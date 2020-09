Iššokęs kauliukas – problema įveikiama

Iššokęs kojos kauliukas – tai didžiojo kojos piršto pakrypimas į išorę. Ši bėda, kuri dažniausiai vargina ir jaunas, ir vyresnio amžiaus moteris (vyrus rečiau), įvardijama kaip Hallux Valgus.

Kojos kauliuko deformacijų išvengti padeda įprotis visais metų sezonais avėti kokybišką ir patogią avalynę – ne siaurą, ne smailėjančiu, o buku priekiu, ne aukštesne nei 3–4 cm pakulne.

Taip pat naudingas masažas, plaukiojimas, vaikščiojimas basomis.

Didelę profilaktinę bei gydomąją reikšmę turi specialūs fiziniai pratimai, skirti pėdų bei pirštų raumenų stiprinimui. Telieka juos išmokti ir atlikti kasdien.

Pratimai iššokusiam kauliukui

1. Pasistiebkite ir pavaikščiokite basi ant pirštų galų. Tada – lėtai ant kulnų. Ėjimą kaitaliokite.

2. Atsisėskite ant grindų, rankomis remkitės į grindis, kojas ištieskite. Lenkite abi pėdas ir čiurnas žemyn (kol pajusite tempimą), palaikykite keletą sekundžių, atsipalaiduokite.

Tada lenkite pėdas ir čiurnas į priešingą pusę – į save: vėl palaikykite įtempę 2 sekundes ir atsipalaiduokite.

3. a: suimkite kojų pirštus rankomis ir lėtai lenkite juos žemyn; b: tada pėdų pirštus lėtai traukite į priešingą pusę – į save; c: po to lenkite ir pritraukite didįjį pirštą.

Kartokite šiuos judesius (a, b, c) pakaitomis.

4. Lenkite pėdų pirštus maksimaliai žemyn, tada – aukštyn.

5. Ranka sukite iš eilės visus pėdų pirštus pagal ir prieš laikrodžio rodyklę.

6. Didįjį pirštą lankstykite žemyn – aukštyn.

7. Didįjį pirštą sukite ratu į vieną pusę, tada – į kitą.

8. Didįjį pirštą lankstykite dešinėn – kairėn.

9. Vienos rankos delnu didžiojo piršto kauliuką stumkite į vidinę pusę, o kita ranka tuo pačiu metu kitus pėdos pirštus stumkite į priešingą pusę.

10. Lengvai paspausdami glostykite vidinę pėdos pusę.

11. Maksimaliai išskėskite pirštus, nekeldami jų aukštyn. Palaikykite kelias sekundes, atsipalaiduokite.

Kiekvieną pratimą atlikite lėtai skirdami po 1 minutę.

Kasdieną mankštai skirkite bent 2 minutes ir netrukus pajusite palengvėjimą!

Veronika Pečkienė

Konsultavo Birštono sanatorijos „Versmė“

kineziterapeutė Reda Jakubauskienė

