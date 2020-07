Bronchinė astma: kaip gyventi toliau po reabilitacijos?

Sergančiajam astma susiaurėja bronchai, todėl sunkiau kvėpuoti, vargina įvairaus stiprumo spazminiai priepuoliai. Kaip gyventi grįžus namo po reabilitacinio gydymo?

Apie tai kalbamės su Birštono „Tulpės“ sanatorijos Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėja gydytoja Aušra Mituzaite.

Astma, – lėtinė uždegiminė kvėpavimo takų liga, pasireiškianti dusulio, kosulio priepuoliais, švokštimu ypač naktį ir paryčiais, kurie praeina savaime arba gydant.

Manoma, kad bronchinės astmos atsiradimą lemia žmogaus genotipas, vidaus bei išorės veiksniai. Astmą provokuoja alergenai, virusinės infekcijos, per didelis fizinis krūvis, šaltas oras, emocinis stresas. Todėl derėtų stengtis, kad kasdienėje aplinkoje šių provokuojančių veiksnių būtų kuo mažiau.

Reabilitacijos metu sergančiajam skiriama judėjimo gryname ore terapija, krūtinės ląstos masažas, mineralinio vandens, vaistažolių vonios, inhaliacijos, speciali mankšta, vaistai.

Fiziniai ir kvėpavimo pratimai

Sergantiesiems astma ar kitomis kvėpavimo ligomis rekomenduojami amžių atitinkantys fiziniai pratimai bei organizmo grūdinimosi procedūros. Ypač naudingas plaukimas, ramūs pasivaikščiojimai gryname ore, bet jokiu būdu ne bėgimas!

Žodžiu, fizinio aktyvumo neribokite, tik svarbu judėti pagal savo galimybes.

„Įvaldykite teisingą kvėpavimo techniką. Padedant kineziterapeutui derėtų išmokti kvėpuoti „pilvu“. Naudinga praktikuoti jogą – kūno pozas (asanas) ir taisyklingą kvėpavimą (pranajama). Sergant lengvo ir vidutinio sunkumo bronchine astma, specialių kvėpavimo bei fizinių pratimų derinys sumažina priepuolių tikimybę bei sunkumą, – sako gydytoja A.Mituzaitė. – Įvaldžius jogos praktiką, išmokus taisyklingai kvėpuoti, atpalaiduojami krūtinės, pilvo, kaklo raumenys ir energetiniai blokai. Nuolat atliekami fiziniai pratimai, kvėpavimo terapija, atsipalaidavimo metodikos užtikrins ilgalaikę reabilitaciją: lengvės ligos eiga, simptomai“.

Masažas

Išsiugdykite naujus gyvenimo įpročius. Namuose kasdien atlikite tokį masažą: patrinkite nosį, po to – kaktą, o veidą apsipilkite vėsiu vandeniu. Būtų gerai pasinaudoti profesionalaus masažisto paslaugomis. Bronchinę astmą lengvina klasikinis masažas, kuriuo metu masažuojama krūtinės ląsta; ypač tinkamas stuksenimo metodas.

Vaistažolių terapija

Kvėpavimą lengvina švelniai veikiančios vaistažolės. Pasidarykite namuose gydomąją vonią su vaistažolėmis. Įpilkite į šiltą 26–38 OC vandens temperatūros vonią eukalipto, eglių spyglių, pušų ekstrakto ir ramiai pagulėkite 15 min.

Rytais ir vakarais derėtų išgerti anyžiaus, pankolio, pipirmėtės, čiobrelio ar mėtų arbatos. Vertinga ir gudobelė, ne tik praplečianti bronchus, bet ir stiprinanti širdį. Sergantiesiems astma tinkama ir šalpusnių žiedų arbata.

Tačiau žoles vartokite atsargiai ir pasirinktinai, nes pasitaiko alergijos atvejų.

