Šie žodžiai, beje, mūsų kraštietės poetės Aldonos Ruseckaitės taip pavadinta viena jos poezijos knyga, vis sukasi ir sukasi galvoje, kaip kokia dainos melodija. Tik labas, pavasarį besikalantis daigeli, tik sudie, rudenį gelstanti žolele, tik labas, parskrendatys paukščiai iš šiltų kraštų, tik sudie gervių trikampiams danguje… Tik labas jurginui, sukrovusiam kuplų žiedą, tik spustelėjo pirmoji šalna, ir sudie tam grožiui. Pastarosiomis dienomis tų sudie aplink girdėjosi sočiai: trumpam atvykusieji į tėviškę pasisvečiuoti vaikai, anūkai vėl krovėsi mantą ir ruošėsi grįžti į jau savais namais tapusias svečias šalis. Kažkoks tuštėjimo metas… Kad nebūtų taip nyku ir graudu, griebiesi rudenio darbų, kurių išties apstu, o ir atidėlioti kažkaip neišeina. O čia, žiūrėk, dar grybai pasipylė po šilto rudeninio lietaus – kaip neišeisi su krepšeliu į mišką. Šilinių atlaidai prasidėjo, nors dienelei į Šiluvą turiu suskubti. Ir vėl tik labas, sudie…

Beje, vis norėjau pasikalbėti apie tą pasilabinimą su jumis. Ar dažnai sveikinatės su nepažįstamais žmonėmis? Aš šiemet net tokį nuotykį patyriau. Kelias dienas atostogaudama prie jūros gyvenau tokioje lyg ir uždaroje poilsiavietėje, tai ryte pakilusi einu per savo pušynėlį ir, sutikusi kokį ankstyvą poilsiautoją, smagiai sveikinuosi, linkėdama labo ryto, nes lyg ir kaimynai tuo metu ar vienos bendruomenės žmonės esame. Mieste kažkaip jau apsipratome minioje prasilenkti vieni kitų nepastebėdami, o čia… Ir ką jūs pasakysit – žiūriu, o gi palabintas žmogus sutrinka, paskubomis atsako tau, nes jau buvo pasirengęs akis nudūręs žemėn ar lyg kažką svarbaus pastebėjęs pradūlinti pro šalį, lyg tavęs ir nematytų. Kad ir pajūryje ankstų rytą eini ir jau iš tolo matai besiartinantį tokį patį svajotoją, tai kaip čia prasilenksi, į akis nepažiūrėjęs, šypsenos, kaip labo ryto nepasiuntęs. O, žiūrėk, šis ima ir pradeda sau po kojomis tuo metu akmenukus skaičiuoti. Tai kas čia mums darosi ir su tuo „ labas, sudie…“ Kartą kalendoriuje buvau aptikusi – Tarptautinė sveikinimosi diena, dabar jau net nepamenu, kuri tai buvo. Tai va, patyrusi, kad tikrai dažniausiai tik užsieniečiai moka tokiu atidžiu žvilgsniu su tavim pasisveikinti, kad pradžioje tikrai sutrinki, ar čia tau skirtas dėmesys ir šypsena, šiek tiek piktdžiugiškai ėmiau specialiai „eksperimentuoti“, stebėti nepažįstamų žmonių reakcijas ir iš to savo eksperimento smagintis. Et, tikra lietuvė, ką jau aš čia, visai niekus tauškiu ir atvirauju…

Taigi labas, rugsėji, su į mokyklą skubančiais vaikais, labas, kaimyne, net jei tu sunkiai atpažįstamas, mat vėl su apsaugos kauke nuo viruso, labas, senas naujas politikieriau, vėl bandantis mane užliūliuoti rinkiminiais pažadais, labas gražiai besiskleidžiantis vėlyvio žiede, savo violetu skleidžiantis švelnią nostalgiją ir viltį, kad gamtos ratas sukasi, ir tu kartu su juo…Labas miglotas rugsėjo ryte… Tik labas, mielieji, ir šį kartą jau sudie…

Jūsų Augustina

Priminimai rugsėjui…

Jei rugsėjį medžiai anksti numeta lapus, reikėtų laukti šaltos žiemos. Atrodo, šiemet mums tai negresia – viskas dar žaliuoja.

