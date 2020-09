Tobula mityba. Svarbu apsispręsti

Romualda Bartulienė

Ko mes dažniausiai linkime vienas kitam? Sveikatos!!! Kiekvienas norime būti sveikas, energingas, laimingas. Bet kaip tai pasiekti? Kaip rūpintis ir išlaikyti sveikatą, kaip būti lieknam ir gyvybingam? Kiek teorijų, receptų, dietų mums siūlo įvairūs tikri ir netikri ekspertai. Gausybė knygų mus vilioja įvairiais požiūriais, rekomendacijomis ir teorijomis, kaip mums padėti. Kasdien girdime ir matome įvairias laidas, kaip išlikti sveikam. Sunku nepasiklysti tose informacijos džiunglėse? Kaip atrasti tą stebuklingą būdą, kuris padėtų iš tikro džiaugtis gyvenimu ir mėgautis maistu. Kaip išvengti arba atsikratyti ligų, kurios mums trukdo gyventi ir dažnai laikomos nepagydomomis? Ar yra viltis išbristi iš to nesibaigiančio pasiteisinimų ir savęs apgaudinėjimo rato, kuriame save raminame „be vaistų negaliu“, „su salotos lapu neišgyvensiu“, „kam gyventi be savo mylimo maisto“, „nevalgau, bet svoris nekrenta“, „perskaičiau, sutinku, bet negaliu taip gyventi“ ir pan.

Niekada pasaulis negyveno taip gerai, niekada neturėjo tokios gausybės pasirinkimų ką valgyti, kur gyventi, kuo užsiimti laisvalaikiu, kaip sveikatintis, t.y. pasirinkimo spręsti savo sveikatos problemas patiems. Mes dažniausiai ieškome priežasčių, dėl ko negalime pasirūpinti savimi, keisti savo įpročius ir ramiai toliau gyvename su savo bėdomis: antsvoriais, ligomis, nuovargiu, sekinančiomis emocijomis, nemigomis, priklausomybėmis. Būtų galima dar daug mūsų kasdieninių bėdų vardinti toliau. Štai dabar Covid mums trukdo. Nežinia kiek ilgai mes su juo gyvensim, o gal atsiras dar kažkas baisiau. Bet juk gyvenam šiandien. Todėl turime ir galvoti, ką galime padaryti geriausia su tuo, ką turime dabar. Be iššūkių (bėdų, nelaimių ir epidemijų) žmonija niekada negyveno, jos mus grūdino ir padėjo išgyventi, tapti stipresniems ir tobulesniems. Nors… šiandien matome pasaulyje labai daug netobulumo… nesveiką gyvenimo būdą, vertybių ir santykių krizę… Net gamta neatlaiko – šyla klimatas ir iš to matome tragiškas mūsų egzistencijos pasekmes. Tačiau, nepaisant visko, jeigu norime išlikti, turime grįžti prie to, ką turime dabar ir pasistengti su tuo padaryti tai, ką galime geriausio. Net ir Covid-19 fone tikrai galime ir turime pasirūpinti savo sveikata, nes, to nepadarius Covid-as, ir ne tik jis, tiesiog mūsų nepasigailės. Ir tai visai nejuokinga, kas kokias sąmokslo teorijas beišvedžiotų ir skleistų.

Tikriausiai pastebėjote, kiek daug dėmesio pastaruoju metu skiriama mitybai ir jos reikšmei mūsų sveikatai. Šiuolaikinis mokslas pateikia vis daugiau įrodymų, kad dažniausiai mus kankinančios ligos yra mitybos neišmanymo pasekmė. Sveikai maitinantis galima tikėtis sumažinti kraujospūdį, sureguliuoti cholesterolį ir atsikratyti širdies ligų, sumažinti galvos skausmus, sutvarkyti virškinimą, išvengti vėžio, pasveikti nuo diabeto ir palengva nutraukti savo priklausomybę nuo vaistų, pasiekti normalų svorį be kalorijų skaičiavimo ir dietų, atgauti tvirtą sveikatą ir nugyventi ilgą gyvenimą be širdies smūgio ar insulto baimės.

Šiandien mokslas jau patvirtina, kad gyvenimo pailgėjimas tikrai susijęs su gyvūninio maisto vartojimo sumažinimu, o augant daržovių ir vaisių bei kito gausiai maistinių medžiagų turinčio augalinio maisto suvartojimui, mažėja rizika susirgti lėtinėmis ligomis. Šiuo metu dar nepakanka duomenų, ar tikrai mityba visiškai be gyvūninių produktų turi įtaką ilgaamžiškumui. Todėl nebūtina minėtų produktų pašalinti iš savo raciono. Dauguma mitybos specialistų rekomenduoja, kad gyvūniniai produktai turi sudaryti 10–20 proc. suvartojamų kalorijų. Mūsų gamtos turtai, o dažnas negali gyventi be nors mažiausio darželio ar sodo, atveria mums didžiulį gamtos gėrybių pasirinkimą ir galimybę praturtinti savo mitybą.

Mes galime nugyventi geresnį gyvenimą, negu mūsų tėvai ir mūsų protėviai. Kaip niekada šiandien turime didžiules galimybes gyventi ilgiau ir geriau. Moksliniais tyrimais įrodyta maisto galia prailginti gyvenimą ir apsaugoti mus nuo vėžio, nutukimo, diabeto ir kitų gąsdinančių ligų. Tačiau… gerai žinome, kaip sunku laužyti įpročius. Nuo ko pradėti? Toksiškam valgymui ir priklausomybėms, kaip rūkymas ar narkotikų vartojimas, priklausomybė nuo vaistų, nugalėti reikalingi lygiai tokie patys žingsniai. Pirmas žingsnis pripažinti, kad problema yra ir kad ji – mano priklausomybė. Žinojimas labai padeda jas nugalėti, nes tik tada pradedame ieškoti paramos ar išeities iš savo bėdos.

