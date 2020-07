Kaip skoningai ir stilingai įrengti svetainę – 4 patarimai

Tikriausiai visi sutiksime, kad svetainė yra reprezentatyviausias namų kambarys. Jame priimame svečius bei patys leidžiame daug laiko dienos eigoje, tad norisi, kad ji atrodytų gražiai ir stilingai. Kaip bebūtų, svetainės dekoravime bei įrengime pasitaiko ir klaidų, dėl ko kambarys praranda grožio bei praktiškumo. Galbūt netinkamai sustatyti baldai, galbūt praleista viena ar kita detalė sutrukdo turėti tikrai gražią svetainę ir dėl to būsto gyventojai jaučia, lyg kažko stinga. Kad taip nebūtų, paruošėme keturis unikalius, paprastus patarimus kaip stilingai bei skoningai įrengti svetainę.

Vitrinos

Vitrina yra gražus interjero dekoro elementas, kuris be galo tinka bet kurio būsto svetainėje. Už vitrinos galima padėti gražias ir vertę turinčias nuotraukas, dovanas arba kitus dalykėlius, kurie nusipelno būti pamatyti. Vitrina yra skoningas dizaino elementas, kuris svetainei suteiks elegancijos bei grožio.

Patogūs baldai neprarandant erdvės praėjimui

Svetainės nereikėtų užgrūsti, tačiau joje reikalingas nemažas baldų kiekis. Visų pirma, dauguma svetainės neįsivaizduoja be sofos ir/arba be minkšto kampo. Taip pat reikia spintos, sekcijų, vietos televizoriui, spintelės arba kavos stalelio, o gal net ir viso stalo bei fotelių arba kėdžių. Dėl to svetainėje gali kilti problema ir baldai bus išdėstyti bet kaip, visiškai neatsižvelgiant į numanomą žmonių judėjimą. Mes rekomenduojame svetainei pirkti tik patogius baldus ir juos sustatyti taip, kad būtų patogu praeiti. Palikite tarpus tarp baldų, kad kone visur galėtų prasilenkti du žmonės (šonais) ir visa kita turėtų būti tikrai gerai.

Asmeniniai akcentai bei detalės

Prie vitrinų minėjome asmenines vertybes. Jeigu norite, kad svetainė tikrai būtų lyg jūsų, joje turi būti asmeninių nuotraukų, paveikslėlių, dovanų arba kitų niekučių, kurie bylotų, jog būtent jūs gyvenate ir kuriate savo istoriją šiuose namuose. Tai gali būti šeimos, artimųjų nuotraukos, jūsų piešti paveikslėliai ar dovanoti puodeliai, taurės bei kiti daiktai. Svarbu, kad tai, kad padedate svetainėje yra unikalu, savita.

Tinkamas sekcijų kiekis

Svetainėje reikia tikrai nemažai daiktų. Čia norisi padėti ir tikrai ne vieną nuotrauką pastatyti, ir, tikriausiai, svečiams skirtus indus bei dovanotus gėrimus susidėti. Trumpai tariant, iš svetainė reikalaujama tikrai daug, todėl labai reikalingos įvairios sekcijos. Svetainės sekcijos išgelbsti nuo kitų kambarių perkrovimo ir padeda lengvai susidėlioti visus daiktus, kurie kada nors gali tapti ir būti reikalingi.