Saulėtos dienos ir griaustinis šį mėnesį pranašauja ilgą ir šiltą rudenį, gilią žiemą.

Jei voras tūno voratinklio viduryje ir nejuda – lis, o jei mezga naujus tinklus – lauk giedros. Ant ražienų išsiskleidę voratinkliai taip pat ilgo ir gražaus rudens ženklas.

Apniukęs rugsėjo rytas žada gražią dieną.

Jei gervės ir žąsys skrenda aukštai – bus ilgas ruduo, jei žemai – greitai užšals.

Linkstančios nuo riešutų lazdynų šakos žada lietingą rudenį.

Kuo didesni sunešti skruzdėlynai, tuo šaltesnė bus žiema.

SODININKUI…

. Šį mėnesį atokvėpio nebus. Kaip ir pavasarį darbai darbus veja, dienos trumpėja, artėja pirmosios šalnos. Nesuspėsi sudoroti derliaus, kažką pasodinti, persodinti, traukinys, žiūrėk, jau ir nuvažiavęs….

. Šiuo metu sodinami dekoratyvieji augalai, genimi kaulavaisiai ir peržydėję dekoratyvieji krūmai, vynmedžiai. Genimi atiderėję aviečių stiebai.

. Labai svarbu augalus patręšti rudens laikotarpiui skirtomis trąšomis. Skaitykite ant pakuočių rekomendacijas, nesuklyskite, nepadauginkite trąšų.

. Sumedėjusiais auginiais dauginami serbentai, agrastai, kiti dekoratyvieji augalai.

. Reikėtų paskubėti iki mėnesio vidurio pasodinti aviečių atžalas ir braškių daigus.

. Nuimamas sunokusių kaulavaisių ir obuolių, kriaušių, lazdynų ir graikinių riešutų derlius.

. Trūkstant drėgmės laistomi dekoratyvieji ir sodo augalai. Tvarkomi šių augalų pomedžiai.

. Tvarkomos vejos ir tikrinamos sodo drenažo sistemos. Iki rugsėjo pirmojo dešimtadienio ar mėnesio vidurio sėjamos vejos. Sodo tarpueiliuose reikėtų sėti paūksmę mėgstančias žolių rūšis. Apskritai, sodo vejoms nėra griežtų reikalavimų, svarbu, kad žolynas būtų tvarkingai prižiūrimas, laiku šienaujamas, minimaliai tręšiamas ar aeruojamas. Tiks paprastos miglės, raudonieji ir aviniai eraičinai, žemaūgiai motiejukai ir kt. Įrengiant sodo vejas darbai tokie patys, kaip ir įrengiant paprastąsias vejas. Todėl prisiminkite, kad tuo atveju nebūtina visiškai sunaikinti senos augalijos, pakanka herbicidais sunaikinti dviskiltes piktžoles, dirvą išpurenti ir įsėti žolynus.

. Jeigu jau galvojate ir apie naujus sodo augalus, pvz., garduoles trešnes, dairotės jų mugėse, tai pasidomėkite, kas, kur augina ir parduoda naujas ir atsparias šaltoms žiemoms veisles. Sodinamos jos anksti pavasarį, prieš sprogstant pumpurams. Trešnės kryžmadulkės, todėl joms būtinos veislės apdulkintojos. Gausiau dera, kai sode auga kelių veislių medeliai. Dabar pasirinkimas veislių didžiulis, pagal ankstyvumą, uogų stambumą, skonį. Skaitykite literatūrą, apsilankykite seminaruose, kalbėkitės ir konsultuokitės su augintojais.

. Pagalvokite apie trešnių auginimo vietą. Jos prastai auga uždarose lygumose, todėl geriau parinkti vietą su nedideliais nuolydžiais, šiltesnėje pusėje.

Daržininkui…

. Derlius, derlius, derlius… Ne kartą kalbėjome, kaip laiku ir teisingai jį nuimti, išsaugoti. Apie tai dar pakalbėsime, tačiau dabar galite pagalvoti ir apie rudeninę sėją. Daugeliui sėklelių rudenį pakanka šilumos, kad išleistų šakneles, sutvirtėtų, o pavasarį mus pradžiugintų dviem ar trimis savaitėmis ankstyvesniu derliumi. Bet sėti galime tik šalčiui atsparias daržovių veisles.

