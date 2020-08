Apie padidintą jautrumą

Psichologė Brigita Gelumbauskienė

Šįkart norėčiau pakalbėti apie itin jautrius žmones, kurie pasižymi ypatybe, kai pasaulį mato, girdi, užuodžia ir jaučia kiek kitaip nei dauguma. Domėtis šia tema mane paskatino retkarčiais ateinantys pacientai, kurių suvokimas ir reakcijos į ligą ar stresinę situaciją buvo padidinto jautrumo. Remiantis E.N.Aron knyga „Itin jautrus asmuo“, apžvelgsiu šią savybę, siekdama pristatyti pagrindinius požymius bei sunkumus ir galimybes sau padėti.

Profesorė psichoterapeutė Elaine N.Aron pateikia išsamų šios savybės apibrėžimą, kuris skamba trumpiniu DOES (liet. DARO). D simbolizuoja informacijos apdorojimo nuodugnumą, t.y. šie žmonės prieš veikdami stebi ir svarsto, intensyviai apmąsto (angl. depth). Raidė O reiškia tai, jog šia savybe pasižymintys asmenys linkę lengvai ir greitai sudirgti, nes į viską kreipdami daugiau dėmesio, tiesiog pavargsta (angl. overstimulated). E reiškia stiprią empatiją ir dėmesingumą emocinėms reakcijoms (angl. empathy). S simbolizuoja jautrumą (angl. sensitivity) visoms subtilybėms, kurios supa aplinkui. Pasak profesorės, „jautrios nervų sistemos turėjimas yra normali, iš esmės neutrali savybė.“ Dažniausiai ši ypatybė yra paveldima ir ja pasižymi vidutiniškai 15–20 proc. gyventojų.

Dirbant su pacientais, kuriems teko patirti narkozę ir operaciją, pastebėjau, jog jei žmogus buvo jautresnis prieš ligą, tai po gydymo ši savybė reiškiasi dar intensyviau. „Pasidariau skysta bala“, „Negaliu žiūrėti filmų, kuriuose yra smurto scenų“, „Pavargstu nuo artimųjų, kurie aplink mane. Trumpai galiu pabūti ir gera kartu, bet ilgesnis bendravimas sekina, darausi pikta, irzli.“ Tokios ir panašios mintys atspindi itin jautrių asmenų būseną, kuri būna paveikta ne tik narkozės, ilgo gydymo, skausmo, bet ir pasikeitusio kūno, artimųjų elgesio.

Kadangi ši ypatybė dažniausiai laikoma paveldima, tai gali būti stebima jau nuo kūdikystės. Remiantis tyrimais nustatyta, jog jei į pravirkusį kūdikį greitai reaguojama (išskyrus tuos atvejus, kai reagavimas jį dar labiau sudirgina), jis mažiau, o ne daugiau verks, kai bus vyresnis. Ir čia svarbu paminėti saugų ir nesaugų prisirišimą, kuris formuojasi priklausomai nuo globotojų. Kai mama yra pasirengusi ateiti į pagalbą, iškilus sunkumams, formuojasi saugus prisirišimas. Tačiau, kai globotojas yra prislėgtas, nesugeba rūpintis ar apimtas depresijos nori, jog vaikas tiesiog išnyktų ar mirtų, tada kūdikis stengsis išvis neprisirišti ir tapti „vengėju“. Tokie vaikai, atskirti nuo tokio tėvo ar mamos, atrodo visai abejingi. Psichoterapeutė Elaine N. Aron save laiko itin jautriu asmeniu ir tvirtina apie šiuos žmones taip: „Kaip kiti rūpinosi jumis arba jūsų kūdikiu (kūnu), iš esmės nulėmė ir tai, kaip jūs dabar rūpinatės savo kūdikiu (kūnu). Globotojų požiūris į jūsų jautrumą suformavo ir jūsų požiūrį į jį“.

