Pasitarimas su medikų bendruomene dėl paslaugų organizavimo ir COVID-19 situacijos

Atsižvelgdami į koronaviruso (COVID-19) situaciją Lietuvoje ir nemažėjančius iššūkius Savivaldybei bei rajono sveikatos priežiūros įstaigoms, rugpjūčio 31 d. šių įstaigų vadovai, Ekstremaliųjų situacijų darbo grupės nariai susirinko į pasitarimą Prienų r. savivaldybėje.

Meras Alvydas Vaicekauskas pasidžiaugė, jog šiuo metu rajone infekcijos protrūkis yra suvaldytas, tačiau kartu pasidalino nerimu dėl nustatytų dviejų naujų atvejų bei artėjančio šaltojo sezono, kurio metu padaugės sergančiųjų peršalimo ligomis ir besikreipiančiųjų į medicinos įstaigas. Šiems iššūkiams, pasak mero, reikia pasiruošti. Jis pakvietė medikų bendruomenės atstovus pasidalinti patirtimi bei paieškoti bendrų sąlyčio taškų situacijai sukontroliuoti.

Kalbėdami apie paslaugų organizavimą savo įstaigose, gydymo įstaigų vadovai sakė, kad situacija sudėtinga, bet suvaldoma. Patikinta, jog dauguma sveikatos priežiūros paslaugų atnaujintos, gerokai daugiau nei pusė paslaugų teikiamos kontaktiniu būdu ir tik maža dalis nuotoliniu, skiepijimo ir profilaktinės paslaugos atliekamos be trikdžių. Anot medikų, užsiregistravus pas šeimos gydytoją, vizito reikia laukti apie 2–3 dienas, pas antrinio lygio specialistus – daugiau, kadangi ne visose įstaigose jie priima kiekvieną dieną.

Prienų PSPC vadovas Artūras Ivanauskas informavo, jog pagerėjo komunikacija tarp gydytojų, slaugytojų ir pacientų, sumažėjo nusiskundimų, tačiau pabrėžė, kad padaugėjo greitosios pagalbos iškvietimų iki 35–40 per parą, iš jų 2–3 „piktybiniai“. Anot vadovo, tai didelis krūvis brigadoms.

Prienų ligoninei situaciją pavyko suvaldyti, tiesa, ji buvo sudėtingesnė dėl infekcijos protrūkio Išlaužo seniūnijoje ir nustatyto vieno atvejo darbuotojui, dėl ko teko uždaryti Reabilitacijos skyrių ir sutriko dalies paslaugų teikimas. Antrinio lygio paslaugas teikiančios įstaigos vadovė Jūratė Milaknienė aiškino, kad paslaugų teikimas ir patekimas pas gydytojus specialistus priklauso nuo to, kiek yra siuntimų iš šeimos gydytojų. Anot direktorės, visada yra pakankamai talonų pas pulmonologą, kardiologą, echoskopuotoją, odos, ausų, nosies ir gerklės bei kitus gydytojus. Taip pat pacientų patogumui (kad jie nelauktų už durų lauke) prie ligoninės Priimamojo skyriaus yra rengiamas modulinis namelis.

Medikai prašo ir gyventojų supratimo, kantrybės, nes konsultuodami kitą pacientą gydytojai ne visada gali atsiliepti telefonu iš karto. Prienų ligoninės vadovė kvietė pacientus pas ligoninės gydytojus specialistus registruotis ir internetu, per išankstinę pacientų registravimo sistemą http://www.prienuligonine.lt/registracija/. Žinoma, vyresnio amžiaus žmonės ja mažai naudojasi, o jaunesniems reikia priminti.

Susitikime su medikais kalbėta ir apie toliau atliekamus tyrimus medikams bei Globos namų darbuotojams, taip pat greituosius COVID-19 testus, Karščiavimo klinikos darbą. Prienų ligoninės direktorė teigė nerimaujanti dėl gripo sezono, nes, anot jos, jeigu visi karščiuojantys bus siunčiami į Karščiavimo kliniką, dirbti bus labai sunku.

Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė, Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkė, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovė Jūratė Zailskienė informavo, kad ugdymo įstaigoms paruoštos rekomendacijos dėl mokytojų tikrinimo dėl COVID-19. Pedagogus, kurie to pageidaus, ketinama tikrinti greitaisiais testais.

Visiems gyventojams medikai primena ruoštis šaltajam sezonui, stiprinti organizmą bei saugotis virusų. Pajutus stiprius peršalimo simptomus, kreiptis į šeimos gydytoją (skambinti į gydymo įstaigos registratūrą), kviesti greitąją pagalbą arba atvykti į visą parą dirbantį Prienų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyrių.

Pasitarimo pabaigoje sutarta tokius susitikimus-diskusijas su medikų bendruomene organizuoti reguliariai.

