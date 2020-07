Ūkininkai e.parduotuvę gali atidaryti už mažiau nei 10 eurų

E.parduotuves atranda net mėsininkai ar bitininkai. Pradėti prekybą internetu dar niekada nebuvo taip lengva ir pigu kaip dabar.

Karantino metu ūkininkai, mėsininkai, bitininkai ar net tautodailininkai prekybą iš vietinių turgelių perkėlė į kur kas didesnę erdvę – internetą, kur jų produkciją gali įsigyti visa Lietuva. Smulkių ūkių ir verslų savininkai džiaugiasi išaugusiais pardavimais, o pirkėjai – šviežia ir kokybiška produkcija, kurią įsigyti dar niekada nebuvo taip paprasta.

E. parduotuvė – vos per porą dienų

„Versli Lietuva“ inicijuota Lietuvos gyventojų apklausa parodė, kad karantino laikotarpiu bendrai Baltijos šalyse prekyba e. parduotuvėse padidėjo apie 80 procentų, o siuntų srautai Lietuvoje išaugo 54 procentais.

„Fronto.lt“ e. parduotuvių nuomos idėja Sauliui Masiuliui gimė karantino metu. Svarbiausia buvo išspręsti klausimą, kaip greitai ir pigiai padėti smulkiajam verslui, kuriam perėjimas į e.prekybą gali atrodyti neįkandamas.

Greitai buvo sukurtas modernaus ir paprasto šablono dizainas, kurio nuomos kaina nesiekia net 10 eurų per mėnesį. Specializuotos e. parduotuvės įkūrimas gali ne tik užtrukti porą mėnesių, bet ir atsieiti nemenką sumą pinigų. Su „Fronto.lt“ parduotuvę atidaryti galima mažiau nei per penkias dienas.

„Toks modelis orientuotas į smulkiausius verslus, kuriems reikia paprastos, gerai veikiančios e. parduotuvės. Mes pasiūlėme produktą, kurį sukurti nereikia didelės pinigų sumos. Atsisakėme visų nebūtinų funkcijų, todėl ženkliai sumažėjo steigimo kaina. Norintiesiems tuoj pat pradėti prekybą, tai geriausias variantas“, – sako verslininkas.

Išsinuomojus domeną su visomis būtiniausiomis funkcijomis, tereikia sukelti savo produktų nuotraukas, kainas bei aprašus ir prekiauti galima pradėti iškart.

Regionų verslininkai internete prekiauja ir medumi, ir drabužiais

Susidomėjimas produktu karantino metu buvo milžiniškas. Už simbolinę kainą e. parduotuves panoro įsteigti net ūkininkai, kurie galėjo pasiūlyti šviežiausius produk-tus tiesiai iš savo ūkių. „Į mus kreipėsi labai skirtingo segmento verslininkai – nuo krepšinio klubo, drabužių parduotuvės iki mėsininkų bei bitininko. Dažniausiai tai labai maži regioniniai verslai, turintys iki penkių darbuotojų“, – pasakoja idėjos autorius.

Tokiu būdu verslininkai nebuvo priversti visiškai sustabdyti prekybos ir galėjo išsaugoti savo verslus. Idėjos autorius sako, kad atidaryti e. par-duotuves gali visi norintys, visiškai nepriklausomai nuo to kokias prekes ar paslaugas jie teikia. E. prekybos perspektyvos ateityje labai didelės, todėl tai ilgalaikė investicija į verslo plėtrą.