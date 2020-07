Skauda klubo sąnarį: ką daryti?

Kaip elgtis, padėti sau ir gydytis įtarus ar sergant klubo sąnario artroze? Apie tai pasakoja klinikos „In Medica“ šeimos gydytoja Edita Puolienė ir mankštų specialistė Džilda Valaitienė.

Osteoartritas (deformuota sąnario artrozė) – lėtinė degeneracinė sąnarių liga, dažniausiai pažeidžianti klubų, kelių, pečių, stuburo sąnarius. Senstant žmogaus sąnarių kremzlės plonėja, sąnariniai tarpai siaurėja, todėl sąnariai patinsta, judesiai tampa riboti ir skausmingi.

Pasak klinikos „In Medica“ šeimos gydytojos E. Puolienės, bėgant metams dirbantiems sunkų fizinį darbą ar aktyviai sportuojantiems dideli fiziniai krūviai pažeidžia sąnarines kremzles, pokremzlinį kaulą, sąnarinį skystį, – vystosi klubų sąnarių osteoartrozė.

„Klubų skausmai dažniau vargina vyresnius nei 60 metų amžiaus žmones, ypač turinčius viršsvorio ir mažai judančius. Sumažėjus klubo sąnario judrumui sunkiau vaikščioti. Po didesnės fizinės apkrovos ar ilgo sėdėjimo sąnarį skauda labiau, kartais skausmas plinta į juosmenį, kelio link ar net į blauzdą,“ – sako šeimos gydytoja.

Trumpinkite žingsnį

Degeneraciniai ir uždegiminiai klubo sąnario pakitimai – lėtiniai, sparčiai progresuojantys procesai: sunku ilgai vaikščioti, krūvis sąnariams didėja lipant laiptais, bėgant.

„Iškrypus klubo sąnariui sunkiau ne tik vaikščioti, bet ir sėdėti, todėl stenkitės sėstis taip, kad keliantis turėtumėte į ką atsiremti rankomis. Sergantiems artroze derėtų sėdint po savimi pasidėti pagalvėlę, – pataria pašnekovė. – Sąnarius apsunkina ilgesni žingsniai, todėl juos derėtų trumpinti turintiems klubo sąnario problemų. Vaikščiokite naudojantis lazdele (ją laikykite priešingoje rankoje nei skaudamas sąnarys) ne šaligatviu ar asfaltu, bet minkšta miško paklote, žole. Skausmas padidėja ir ilgiau pastovėjus, pavyzdžiui, autobuse, kuris dažnai kresteli. Krestelėjimo smūgius švelnina guminiai batai, todėl jie labiau tinkami nei avalynė guminiais puspadžiais. Batus korėtais gumos padais ir užkulniais patartina avėti ne tik laisvalaikiu, bet ir darbo metu“.

Venkite pasisukimų

Ypač skauda klubo sąnarį lipant iš automobilio. Todėl, lipdami iš automobilio, vienu metu iškelkite abi kojas ir venkite skausmingų klubo sąnarių pasisukimų. Skausmas ypač juntamas naktį, nes užmigus sąnarys pakrypsta į išorę. Jeigu miegate aukštielninkai, po pakinkliais pasikiškite nedidelę pagalvėlę ar susuktą rankšluostį, tai sulaikys koją nuo pakrypimo.

„Neteisinga nuomonė, kad skaudančiam sąnariui reikalinga ramybė. Sergantiems artroze naudinga plaukioti, tačiau ne šaltame, o šiltame vandenyje. Jeigu sąnario funkcija sutrikusi, ramybė net labai kenkia, nes nejudantis sąnarys praranda lankstumą, – aiškina E. Puolienė. – Venkite viršsvorio, sunkių nešulių (derėtų nešti ne daugiau 1,5–2 kg), sunkaus fizinio darbo namų ūkyje, ilgo vaikščiojimo kietu pagrindu, stovėjimo autobuse ar eilėse“.

Vaistai – su saiku

Artrozės gydymo tikslas – atpalaiduoti raumenis, malšinti uždegimą, skausmą, kuris būna pastovus geliantis, labiau pasireiškiantis ryte ar dieną, paūmėja drėgnu lietingu oru.

Gydymui vartojami nesteroidiniai priešuždegiminiai, skatinantys kremzlės atsinaujinimą, gliukozamino chondroitino preparatai, kolageno turintys produktai (želatina), erškėtuogių preparatai ar atpalaiduojantys vaistai. Pasitarus su gydytoju derėtų išbandyti keletą preparatų, kad parinktų jums tinkamiausią.

