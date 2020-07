Posėdis buvo darbingas: priimta ir birštoniečiams, ir svečiams aktualių sprendimų

Birželio 26 dieną į posėdžių salę sugrįžusiame Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo apsvarstyti 24 klausimai. Patvirtinta Savivaldybės 2020 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa; pagal prašymus sumažinti nekilnojamojo turto, žemės nuomos mokesčiai verslo įmonėms; kitiems metams nustatyti veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimus, rūšių fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai bei šio mokesčio lengvatos; patikslintas Savivaldybės biudžetas; kelios bendrovės ir įstaigos atleistos nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą; taip pat priimti kiti Birštono savivaldybės gyventojams svarbūs sprendimai.

Pristatytas naujas specialistas

Tarybos posėdis, kaip įprastai, prasidėjo sveikinimais asmeninių švenčių proga. Tarybos nariams buvo pristatytas naujas Savivaldybės darbuotojas Deivis Lapinskas, kuris pakeitė Žanetą Židonienę, dirbusią jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigose. Kaunietis D.Lapinskas į šią sritį atėjo iš meninio – kultūrinio sektoriaus. Prisistatydamas naujas darbuotojas teigė turintis renginių organizavimo, projektų rengimo patirties, yra dirbęs dizaineriu. Pasak jo, kūrybinės mintys ir idėjos, kurių nestokoja, jam pravers ir dirbant su jaunimu kurorte.

Patikslino biudžeto pajamas ir išlaidas

Taryba pritarė sprendimui pakeisti Birštono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamas ir išlaidas. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, Birštono savivaldybei skirta vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti – 4,2 tūkst. Eur. Iš Susisiekimo ministerijos gauta: Birštono miesto Jaunimo gatvei rekonstruoti – 700 tūkst. Eur; Birštono miesto Bokšto alėjai rekonstruoti (I etapas) – 96,3 tūkst. Eur.

Jaunimo gatvės rekonstrukcijos darbai gali prasidėti jau kitą savaitę, kai tik su rangovais bus aptarta eismo ribojimo schema. Pirmiausia planuojama atlikti žemės darbus, pakloti reikiamas komunikacijas, tik tuomet gatvė bus asfaltuojama. Kaip redakcijai minėjo vicemeras V.Kederys, ko gero, iš ministerijos gautų lėšų nepakaks, todėl šaligatvių tvarkymo, dviračių tako tiesimo, apšvietimo darbai persikels į kitus metus.

Prieš ramybės drumstėjus – su mobiliu garso matuokliu

Posėdyje aptarta būtinybė Savivaldybei įsigyti mobilų garso lygio matuoklį, kuris, pasak merės N.Dirginčienės, pasitarnautų kaip prevencinė priemonė, saugant tylą ir ramybę kurorte. Tam skirta 3 tūkst. eurų. Įsigijus matuoklį, policijos pareigūnai turės galimybę patikrinti į Birštoną atvykstančių transporto priemonių skleidžiamo triukšmo lygį. Kaip teigta, toks prietaisas jau pasiteisino Šiaulių, Klaipėdos ir kitose savivaldybėse.

Motociklininkai privalės laikytis nustatytos tvarkos

Tarybos nariai pasinaudojo proga aptarti Savivaldybės saugaus eismo komisijos sprendimo dėl draudimo motociklininkams įvažiuoti į kurortą pakeitimus. Jau užsakyti kelio ženklai, kuriuos pastačius miesto prieigose ir gatvėse, artimiausiu metu kurorte įsigalios nauja motociklų eismą reguliuojanti tvarka. Saugaus eismo komisijos pirmininkas vicemeras Vytas Kederys informavo, kad motociklininkai, atvykę į miestą tvarkinga technika, galės į miestą įvažiuoti/išvažiuoti ir judėti pagal patvirtintą eismo schemą – Jaunimo g. – Dariaus ir Girėno g. – Basanavičiaus a. – Birutės g. – Sruogos g. – N.Silvanavičiaus g., sustodami prie šių gatvių esančiose stovėjimo aikštelėse ir maitinimo įstaigose. Šoninėse gatvelėse, taip pat nakties metu nuo 22 val. iki 6 val. motociklų eismas kurorte bus draudžiamas. Prie abiejų įvažiavimų į kurortą motociklininkus pasitiks pastatyti draudžiamieji ženklai su informacinėmis lentelėmis.

