvenimo prasmė

Gyvenimo prasmė.

Minčių žodynas.

Ir sukas mintys galvoje,

Kaip mūšis pokario lauke.

Gyvenimo prasmė –

Pajausti laimę

Ir nesidžiaugt

Kitų nelaime.

Gyvent, mylėti,

Paukščius stebėti.

Skraidyt padangėmis kasryt,

Su paukščiais rytą pamatyt.

Pajaust prie lūpų

Pienės pūką.

Matyt, kaip gandras

Lizdą suka.

Kaip vanagas

Aukštai ratu,

Skraido, tyko

Grobio pamažu.

Gyvenimo prasmė –

Minčių lobynas

Lyg pilnas laukas

Rugiagėlių gėlynas.

Ruduo

Aš tau sakiau ruduo ateis,

Kartu ir mintys pasikeis.

Nors taip niūru laukuos,

Tik žvirbliai, kėkštai čia dainuos.

O širdyje nebus dainų,

Tik nerimas tas rudenio dienų.

Blaškos lapai vėjo sūkury,

Šalta… Šalta medžiams, stovintiems kely.

Tu ateik

Ateik į mano sapną,

Tu ateik

Pabūk nors minutėlę,

Tu ateik.

Ir prisiglausk

Pabūk šalia

Už lango taip nyku,

Taip noris būt šalia.

Sapnas

Naktis tokia ilga

Ir taip trumpa

Apgaubia viską

Nežinoma tamsa

Užkloja mus

Žvaigždžių dangus,

Ateina sapnas

Į svečius.

Sapne susikeičiam mintim,

Pasidalinam patirtim.

Paliekam rūpesčius mes naktyje

Ir neužilgo žadina mus rytmečio aušra.