„Tačiau nepiktnaudžiaukite nuskausminamaisiais preparatais, kurie gali pakenkti skrandžiui, inkstams, sukelti alergiją. Pažeistų sąnarių gydymas – ilgas procesas, o nuskausminamieji vaistai suteikia tik trumpalaikį palengvėjimą,“ – pastebi p. Edita.

Skausmą malšina šilumos, šalčio, vandens procedūros, manualinė terapija, gydomoji mankšta, povandeninis ar sausas masažas, vertikalios vonios, fizioterapijos procedūros (purvo, parafino vonelės, magneto terapija). Gydymo priemones derėtų rinktis individualiai pasitarus su šeimos gydytoju arba gydytoju reabilitologu. Beje, šildymas padeda ne visiems ligoniams; karštas purvas uždegiminį procesą gali ir paūminti.

Skausmą malšina ir paprasta priemonė: mažą rankšluostį sudrėkinkite karštu ar šaltu vandeniu, po to išgręžkite ir uždėkite ant skaudamo sąnario.

Neribokite varškės

Pasak E. Puolienės, sergant sąnarių ligomis, svarbu kasdieną išgerti pakankamai skysčių (apie 2 l), o judant aktyviau – dar daugiau. Derėtų daugiau valgyti daržovių, nesūdytą riebesnę jūrinę žuvį, žalias salotas su petražolėmis, krapais; neriebią šaltieną (ji turi kalogeno), tačiau vengti kiaulienos. Sąnarių veiklai svarbūs mikroelementai kalcis ir kalis, todėl neribokite varškės, grybų, juodojo šokolado (rinkitės, kuriame ne mažiau nei 70 proc. kakavos). Vartokite išdžiovintas sumaltas erškėtuoges.

Darykite fizinius pratimus

Pasak mankštų specialistės D. Valaitienės, sąnarių skausmas gali paaštrėti, jeigu vengsite judėti ir ypač judinti skaudamą sąnarį. Fiziniai pratimai gerina kraujo cirkuliaciją, sąnarių paslankumą, jų aprūpinimą naudingomis medžiagomis, mažina uždegiminį procesą. Juos atlikti būtina, kad išvengtumėte sąnarių sustingimo (kontraktūrų).

Pašnekovė pataria kasdien namuose atlikti mažo intensyvumo tempimo pratimus. Tada intensyvesnius raumenis stiprinančius jėgos pratimus: kilnojant 1–2 kg svarelius ar tempiant elastines gumas (espanderius). Raumenų jėgą stiprinkite didindami krūvį pamažu.

Turint klubo sąnario problemų tinka ir jogos, pilateso pratimai; trumpi pasivaikščiojimai, plaukimas, važinėjimas dviračiu. Svarbiausia klubo sąnariui nesuteikti per didelės apkrovos. Parinkite sau tinkamą tempą ir fizinį krūvį, – nei per lengvą, nei per sunkų,“ – primena mankštų specialistė. Mankštinkitės pasitiesę specialų kilimėlį.

Pratimai klubo sąnariui

1. Atsigulkite ant nugaros, kojas maksimaliai ištieskite ir praskėskite į šalis. Pakelkite dešinę koją, įtempkite pirštus ir sukite mažus ratukus į vidų, po to – į išorę. Tą patį atlikite kaire koja. Stenkitės, kad sukimo metu koja išliktų tiesi. Kartoti 4–6 kartus.

2. Atsigulkite ant nugaros, kojas ištieskite. Pritraukite (apkabinkite rankomis) dešinį kelį kuo arčiau krūtinės. Ištempkite šlaunies raumenis, laikykite 20–30 sek. ir atsipalaiduokite – koją vėl ištieskite. Tą patį atlikite kaire koja. Kartoti 3–4 kartus.

3. Atsistokite tiesiai, ranka įsitvėrę į durų rankeną ar stalo kraštą. Ištiestą dešinę koją kelkite prieš save – maksimaliai aukštyn į priekį, po to atveskite maksimaliai atgal. Tą patį atlikite kaire koja. Pratimo metu nugara turi išlikti tiesi, o pečiai – lygūs. Kartoti 3–4 kartus.

4. Gulkite ant nugaros. Pakelkite tiesias ir įtemptas kojas (nuo klubų iki pirštų galiukų) ir veskite maksimaliai į šalis, po to – suglauskite. Kartoti 7–10 kartų.

5. Atsigulkite ant šono, remkitės alkūne. Šiek tiek pakelkite ištiestą ir įtemptą dešinę koją ir veskite ją pirmyn, po to – atgal. Pratimo metu nugara išlieka stabili, o koja – įtempta nuo klubo iki pirštų galiukų. Kartoti 8 kartus.