Taip pat miesto prieigose atsiras naujas ženklas, įspėjantis apie kurorte patruliuojantį nežymėtą policijos automobilį.

Merės tvirtinimu, vasarą kurorte sustiprintos policijos pajėgos, todėl į viešosios tvarkos pažeidėjus bus reaguojama griežčiau, netgi bus tikrinama techninė atvykstančių transporto priemonių būklė. Pokalbyje su Savivaldybės atstovais baikerių klubų vadovai taipogi pažadėjo informuoti savo narius apie tai, kad griežtai laikytųsi nustatytos tvarkos.

Savivaldybės vadovai pažymėjo, jog šioms priemonėms nepasiteisinus, motociklininkams nesilaikant drausmės, naujoji tvarka gali būti atšaukta.

Tarybos narė Valė Petkevičienė atkreipė dėmesį į tai, kad vasarą, prasidėjus šienavimo sezonui, triukšmą kelia ir žoliapjovės, traktoriukai, todėl ji teiravosi, ar nereikėtų ir šioje srityje įvesti tam tikrų laiko apribojimų šio pobūdžio darbams.

Rugpjūčio 1 d. bus įteikta prof. J.Kazlausko premija

Birštono savivaldybės taryba nusprendė skirti kalbininko prof. Jono Kazlausko vardo premiją (1000 eurų) Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos katedros doc. dr. Migueliui Villanuevai Svenssonui. Premijos tikslas yra remti kalbininkus materialiai bei pagerbti žemiečio prof. Jono Kazlausko atminimą jo 90–ųjų gimimo metinių proga. Premija laureatui bus įteikta mūsų žemiečio gimimo dieną, rugpjūčio 1–ąją, Matiešionyse vyksiančiame renginyje.

Skyrė paramą sodininkų bendrijai „Nemunas“

Taryba pritarė sprendimui skirti 3 tūkst. eurų sodininkų bendrijos „Nemunas“ formavimo ir pertvarkymo projektų bei kadastrinių matavimų atlikimui. Nuo sodininkų bendrijos „Nemunas“ steigimo pradžios periodiškai formuojant atskirus sklypus ir rengiant jų kadastrinius matavimus, buvo panaikinta dalis pagalbinių gatvių, skirtų susisiekimui, todėl būtina suformuoti gatvių tinklą. To prašė sodininkų bendrijos nariai, kuriems kyla problemų dėl privažiavimo iki nuosavų sklypų Kadagių, Strazdų, Rūtų gatvėse. Šios gatvės prasideda ir baigiasi privataus miško riba. Taip pat Viržių gatvės keleto sklypų savininkai negali įsiteisinti sklypų, nes kadastriniai matavimai nesutampa su Registrų centro duomenimis.

Kaip rašoma bendrijos pirmininko prašyme, sodininkų bendrija „Nemunas“ įregistruota 1992 m. Šiuo metu vis daugiau asmenų statosi namus ir renkasi sodų teritoriją nuolatiniam gyvenimui. Sodų keliai duobėti, ir vien savo jėgomis iš nario mokesčio gyventojai neturi galimybės jų sutvarkyti, todėl gyventojai tikisi Savivaldybės pagalbos.

Tiesa, kai kurių Tarybos narių pastebėjimu, ši sodų bendrija yra sulaukusi nemažos Savivaldybės paramos – 2016 m. buvo asfaltuotas kelias į Šilėnus. Be to, nuolat gyvenantys bendrijos nariai nemoka vietinės rinkliavos mokesčio. Dėl komunalinių atliekų surinkimo ir apmokestinimo klausimo kolektyvinių sodų teritorijose pažadėta sugrįžti kituose Tarybos posėdžiuose, o paramai pritarta.

Dalė Lazauskienė

Autorės nuotrauka