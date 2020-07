Atsinaujinusi Birštono sanatorija „Versmė“ šventė pusės amžiaus jubiliejų

1969 metais įkurta Birštono sanatorija „Versmė“ sunokino brandžius vaisius veiklos 50–mečiui. Šiandien sanatorija gali didžiuotis savo geru vardu, išlaikytomis klasikinėmis mineralinio vandens ir purvo procedūromis, kolektyvo profesionalumu, lojaliais klientais.

Todėl R.Noreikienė pirmiausia padėkojo ir sanatorijos partneriams, kurie renovacijos metu įdėjo nemažai pastangų, padėjo išspręsti problemas, rasti geriausius sprendimus, ir tiems, kurie palaikė bei tikėjo projekto sėkme. Dėkingumo žodžiai buvo skirti generaliniam rangovui UAB „VA Statyba“ ir bendrovės direktoriui Virginijui Almanaičiui, iš kurio rankų direktorė 1969 metais įkurta Birštono sanatorija „Versmė“ sunokino brandžius vaisius veiklos 50–mečiui. Šiandien sanatorija gali didžiuotis savo geru vardu, išlaikytomis klasikinėmis mineralinio vandens ir purvo procedūromis, kolektyvo profesionalumu, lojaliais klientais.

Šventės dieną pasidžiaugė geromis permainomis

Sanatorijos „Versmė“ kolektyvas jubiliejines iškilmes pasirinko švęsti tuomet, kai buvo baigta vieno iš trijų sanatorijos korpusų pilna renovacija. Todėl jubiliejus tapo gera proga pasididžiuoti ne tik per dešimtmečius pasiektu įdirbiu, išlaikytomis kokybiškomis sanatorinėmis paslaugomis, profesionaliais darbuotojais, bet ir pasigirti tuo, kas „Versmėje“ padaryta, kad atvykusieji gydytis jaustųsi jaukiai bei patogiai, o darbuotojai turėtų geras darbo sąlygas.

Dabartinė „Versmės“ direktorė Rasa Noreikienė šventės dieną labiausiai ir norėjo pasidžiaugti geromis permainomis, gausiai susirinkusiems svečiams, žiniasklaidos atstovams pristatyti naujoves, parodyti, kaip po atnaujinimo pasikeitė „A“ korpuso vidaus interjeras, pastato išorė, gyvenamoji, sveikatingumui, gydymui ir poilsiui skirta aplinka.

Perkirpo renovuoto korpuso įkurtuvių juostelę

Liepos 24 d. popietę „Ąžuolyno“ orkestras aikštėje prie fontano pasitiko daugybę svečių, buvusių darbuotojų, iš įvairių miestų susirinkusių į jubiliejinę „Versmės“ šventę. Sveikindama juos ir sanatorijos pacientus, R.Noreikienė džiaugėsi galėdama pristatyti nelengvo darbo rezultatus ir tikėjosi sulaukti gero jų įvertinimo po to, kai bus pašventintos patalpos, perkirpta renovuoto A korpuso įkurtuvių juostelė.

„Versmė“ į penkių aukštų pastato vidaus ir išorės, infrastruktūros atnaujinimą investavo 4,7 mln. eurų nuosavų ir skolintų lėšų. Direktorė pripažino, kad būtų buvę kur kas lengviau pastatyti naujus pastatus, nei renovuoti senus; situacijos, susijusios su statybų rūpesčiais, ją vis dar aplanko sapnuose.

Todėl R.Noreikienė pirmiausia padėkojo ir sanatorijos partneriams, kurie renovacijos metu įdėjo nemažai pastangų, padėjo išspręsti problemas, rasti geriausius sprendimus, ir tiems, kurie palaikė bei tikėjo projekto sėkme. Dėkingumo žodžiai buvo skirti generaliniam rangovui UAB „VA Statyba“ ir bendrovės direktoriui Virginijui Almanaičiui, iš kurio rankų direktorė perėmė simbolinį raktą; šios bendrovės darbų vykdytojui Juozui Ivašauskui; architektų – dizainerių komandai; „Versmės“ sanatorijos administracijos nariams ir visiems darbuotojams; Birštono merei Nijolei Dirginčienei, Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijos direktorei Jovitai Tirvienei, floristei Ritai Naujienei ir kt.

Klientams – jaukesnė aplinka, darbuotojams – geresnės darbo sąlygos

Rasos Noreikienės teigimu, po pastato renovacijos aptarnaujamų klientų skaičius sumažės, kadangi buvo orientuotasi į paslaugų kokybę. Sanatorijos svečiams įrengti šiuolaikiški ir jaukūs vienviečiai, dviviečiai bei šeimoms skirti kambariai. Vienu metu juose galės apsistoti iki 200 klientų: 130 vietų skirta pacientams, už kurių reabilitaciją mokama iš PSDF, ir 70 vietų – komerciniams klientams.

Kaip pažymėjo R.Noreikienė, atnaujintos ir sanatorijoje teikiamų sveikatinimo ir reabilitacijos paslaugų patalpos, slaugytojų ir gydytojų kabinetai, maitinimo ir buitinės patalpos, aprūpinti nauja įranga ir baldais masažo, fizioterapijos, inhaliacijų kabinetai, haloterapijos (druskų) kambarys, įrengta aromaterapijos salė, kuri galės būti naudojama ir psichoterapijai.

Duris atvėrė pagražėjusi biblioteka ir skaitykla. Ketvirtojo aukšto fojė netrukus įsikurs treniruoklių salė.

Kadangi „Versmė“ specializuojasi teikti reabilitacines paslaugas pacientams, sergantiems judėjimo ir atramos aparato ligomis, atvykusiems po sąnarių endoprotezavimo operacijų ar įvairių traumų, pastato infrastruktūra pritaikyta judėjimo sunkumų turintiems žmonėms, neįgaliesiems.

