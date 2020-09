Intelektualaus motociklų ralio dalyviai lankėsi ir mūsų krašte

Jau dešimt metų Lietuvoje plėtojama intelektualaus keliavimo iniciatyva „Ryterna modul mototourism rally“ kasmet pritraukia vis daugiau moto turizmo gerbėjų dėmesio ir formuoja kitokį požiūrį į moto kultūrą, sakydami „Mylėti lygu pažinti“.

„Ryterna“ moto ralis unikalus tuo, jog čia nėra svarbus laikas ar „išvystytas“ greitis. Pagrindinis jo tikslas – supažindinti motociklų gerbėjus su lietuviško tapatumo atspindžiais. „Intelektuali kelionė prasideda ne tada, kai užkuriame variklį, o tada, kai atverčiame knygą dominančia tema, kai kyla klausimai ir suprantame, kad kelionė yra vienintelis būdas gauti trokštamus atsakymus. Tokia kelionė būtinai atsiperka patirtomis emocijomis ir tikru pažinimu“, – rašoma „Ryterna modul mototourism rally“ pristatyme.

Šiemet, Lietuvoje minint reikšmingas Steigiamojo Seimo metines, Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos, Tautodailės bei UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metus, renginio organizatoriai intelektualaus keliavimo gerbėjams paruošė net apie 40 prasmingų ir emocingų objektų, kuriuose rugpjūčio 22 dieną dalyviai susipažino su Pasaulio tautų teisuoliais, signatarais, pasaulinėmis garsenybėmis, kurių šaknys slypi Lietuvoje, tautodailininkais, drožėjais bei žydų kultūriniu paveldu ir istorija.

Iš skirtingų Lietuvos vietų startavusios komandos, kurių šiemet buvo per 200, neaplenkė ir Prienų krašto, kuriame domėjosi žydų istorija bei tautodaile.

Balbieriškio miestelyje žydų istorija prasidėjo dar XVIII amžiuje, o XIX amžiaus viduryje žydai šioje vietovėje sudarė daugiau nei 70 proc. visų gyventojų, kūrusių savitą kultūrinį, socialinį ir religinį gyvenimą. Čia gyveno ir vienas žymiausių Lietuvos žydų, pasižymėjęs ypatinga drąsa bei dvasios stiprybe, Volfas Kaganas, kuris už nuopelnus Lietuvai apdovanotas dviem Vyčio Kryžiaus ordinais. Lemtingą 1941 metų birželį žydų tautą ištikęs tragiškas likimas neaplenkė ir Balbieriškyje gyvenusių šios tautybės žmonių, tačiau jų nors ir skaudi, bet išskirtinė istorija miestelyje puoselėjama iki šiol. Prie to ypač daug prisideda Balbieriškio tolerancijos centro vadovas, žydų istorijos puoselėtojas, istorikas Rymantas Sidaravičius, su kuriuo susitiko ir intelektualaus, istorinio ralio dalyviai. Anot R. Sidaravičiaus, šiemet Balbieriškio miestelis sulaukė išties nemažo keliautojų dėmesio – čia per dieną apsilankė apie 230–250 žmonių, pasisėmusių žinių apie narsų šios žemės sūnų žydų karį Volfą Kaganą bei prieškario žydų gyvenimą Balbieriškyje. Paklaustas, kaip vertina tokias netradicines iniciatyvas, R. Sidaravičius teigė, jog jau dešimtą kartą vykstantis intelektualus moto ralis rodo, jog tokios iniciatyvos reikalingos, jos skatina toleranciją, pažinimą, bendravimą tarp įvairių profesijų ir požiūrių žmonių.

Išklausius istoriko pasakojimų apie žydų kultūrinį paveldą, motociklininkų Balbieriškyje laukė organizatorių paruoštos užduotys. Čia jie turėjo atsakyti į klausimus apie Gotlipo namą, surasti Eižiko Leibovičiaus namą bei sandėlį su Dovydo žvaigžde ir šalia jų nusifotografuoti.

Pačiuose Prienuose keliautojai susipažino su tradiciniais amatais. Daugiau nei prieš 30 metų, inicijuojant tautodailininkui Algimantui Sakalauskui, įkurta „Meninė drožyba“ garsėja ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Čia dirba pasaulyje pripažinimą pelnę tautodailininkai, siekiantys sujungti meną, etninę lietuvių kultūrą ir, žinoma, gamtą į vieną visumą. „Meninėje drožyboje“ plieniniais žirgais atkeliavusius lankytojus sutiko bei savo žiniomis ir patirtimi su svečiais iš visos Lietuvos pasidalijo čia dirbanti dailininkė Audronė Mickutė, besidominti senųjų juostų raštų ženklais ir jų prasmėmis.

Kadangi VšĮ „Meninė drožyba“ bene labiausiai garsėja kryždirbyste, išklausę dailininkės pasakojimo, moto ralio dalyviai išsiruošė ieškoti stogastulpių su Aušrinės ir Krusto ženklais. Įvykdę šias užduotis motociklai leidosi į tolimesnę kelionę.

Rimantė Jančauskaitė