Kaip rodo patirtis, dažniausiai nusprendę ką nors keisti savo gyvenime, mes norime konkretumo ir „gatavų receptų“. Bet turime pripažinti, kad vis dėlto esame labai skirtingi, vadinasi, ir nėra to vieno recepto, visiems tinkančio. Todėl turime įsiklausyti į save ir stebėti, kas man pačiam tinka. Būtina pasikonsultuoti su gydytojais ir kitais specialistais, juk mes toli gražu esame ne visažiniai, kaip kai kurie galvojam apie save. Visi raštingi, mokam skaityti, „turim smegenų“, visagalį internetą, bet nesijaučiam gerai, kaltinam kitus dėl to, gyvenimas sunkus, vis daug neteisybės aplinkui. Taip, gyvenimas sunkus ir neteisingas, ir kiti ne tokie, kokius mes norime matyti. Ir ką… Beje, dievas, arba kaip norit tai pavadinkit, mus visus sukūrė skirtingus ir visą gyvenimą moko, kaip, nepaisant tų skirtybių, kartu gyventi, vadinasi, ir būti atsakingam už savo gyvenimą, o atsakomybės, kaip, beje, ir visa kita, tiesiog reikia mokytis.

Apsižvalgykime aplink – kiek turinčių antsvorio ir dažniausiai dėl to ligotų žmonių. Šiuolaikinė maisto ir farmacijos pramonė mums teikia milžinišką tariamų malonumų įvairovę: kava, cigaretės, gaivieji gėrimai, saldainiai, šokoladas, alkoholis, perdirbtas ir greitas maistas, destruktyvaus elgesio puotos. Neišvengiamai tokių blogų įpročių rezultatai – skausmas, kančios, ligos ir negalia. Tada puolam pas gydytojus ir reikalaujame vaistų skausmams malšinti, simptomams užmaskuoti ir galvojam ligoms pagydyti. Mes taip apsvaigstame nuo priklausomybes sukeliančio savo elgesio ir atitinkamo mąstymo, kad nebegalime „blaiviai“ mąstyti ir atskirti sveikatą ir sveikatos priežiūrą.

Žmonės dažnai pasiduoda net nepabandę pasikeisti. Viena iš didžiausių kliūčių – tai nepaprasta priklausomybių galia. Juk mes tokiu būdu dažnai gelbėjamės nuo liūdesio, vienišumo ir baimių, nes tokia elgsena suteikia akimirkos „čia ir dabar“ malonumą. Todėl priklausomybes skatinantįs elgesys gali atrodyti veiksminga priemonė taip gelbėtis. Tada žmogui sunku racionaliai vertinti savo blogus įpročius ir priimti dėl jų sprendimus. Todėl jie arba neigia pokyčių svarbą – pagerinti savo sveikatą arba tiesiog pasiduoda manydami, kad tai jiems pernelyg sunku. Viena jūsų pusė nori, kad kančios pasibaigtų, o kita jūsų pasąmonės dalis nenori jokių pokyčių. Ji nori išvengti diskomforto, susijusių su abstinencija dėl jūsų priklausomybės nuo blogų įpročių. Dalis jūsų apsimeta, kad „ir taip gerai, kaip yra, ir pasikeitimų nereikia“, kad „pokyčiai pernelyg radikalūs“, „mano šeima taip nevalgys“, nėra laiko, kai visą laiką skubi“, „nemėgstu daržovių“, „išbandžiau dietas ir nepasitvirtino“, „pasidarysiu per liesas ir susiraukšlės oda“ ir panašiai. Tokie ir panašūs argumentai mums trukdo racionaliai mąstyti, padeda išlaikyti mūsų priklausomybes.

Bet mes nepasiduokime. Įkvėpkime save susidomėti sveikesne mityba. Ieškokite savo kelio, pasitarkite su sveikatos priežiūros profesionalais. Mes negalime nusipirkti sveikatos, turime ją užsidirbti. Žinia, kiekvienas darbas reikalauja pastangų ir žinių. Mums duotas tik vienas kūnas, tinkamai pasirūpinkime juo. Pokyčius galima įgyvendinti per tam tikrą laiką. Tada atsigaus jūsų skonio pojūčiai ir pajusite sveiko maisto skonį, išmoksite sveiko maisto gaminimo receptų, o gerai pasijutę, įvertinsite juos.

Svarbu apsispręsti būti sveikiems. O tada… jūsų gyvenimas pasikeis – pradėsite puikiai jaustis fiziškai ir emociškai, geriau miegosite, turėsite daugiau energijos, sumažinsite tikimybę susirgti sunkiomis ligomis, o kiti – greičiausiai išbrisite iš savo senų prijaukintų bėdų. O kai numesite svorio, pasijusite jaunesni, greitesni ir net sunku įsivaizduoti, ką jūs dar nuveiksite savo labui.

Pradėkite jau šiandien. „Sveikata ateina, kai paisoma gamtos poreikių, o ne žmonijos troškimų.“

Šaltinis: Dr.Joel Fuhrman. Valgyk, kad gyventum.