. Rudeniniam sodinimui lysves ruoškite jau dabar, esant šiltesniam orui. Pasiruoškite jas iš lengvos, purios ir derlingos dirvos. Jei ji sunkesnė, tai įmaišykite smėlio, komposto. Jei vieta labai atvira, lysves apsaugokite iš šonų lentomis ar kitomis medžiagomis. Žiemą tai sulaikys sniegą, neleis vandeniui išplauti sėklų.

. Sukastą žemę patręškite mažai azoto turinčiomis trąšomis – diamofosu, amofosu ar kitomis kompleksinėmis trąšomis. Lietingu oru lysves geriau pridengti plėvele, kad nepermirktų.

. Na, o kadangi sėjai dar per anksti, tai dabar pats laikas pasirūpinti sėklomis – gal liko nuo pavasario, ar jau turite besibaigiančio galiojimo (nesudygus bus nedidelis nuostolis). Sodinti rudenį verta morkas, rūgštynes, ridikėlius, salotas, pastarnokus (šie ypač ilgai dygsta), krapus, burokėlius, svogūnus iš sėklų arba labai smulkias roputes (iki 1 centimetro skersmens) ir kt.

. Tvarkykite, valykite ir dezinfekuokite sandėlius, rūsius ir dėžes daržovių laikymui.

. Mėnesio pradžioje nukaskite svogūnus, išaugintus iš sėklų, o kiek vėliau nuimamos morkos ir burokėliai, kasamos bulvės.

. Jei daržo lysvėje auginote pomidorus ir agurkus, vėsesniais vakarais pridenkite juos agrodangomis –taip galima pratęsti jų derėjimo laiką.

. Mėnesio pabaigoje, jei orai atvės, sodinkite česnakus – jų įsišaknijimas trunka iki 50 dienų.

. Perkaskite komposto krūvas, sutvarkykite daržovių atliekas, lapus.

Gėlininkui…

. Tvarkykite lauko gėlynus: ravėkite, purenkite, jei reikia, ir laistykite, nuskinkite peržydėjusius žiedynus, ligotus lapus.

. Mėnesio pradžioje į gėlynus sodinkite dvimečių gėlių sodinukus, kuriuos pasėjote pavasarį ar vasaros pradžioje, o pabaigoje – svogūnines gėles. Pirmiausiai sodinamos smulkiasvogūninės gėlės, vėliau stambiasvogūninės.

. Į nuolatinę vietą sodinkite dvimetes gėles: našlaites, saulutes, neužmirštuoles.

. Šį mėnesį iškasamos daugiametės nežiemojančios ir gumbasvogūninės gėlės: kanos, jurginai, tigrenės, kardeliai.

. Iškasamos ir į patalpas sunešamos kambarinės gėlės, kurios vasarą augo gėlynuose: pelargonijos, chlorofitai, sprigės, lantanos, fuksijos ir t.t. Jei tik praneša šalnas, neškite į patalpą agavas, bugenvilijas, jukas, kamelijas, strelicijas, kalistemonus…

. Šį mėnesį nemažai dėmesio skirkite ir kambaryje vasarą praleidusioms gėlėms, mat keičiasi jų poreikiai. Šiuo metu, vėstant orams, per didelio vandens kiekio nemėgsta fikusai, dracenos, sancevjeros, kinrožės, peperomijos… Rugsėjis kambarinėms gėlėms yra ypač sunkus mėnuo, todėl visokius persodinimus, net jei augalui mažas vazonas, geriau atidėti pavasariui.

. Šiuo metu pradeda gelsti ir džiūti spalvotųjų kalijų lapai. Tuomet beveik nustokite jas laistyti, o nudžiūvus trečdaliui lapų šakniagumbiai iškasami ir džiovinami šiltoje patalpoje. Pašalinkite sudžiuvusius lukštus ir laikykite apie 3–4 savaites labai šiltai. Vėliau iki sodinimo – apie 12–15 laipsnių. Vazonuose augintų galima ir neiškasti, tik laikyti sausoje ir šiltoje patalpoje.

