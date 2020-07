Prienų r. neįgaliųjų draugija pristatė nuveiktus darbus

Prieš kelis mėnesius įvestas karantinas sujaukė daugelio žmonių, įmonių ir įvairių organizacijų planus. Balandžio mėnesį turėjęs vykti Prienų rajono neįgaliųjų draugijos susirinkimas taip pat buvo nukeltas. Visgi po gana ilgo laiko Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre vėl subruzdo žmonės. Čia vyko Prienų r. neįgaliųjų draugijos kasmetinis ataskaitinis susirinkimas, kuriame bendravimo pasiilgę draugijos nariai prisiminė nuveiktus darbus ir tarpusavyje pasidalijo savo džiaugsmais ir rūpesčiais.

Prienų r. neįgaliųjų draugija – tai pelno nesiekanti organizacija, gyvuojanti jau daugiau nei 30 metų. Šiuo metu ji vienija 334 įvairaus amžiaus neįgaliuosius. Draugijos tikslas – suburti negalią turinčius asmenis darbinei, visuomeninei ir kultūrinei veiklai, spręsti socialinės reabilitacijos klausimus, rūpintis jų mokymu, bendravimu, padėti spręsti iškylančias problemas bei, žinoma, mažinti socialinę atskirtį, ugdyti visuomenėje toleranciją negalią turintiems žmonėms.

2019 metais ši nevyriausybinė organizacija aktyviai įsitraukė į veiklas, padėjusias spręsti kasdienius rūpesčius, gerinti fizinę, emocinę ir dvasinę negalią turinčių žmonių būklę.

Vykdyto socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto metu buvo gerinama neįgaliųjų socialinė integracija į visuomenę. Atkurti ir palaikyti kasdienius veiklos įgūdžius, didinant neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą, padėjo įsitraukimas į įvairias veiklas, užimtumo programas. Anot organizacijos pirmininkės Irenos Valatkevičienės, draugijos nariai mokėsi, kaip pasirūpinti savimi, dalyvavo įvairiose veiklose apie sveiką gyvenseną, kuriose ne tik sėmėsi teorinių žinių, bet taip pat buvo skatinami daugiau judėti, dalyvavo mankštose. Savipagalbos grupių bendravimo valandėlėse buvo mokoma pažinti savo ligą ar negalią, o vykę pokalbiai padėjo tvarkytis su emocinėmis problemomis, stresu, nerimu. „Tai skatina neįgaliųjų bendravimą ir pasitikėjimą“, – sakė I. Valatkevičienė.

Mažinant neįgaliųjų socialinę atskirtį, buvo organizuojami įvairūs renginiai: Šv. Velykų laukimas, susitikimas su neįgaliąja Birute Švediene, kurio metu buvo pristatyta autorės tapybos darbų paroda „Atgimusios gyvenimo spalvos“, čia taip pat buvo organizuota viktorina apie pirmąją pagalbą, Pakuonio seniūnijoje vyko renginys „Su šypsena ilgai ir laimingai“, o Skriaudžių laisvalaikio salėje draugijos nariai šventė Pasaulinę žmonių su negalia dieną. Be to, 2019 m. surengtos penkios išvykos, kurių metu, kaip sakė pati draugijos pirmininkė, pabendravę, pasidaliję džiaugsmais ir rūpesčiais, nariai pasijuto sveikesni ir lengviau integravosi visuomenėje.

Siekiant didinti rajono neįgaliųjų užimtumą, buvo organizuojami amatų užsiėmimai, kurie suteikė galimybę saviraiškai. Jų metu neįgalieji siuvinėjo, mokėsi dekupažo, mezgė, siuvo – tai skatino bendravimą, kūrybiškų idėjų pasidalijimą, užimtumą bei galimybę dalyvauti visuomenės gyvenime. Praėjusiais metais meninius gebėjimus draugijos nariai lavino ansamblyje „Šilas“, į kurio veiklą įsitraukė 13 žmonių. Ansamblis susirinkusiuosius džiugino ir šio susitikimo metu.

Neįgaliesiems svarbus ne tik užimt umas, bet ir būtinoji pagalba, todėl, anot I. Valatkevičienės, rajono neįgaliesiems labai reikalinga indvidualios pagalbos paslauga, kuri suteikia galimybę apsilankyti ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose viešosiose įstaigose. „Vykdytojui padedant, buvo sprendžiamos išties aktualios problemos, o tai prisidėjo prie socialinės atskirties mažinimo, skatino pasitikėjimą savimi… Taip pat buvo suteikta pagalba sprendžiant buityje kylančias problemas: mokėmės apsitarnauti save, orientuotis ir judėti aplinkoje. 2019 m. vykdėme socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programą nevyriausybinių organizacijų rėmimas, bendruomenės veiklai vykdyti. Pagal sutartį turime automobilį, kurį padeda išlaikyti Prienų rajono savivaldybė. Per 2019 m. savivaldybė skyrė 7500 Eur, kurie buvo panaudoti vairuotojo atlyginimui, automobilio aptarnavimui ir išlaikymui. Transporto paslaugomis pasinaudojo 105 neįgalieji, iš viso per praėjusius metus suteiktos 159 paslaugos“, – pasakojo draugijos pirmininkė.

Pirmininkės ataskaitos klausėsi ir Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, kuri džiaugėsi draugijos veikla ir jos puoselėjamomis vertybėmis. Už sutelktą bendruomenę, visuomeniškumą ir norą telkti žmones, kad jie jaustųsi saugūs, sveiki ir laimingi, Administracijos direktorė įteikė padėkos raštą Prienų r. neįgaliųjų draugijos pirmininkei Irenai Valatkevičienei bei renginio šeimininkui, Stakliškių padalinio vadovui Mikadui Januškevičiui. Prie sveikinimų taip pat prisidėjo ir rajono seniūnai, o gerą nuotaiką ir skambias dainas dovanojo rajono meniniai ansambliai.

Rimantė Jančauskaitė