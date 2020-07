Šventojo Popiežiaus Jono Pauliaus II  100-osioms gimimo metinėms – fotografijų iš Kryžių kalno paroda

Šventasis Popiežius Jonas Paulius II Lietuvoje lankėsi 1993 metų rugsėjo 4–8 d., Lietuvai ką tik atgavus nepriklausomybę. Jis buvo pirmasis istorijoje Lietuvą aplankęs popiežius.

Rugsėjo 7 d. popiežių Joną Paulių II, besilankiusį Kryžių kalne ir čia aukojusį šv. Mišias, besikreipusį į minias tikinčiųjų, susikaupusį maldoje tarp kryžių įamžino fotomenininkas Ričardas Dailidė. Šias jautrias Jo Šventenybės viešnagės ir susitikimų su Lietuvos tikinčiaisiais akimirkas jis sudėjo į fotografijų parodą, kuri Popiežiaus Jono Pauliaus II šimtmečio proga pradėjo kelionę per Lietuvą, o praėjusią savaitę atkeliavo ir į Birštono sakralinį muziejų.

Į parodos atidarymą susirinko gausus būrelis birštoniečių ir svečių, kuriems neprailgo valandėlė su fotomenininku Ričardu Dailide – labai įdomiu, daugeliu talentų ir puikia iškalba apdovanotu žmogumi.

Pristatydamas iš Lenkijos kilusio popiežiaus asmenybę, fotomenininkas atskleidė ir mažiau žinomų faktų iš jo gyvenimo. Anot R.Dailidės, šis didingas žmogus galėjo tapti bet kuo – politiku, diplomatu, poetu, bet pasirinko kunigystę. Net pasiekęs savo karjeros viršūnę, turėdamas didelę įtaką pasaulyje, tuo pat metu jis išliko paprastu žmogumi, kuriam buvo svarbiausia ryšys ir bendravimas su kitais žmonėmis.

Parodos autorius apibendrino istorinę ir politinę popiežiaus vizito reikšmę Lietuvai ir visoms iš sovietinio jungo tuomet besivadavusioms šalims. Jo teigimu, Jonas Paulius II, vienas aršiausių komunizmo kritikų, į Lietuvą atvyko netrukus po Nepriklausomybės atkūrimo, siekdamas įkvėpti ir padrąsinti jos žmones kurti savo valstybingumą religiniame kontekste.

Įdomios ir aplinkybės, kuriomis buvo įamžinti popiežiaus vizito momentai. Fotografijų autorius prisipažino, jog nedaug betrūko, kad būtų neįleistas į teritoriją, kurioje vyko šv. Mišios – jo akreditacijos pažymėjimas, atsilaisvinus virvelei, tik per laimingą atsitiktinumą liko po megztiniu. Parodoje eksponuojamos ir trys fotografijos iš popiežiaus audiencijos Vatikane.

R.Dailidė pavartė ir išleistą fotografijų albumą, įdomiai pasakojo, kaip pasisekė nufotografuoti išskirtinius, apdovanojimų gavusius kadrus.

Per penkis kūrybinės veiklos dešimtmečius menininkas surengė kelias dešimtis personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje.

Birštono savivaldybės mero pavaduotojas Vytas Kederys dėkojo fotomenininkui Ričardui Dailidei už fotografijas, kurios to meto liudininkams vėl priminė labai jaudinančias susitikimo su šventuoju Popiežiumi Jonu Pauliumi II akimirkas. Prasminga paroda pasidžiaugė Birštono muziejaus direktorė Vilijeta Šalomskienė. R.Dailidė mielai pabendravo su parodos lankytojais ir asmeniškai, sakydamas, jog jam labai smagu matyti žmonių akis…

Renginio vedėja, Sakralinio muziejaus muziejininkė Daiva Valatkienė išdavė, kad Ričardas Dailidė yra ne tik aktyvus Lietuvos fotomenininkas ir žurnalistas, bet ir dainininkas, dantų technikas.

„Man buvo įdomu pažinti gyvenimą iš įvairių pusių, vis dėlto manau, kad toks blaškymasis yra neproduktyvus,“ – pasikuklino pripažintas, ne kartą už savo kūrybą apdovanotas fotomenininkas.

Dalė Lazauskienė

Dalintis: email Print 0 VK