Vizualiai pasikeitė ir pats pastatas – atnaujintos sienos, balkonai, kuriuose šventės dieną žydėjo gėlės, suremontuoti aptrupėję laiptai. Daug meilės įdėta, tvarkant sanatorijos aplinką.

Atnaujinta mineralinio vandens biuvetė ir fontanas

Sanatorijos klientai ir svečiai karštomis vasaros dienomis gali atsigaivinti prie atnaujinto fontano su J.Ruzgo skulptūra. Renovacijos metu fontane pakeista įranga, sumontuotas įvairių spalvų apšvietimas, vandens srovės ir šviesos veikia skirtingomis programomis.

Visgi, kaip sakė direktorė, kad viskas būtų preciziškai sutvarkyta, pritrūko vos savaitės. Ji turėjo omenyje nebaigtus mineralinio vandens biuvetės išorės darbus.

„Gerbiame ir vertiname vieną iš didžiausių Birštono brangenybių – mineralinį vandenį, todėl jis turi būti geriamas gražioje aplinkoje,“ – akcentavo R.Noreikienė, pakviesdama svečius apsilankyti biuvetėje ir paragauti mineralinėmis medžiagomis prisotinto vandens. Jos vidų puošia unikalūs vitražisto Vytauto Švarlio vitražai, po atnaujinimo suspindę ryškiomis spalvomis, akis traukiantys valstybei svarbiais simboliais. Direktorė džiaugėsi, kad gerbiamas V.Švarlys iki šiol išsaugojo šių vitražų brėžinius ir padėjo juos atkurti.

Jaukioje biuvetės aplinkoje, anot sanatorijos direktorės, planuojama rengti kultūrinius renginius, poezijos skaitymus, čia bus galima atsigerti ir arbatos.

Istorijai – jubiliejinis ąžuoliukas, ateičiai – nauji planai

Būtent skverelyje prie biuvetės buvę „Versmės“ sanatorijos vadovai – Aleksandras Gorinas, Antanas Šatas, Antanas Danys – kartu su dabartine direktore Rasa Noreikiene pasodino jubiliejinį ąžuoliuką, kuris sutartinai ošdamas su kitoms sukaktims pasodintais ąžuolais, darniai įsikomponavo į žaliąją kurorto aplinką.

Veiklos 50–metį mininti „Versmė“ nežada sustoti – atnaujinimo darbai bus tęsiami. Šventės išvakarėse direktorė pasirašė naują rangos darbų sukaktį – dar šiemet planuojama pradėti B korpuso gyvenamųjų kambarių remontą, kitais metais laukia C korpuso modernizavimas. Taip pat ketinama įrengti erdvę, kurioje klientams būtų teikiamos grožio paslaugos.

Buvo, yra ir išliks išskirtinė

Spaudos konferencijos metu sanatorijos vadovė kalbėjo apie „Versmės“ išskirtinumą – joje teikiamas kokybiškas sanatorinio gydymo ir sveikatinimo paslaugas, naudojant vietoje išgaunamą gydomąjį purvą ir stiprios mineralizacijos vandenį, tikro mineralinio vandens baseiną. Būtent gydymą, paremtą natūraliais gamtiniais ištekliais, profesionaliai dirbantį personalą itin vertina klientai iš užsienio. Jų srautai metų pradžioje „Versmei“ žadėjo sėkmingus metus.

Nors dėl pandemijos teko apriboti paslaugų teikimą komerciniams pacientams, pastaraisiais vasaros mėnesiais vėl juntamas klientų antplūdis, atvyksta pacientų iš Vokietijos, Latvijos, Lenkijos. Tiesa, direktorė R.Noreikienė labai atsargiai džiaugėsi įstaigos užimtumu, kuris siekia 82 proc., ir pasvajojo, kad sanatorija metų gale uždirbtų ir pelno. Procedūrų, paslaugų paketų kainos didėjo labai nežymiai, vos 1–5 eurais, nes norima išsaugoti ištikimus klientus.

Pagerbti ilgamečiai darbuotojai ir vadovai

Šventė iš sanatorijos aikštės persikėlė į Birštono kultūros centrą, kuriame „Versmės“ kolektyvui ir svečiams koncertavo Vytauto Lukočiaus vadovaujamas orkestras ir operos solistai.

Direktorė Rasa Noreikienė įteikė padėkas ilgamečiams „Versmės“ darbuotojams. Kolektyvo vadovę ir narius pasveikino bei apdovanojo LR žemės ūkio ministras Andrius Palionis, merė Nijolė Dirginčienė. Sveikinimus pratęsė SAM Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vyr. specialistė Elita Radkevič, Lietuvos reabilitacijos įkūrėjas prof. Aleksandras Kriščiūnas, Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos vykdančioji direktorė Lina Nosevič, buvę sanatorijos vadovai, kiti svečiai.

„Versmės“ atminimo suvenyrai įteikti buvusiems sanatorijos direktoriams Aleksandrui Gorinui (vadovavo 1970–1992 m.), Antanui Šatui (1997–2003 m.) ir Antanui Daniui (2003–2018 m.). Tylos minute buvo pagerbtas 1992–1997 m. sanatorijai vadovavęs Petras Sereika.

Ekrane keitėsi nuotraukos, pasakojančios apie tai, kaip buvo įkurta, augo ir keitėsi „Versmės“ sanatorija. Su ja buvo ir yra susiję daugelio darbuotojų gyvenimai, todėl vėl visiems susirinkus draugėn buvo smagu prisiminti jaunystės, darbinės karjeros metus ir pajusti vienijančią „Versmės“ kolektyvo bendrystę.

Dalė Lazauskienė

Autorės nuotraukos