Turgavietės mokesčio kompensacija: pateikti paraiškai – daugiau kaip du mėnesiai

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad turgaus prekiautojai, kurie prekiauja ne maisto produktais ir atitinka LR Vyriausybės nustatytus kriterijus, gali pateikti paraišką negrąžintinai turgavietės mokesčio kompensacijai gauti. Smulkieji verslininkai, atitinkantys kriterijus, gali gauti 300 eurų dydžio kompensaciją, nepriklausomai nuo to, kokią 2020 m. sumą už turgavietės vietos nuomą sumokėjo ar yra įsipareigoję sumokėti. Norėdami gauti kompensaciją, jie iki rugsėjo 16 d. turi pateikti supaprastintos formos paraišką Mano VMI.

„Siekiame, kad kompensacijos teikimo procesas neapsunkintų kriterijus atitinkančių turgaus prekeivių, todėl Mano VMI jiems pateikėme pilnai užpildytą paraiškos formą, kurią tereikia patvirtinti“, – sako Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė, pažymėdama, kad net ir tuo atveju, kai turgavietės nuomos išlaidos nesiekia viso kompensacijos dydžio, likusios dalies prekybininkams grąžinti nereiks. Pinigus jie galės panaudoti veikloje, pvz., verslo liudijimui įsigyti ir pan.

Kompensaciją gali gauti ne maisto produktais turguje prekiaujantys gyventojai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

. vykdo tęstinę veiklą: t. y., prekiautojas buvo registravęs individualią veiklą pagal pažymą arba įsigijęs verslo liudijimą bent vienai dienai nuo kovo 1 d. iki kovo 15 d. ir bent vienai dienai nuo balandžio 30 d. iki liepos 9 d;

. prekiautojas nukentėjo nuo COVID-19 (tai reikės patvirtinti teikiant paraišką);

. prekiautojas yra pateikęs 2019 m. pajamų deklaraciją (jei tokią pareigą turėjo);

. jam nėra iškelta fizinio asmens bankroto byla;

. prekiautojas mokėjo arba yra įsipareigojęs sumokėti 2020 metais turgavietės mokestį (tai reikės patvirtinti teikiant paraišką);

. vykdo individualią veiklą pagal pažymą „Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse“ arba „Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse“, arba įsigijus vieną iš 30 verslo liudijimų, kurių sąrašas yra čia: www.vmi.lt/cms/turgaus-kompensacijos.

Paraiškų teikimo procesas nesudėtingas – turgaus prekiautojas, kuris atitinka nurodytus kriterijus, prisijungęs prie Mano VMI, pateikia supaprastintos formos paraišką. Paraiškos jam pildyti nereikia, ji yra užpildyta VMI turimais duomenimis, todėl ją reikia tik perskaityti ir pateikti. Pateikęs paraišką turgaus prekiautojas asmenine žinute per Mano VMI bus informuojamas apie tai, ar jo paraiška yra tenkinama ar ne, ir jeigu ne, tai kodėl. Paraiškos pildymo instrukciją galima rasti čia: www.vmi.lt/cms/turgaus-kompensacijos.

Gautas paraiškas VMI perduos įvertinti ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – LVPA), kad pastaroji nustatytų, ar turgavietės mokesčio kompensacija neviršija didžiausios leistinos pagalbos sumos, nustatytos Europos Komisijos reglamentu1 bei INVEGA, kuri patikrins, ar potencialus gavėjas anksčiau nėra gavęs dalinės turto nuomos kompensacijos.

LVPA tinkamų finansuoti turgavietės prekiautojų sąrašą pateiks Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Pastarajai priėmus teigiamą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, prekiautojui skirtą kompensaciją perves Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Pavedimas bus atliekamas į paskutinę prekybininko Lietuvos finansų įstaigoje atidarytą banko sąskaitą.

Kaip prisijungti prie Mano VMI

Prisijungti prie Mano VMI paprasta: VMI svetainėje esančioje skiltyje Mano VMI reikia pasirinkti patogiausią prisijungimo būdą: per e. bankininkystę, su VMI priemonėmis arba naudojant e. parašą. Prisijungti galima čia: www.vmi.lt/manovmi .

Konsultacijas turgavietės mokesčio kompensacijos klausimais teikia VMI specialistai trumpuoju telefonu 1882. Taip pat visą aktualią informaciją, VMI sudarytus nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą, paraiškos pavyzdį, jos pateikimo instrukciją ir kt. galima rasti oficialiame VMI puslapyje: www.vmi.lt/cms/turgaus-kompensacijos .

1Bendra suteiktos pagalbos (įskaitant ir kitas priemones) suma neturi viršyti 200 tūkst. eurų per pastaruosius trejus mokestinius metus.

