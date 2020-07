Stakliškėse duris atvėrė jaunimo klubas

Lietuvos kaime per pastarąjį dešimtmetį jaunimo sumažėjo net 23 proc. Dalis jaunų žmonių dėl geresnių karjeros perspektyvų iš kaimų persikelia gyventi į didmiesčius, dalis emigruoja. Kaimuose dažnai nėra veiklos, kuri galėtų pritraukti jaunus žmones, tad kaimo bendruomenė sensta.

Tačiau Prienų rajono Stakliškių kaimui tokia ateitis greitu metu negresia. Čia gyvena iniciatyvių jaunų žmonių, kurie ne tik organizuoja sporto renginius, bet ir susibūrė į klubą. Vos 8 mėnesius gyvuojantis klubas turi ambicingų planų ir žada į Stakliškes įnešti dar daugiau veiklų bei emocijų. Apie klubo veiklą kalbamės su Stakliškių jaunimo klubo prezidentu Artūru Kaminsku.

– Kokia veikla užsiima jaunimo klubas?

– Šiuo metu labiausiai orientuojamės į sporto varžybų organizavimą, renkamės populiariausias Lietuvoje ir mums asmeniškai labiausiai patinkančias sporto šakas: krepšinį, futbolą. Klubas dar jaunas, gyvuoja tik 8 mėnesius, todėl visko, ką planuojame dar nespėjome įgyvendinti.

– Ar jaunimo klubui priklauso tik Stakliškių jaunimas?

– Aplink mūsų kraštą yra daugybė stiprių organizacijų, tad koncentruojamės į Stakliškes, natūralu, jog mūsų klubo nariai yra tikri stakliškiečiai.

– Kaip kilo idėja suburti jaunimo klubą?

– Viskas įvyko spontaniškai, tiesiog eilinį kartą sėdint su bendraminčiais ir kuriant ateities planus. Jautėme, kad Stakliškėse trūksta jaunimo iniciatyvos. Žinojome, jog galime pradėti oficialią veiklą, kuri atvertų daugiau kelių ir galimybių. Tuomet aptarėme visus pliusus ir minusus, ką reikės aukoti dėl tokios veiklos ir priėmėme sprendimą, kuris, tiesą sakant, buvo itin patrauklus ir lengvas.

– Kaip manote, kodėl kaimui reikia jaunimo klubo?

– Stakliškėse yra daug talentingų, aktyvių ir puikių žmonių. Mus visada palaiko Stakliškių bendruomenė, tad turime puikias sąlygas imti ir daryti. Pastaruoju metu miestelyje sunku rasti veiklos jaunimui, todėl įvairiais turnyrais bei susibūrimais stengiamės skatinti jaunuolius sportuoti. Sporto sritį anksčiau Stakliškėse globoję asmenys, matyt, kiek aptingo, tad to ėmėmės mes. Nesame profesionalai, tačiau sporto „virtuvę“ išmanome pakankamai, kad galėtume organizuoti ir puoselėti sportinę veiklą. Stakliškės – nuostabi ir gyva vieta, tad mūsų manymu, Stakliškių jaunimo klubas yra reikalingas tam, kad įneštų daugiau įvairovės, spalvų bei emocijų.

– Ar galioja amžiaus cenzas, norit tapti klubo nariu?

– Kadangi vadinamės „Jaunimo klubu“, logiška būtų manyti, jog jį sudaro vien jaunuoliai. Iš dalies, tai yra tiesa. Tačiau mūsų komandoje yra ir žmonių, kuriems virš 40-ties.

– Kokiomis veiklomis jau galite pasidžiaugti ir kokios dar tik planuojamos?

– Klubas šiuo metu dar kūdikystės stadijoje. Daug ko nežinome, daug ko mokomės. Kol dar neturėjome klubo, rengėme futbolo ir krepšinio turnyrus. Jau trečius metus iš eilės organizuojame futbolo turnyrą „Stakliškių taurė“, kuriame varžosi vien Stakliškių seniūnijos gyventojai. Taip pat kuo galėdami padedame Stakliškių seniūnijai. Kartais pajuokaujame, jog esame oficialūs Stakliškių sporto skyriaus atstovai.

Kita vertus, planų turime ambicingų. Jau šiais metais planavome Stakliškių krepšinio ir futbolo turnyrus, kurie turėjo vykti ne vieną dieną, o kelis mėnesius. Tačiau mūsų planus sugriovė dėl pandemijos susiklosčiusi situacija. Nekantriai laukiame, kada galėsime šiuos turnyrus įgyvendinti. Be viso to, imamės iniciatyvos dėl krepšinio aikštelės Stakliškėse, bet apie tai kalbėti dar anksti. Mintyse – ir Stakliškių futbolo stadiono atnaujinimo idėja, kadangi šiuo metu dangos būklė yra gan prasta. Žinoma, neapsiribosime vien tik sportu, mūsų planuose – vakaronės, poezija, vaikų ugdymas, erdvė jaunimui, bendradarbiavimas su kitų kraštų bendruomenėmis ir dar daugiau.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Amanda Kiukytė