. Visiškai atvirkščiai etiopinės kalijos po vasaros pradeda aktyviai augti. Jas pastatykite šviesioje saulėtoje vietoje – saulės jos nebijo. Gausiai laistykite, kad padėkle nuolat būtų nedaug vandens. Tai drėgmę mėgstantis augalas. Patręškite organinėmis arba mineralinėmis trąšomis (0,2 proc. tirpalu). Stambesnius augalus pasodinkite į didesnius vazonus, į gerą derlingą žemę.

. Šiuo metu būtų gerai su specialiu tirpalu nuo kenkėjų valyti orchidėjų, kitų gėlių lapus, stiebus. Į vieną litrą vandens įpilkite šaukštą indų ploviklio, šaukštą spirito ar degtinės, gerai išmaišykite. Spiritas neleidžia skysčiui putoti ir kartu dezinfekuoja.

BITININKUI…

. Mėnesio pradžioje patikrinkite, ar bičių šeimos neapsikrėtusios erkėmis. Jei taip, erkės naikinamos.

. Ištuštėjusieji dengiamieji koriai pakeičiami turimais atsarginiais koriais su medumi, arba bitės pamaitinamos cukraus sirupu.

. Jeigu vagiliavimas jau prasidėjo (vagilės puola silpnesnes bičių šeimas), įstrižai lakos pastatomas stiklas. Vagilės atsimuš į stiklą, o avilio bitės skraidys pro stiklo šonus.

. Pasirūpinkite geru avilio vėdinimu.

. Norint, kad jaunos motinos nustotų dėti kiaušinėlius, reikia šiek tiek sumažinti lizdo temperatūrą, patartina nuimti ir viršutines lizdo pagalves, paliekant virš bičių lizdo tik audeklą ar kitą lengvą užtiesalą.

. Jeigu bityne yra silpnų bičių šeimų ar šeimų be motinų, sujunkite jas.

. Orams atvėsus šiltinkite avilius, baikite dengti perus, ruoškite bityną žiemai.

Šiltos rudeniškos salotos

Cukinijos su sūriu

Reikės (dviem porcijoms): vienos didesnės cukinijos, 100 g mažų pomidoriukų, 100 g fetos sūrio, šaukšto smulkintų šviežių ar džiovintų raudonėlių, druskos, pipirų, aliejaus kepti. Užpilui: 3 šaukštų alyvuogių aliejaus, 3 šaukštelių citrinų sulčių, 1 šaukštelio garstyčių, 2 šaukštelių medaus, 1 skiltelės česnako.

Cukiniją supjaustykite griežinėliais, padruskinkite ir gerai iš abiejų pusių apkepkite keptuvėje. Perpjautus pusiau pomidoriukus sudėkite ant iškeptos cukinijos, pabarstykite raudonėliais, apiberkite sutrupintu fetos sūriu, pagardinkite užpilu. Užpilą gaminkite sumaišydami visus jam skirtus produktus, išspauskite česnako skiltelę, viską gerai suplakite.

Pupelės su grybais, kumpiu

4 porcijoms reikės: 1,5 stiklinės pupelių, 1 svogūno ropelės, 120 g kumpio, 250 g grybų (geriausia voveraičių), šakelės rozmarino, skiltelės česnako, druskos, pipirų, alyvuogių aliejaus kepti ir šlakelį aštresnio, paskaninimui.

Pupeles prieš virdami pamirkykite. Grybus išvirkite pasūdytame vandenyje, nuvarvinkite, atvėsinkite. Kumpį supjaustykite juostelėmis, svogūną stambiau pusžiedžiais, česnaką smulkiai sukapokite. Įkaitintoje keptuvėje pirmiausia pakepinkite svogūną, tuomet sudėkite kumpį, česnaką, rozmarinus ir voveraites ar kitus grybus. Pagardinkite prieskoniais, dar pakepkite. Baigiant supilkite ir pupeles, kad sušiltų. Pateikdami paskaninkite salotas šlakeliu aštresnio aliejaus.

Šparaginės pupelės su šonine

2 porcijoms reikės: 0,5kg šparaginių pupelių, 100 g rūkytos šoninės, druskos, rapsų aliejaus kepti.

Pupeles nuplaukite ir virkite pasūdytame vandenyje, kol suminkštės. Išvirtų pupelių ankšteles (po 5–6) apsukite plonai pjaustytos šoninės juostelėmis ir pakepinkite keptuvėje su aliejumi. Tiks ir kaip garnyras prie mėsos, ir kaip užkandis.