Maistas

Pasak pašnekovės, sergantiesiems astma derėtų vartoti kuo mažiau druskos, aštrių prieskonių, daugiau – vaisių, daržovių. Venkite maisto produktų, kurie galėtų sukelti alergiją, – sūrio, sviesto, kiaušinių, riešutų, medaus, šokolado ir pan. Suvartojus daugiau pieno produktų, braškių ar žuvies, galima alerginė reakcija bei astmos paūmėjimas.

Sergantiesiems astma į kasdieninį maisto racioną derėtų įtraukti raugintus kopūstus.

Rytais ir vakarais suvalgykite po kelis cukruotus ridiko griežinėlius.

Pasirūpinkite sveika aplinka

Stenkitės gyventi ramiai, be streso. Svarbi namų švara, kad jums nepakenktų namų dulkių erkutės. Sergant sunkesne astmos forma, patalynę bei apklotus derėtų skalbti karštame vandenyje kartą per savaitę. Venkite vilnonių antklodžių, užtiesalų, baldų medžiaginiais apmušalais, kilimų, storesnių užuolaidų, sausų gėlių (ypač miegamajame).

Namus valykite vakuuminiais siurbliais su vandeniu ir filtrais. Nelaikykite namuose katės ar šuns (jeigu negalite jo atsisakyti, bent neleiskite jo į miegamąjį). Dažnai vėdinkite namus bei darbo patalpas.

Venkite aplinkos, kurioje rūkoma, nes tabako dūmai gali suerzinti kvėpavimo takus ir sukelti astmos priepuolį. Taip pat svarbu artėjant rudeniui vengti tiršto rūko, peršalimų, virusinių kvėpavimo takų infekcijų.

Labai sveika pailsėti prie Baltijos jūros, nes šiltas ir sausas pušyno oras – puikus natūralus vaistas sergantiesiems astma. Naudinga pailsėti kalnuose, kur itin švarus oras.

Teisingai naudokitės inhaliatoriumi

A.Mituzaitė teigia, kad svarbu vartoti gydytojo paskirtus vaistus. Priešuždegiminiai preparatai mažina gleivinės pabrinkimą, gleivių išsiskyrimą ir apsaugo nuo bronchų spazmo.

Jei įvyko priepuolis, atsisėskite, nusiraminkite. Kelis kartus giliai įkvėpkite per nosį ir iškvėpkite per burną. Paimkite inhaliatorių ir supurkškite vaistus. Labai svarbu teisingai naudotis inhaliatoriais, kad vaistas patektų į plaučius, o neliktų burnoje ir nepatektų į skrandį. Inhaliatoriaus paspaudimas ir įpūtimas turi būti pakankamai stiprus, po to būtinai išskalaukite burną. Kur bebūtumėte, visada su savimi turėkite inhaliatorių!

Bent kartą per dieną derėtų skalauti nosį: užspauskite vieną nosies šnervę, pro kitą įtraukite truputį vandens, kol jis pasieks ryklės ertmę. Tada likusį vandenį išpūskite. Tą patį pakartokite su kita šnerve.

Tačiau to nedarykite, kai pasireiškia ūmus ligos priepuolis!

Verta žinoti:

. Astmos priepuolių metu pakvėpuokite karštų bulvių garais. Tada išgerkite karštesnės bruknių lapų ir uogų arbatos. Kai kvėpavimas palengvės, atsigulkite į lovą ir šiltai užsiklokite.

. Gerkite dilgelių arbatą: šaukštelį dilgėlių lapų nuoviro užpilkite 1 stikline verdančio vandens, užvirkite ir palikite 10–15 min. nusistovėti. Tada jau galite gerti.

. Bulgarė aiškiaregė Vanga sakydavo, kad sergantiesiems bronchine astma labai naudinga ryto rasa. Reikia anksti ryte ant žolės patiesti švarią paklodę, palaukti, kol ji prisigers drėgmės ir į šią paklodę suvynioti ligonį, iš viršaus užkloti šilta antklode.

. Tada pagulėti 5–15 minučių.

. Sergantiems bronchine astma naudinga pakvėpuoti degančiais juodųjų alyvuogių kauliukų dūmais.

Veronika Pečkienė