Kadangi yra dviejų tipų probleminiai globotojai – pernelyg globėjiški ir pernelyg nedėmesingi, taip egzistuoja du netinkami elgesio su savo kūnu būdai, kuriuos naudoja itin jautrūs asmenys. Pirmasis – stūmimas save išorėn, kuomet verčiama pernelyg daug dirbti, per daug rizikuoti, tyrinėti. Antrasis – stūmimas save vidun, kai saugojamasi nuo kitų, užsisklendžiama viduje, kai iš tiesų trokštama pabūti su kitais kartu. Tai du kraštutinumai, kurie trukdo gyventi pilnavertišką gyvenimą. Pvz.: keliauti po pasaulį vienam, kuris linkęs save saugoti arba stumti vidun, gali būti neįveikiamas barjeras. Tačiau galima pradėti nuo artimų kelionių ir pažinti save labiau, kas patinka ir kas ne, priimant vis didesnius iššūkius. Kad gyvenimas pasaulyje būtų visavertiškesnis, įdomesnis, svarbu būti tame pasaulyje. Itin jautrūs asmenys, kurie pernelyg save stumia į pasaulį, dažnai veikiami aplinkos, skatinančios siekti tobulumo, konkurencijos, noro įrodyti savo vertę ir tokiu būdu save prievartauja ir pavargsta nuo tokio gyvenimo. Pirmiausia, svarbu suvokti, kas taip daro įtaką. Galbūt itin jautrus asmuo stengiasi įrodyti, jog yra be defekto, arba pelnyti tėvų meilę. Be to, tokius žmones vargina intuicija, kuri nuolat pateikia naujų idėjų srautą, kurias reikia realizuoti. Remiantis minėtais elgesio pavyzdžiais, galima tvirtinti, jog tarp šių žmonių yra intravertų ir ekstravertų, tačiau dažniau pasitaikantys yra save vidun stumiantys arba intravertai.

Itin jautrūs asmenys gali būti laikomi droviais. Tyrimas parodė, jog dauguma žmonių, kurie pirmąkart bendravo su itin jautriais asmenimis, juos laikė droviais ir šią jų būseną prilygino nerimui, baugštumui, susivaržymui ar bailumui. Tokios nuomonės taip pat laikėsi didesnė dalis psichinės sveikatos specialistų. Socialinis diskomfortas, kuris remiasi į per didelį susijaudinimą, trukdantį veikti viešumoje, gali būti rimta problema tokiems asmenims. Psichoterapeutė Elaine N. Aron pateikia keletą rekomendacijų, kurios galėtų pagelbėti siekiant kontroliuoti susijaudinimą:

1. Prisiminkite, jog pernelyg didelis jaudinimasis nebūtinai yra baimė.

2. Naudokite jaudinimosi mažinimo įgūdžius (pvz., kvėpavimo technikas).

3. Susiraskite kitų itin jautrių asmenų ir pasikalbėkite su jais.

4. Paaiškinkite apie savo ypatingą savybę kitiems.

Svarbu pastebėti, jog šiems žmonėms ypač svarbu pasitenkinimas darbe, dirbti pagal savo pašaukimą. Tarp jų galima rasti įvairiausių profesijų žmonių, tačiau beveik visi pasižymi polinkiu į meną ir jiems patinka tai išreikšti. Beveik visi garsių menininkų kaip asmenų tyrimai rodo, kad svarbiausia jų savybė jautrumas. Kai demonstruojama kūryba, apima jautrumas, pakilimas, tačiau kai darbas padarytas, pasirodymas baigtas, ateina netekties ir sumišimo jausmas. Norėdamas suvaldyti jaudulį, ne vienas menininkas griebėsi alkoholio, narkotikų ar vaistų, nors tai tik dar labiau sutrikdo organizmo pusiausvyrą. Todėl svarbu ieškoti kitų būdų, kurie padėtų šią pusiausvyrą palaikyti. Tam padeda fizinė veikla, psichoterapija, tačiau svarbu surasti savo veiklos sritį ir žmogų, su kuriuo užsimegztų atviras ir artimas ryšys.

P.S.: Knygoje „Itin jautrus asmuo“ pateikiamas testas, kuris gali atskleisti skaitytojui, ar jis yra šiai grupei priklausantis asmuo.

Pabaigai. Egzistuoja pasaulyje jautrieji ir nejautrieji, kurie vieni kitiems reikalingi, nes moko ir leidžia pamatyti, suprasti ir pajausti išorinį ir vidinį gyvenimą.

