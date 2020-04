Svarbu žinoti: pajamų deklaravimas ir įmokos „Sodrai“

Savarankiškai dirbantys gyventojai jau gali deklaruoti 2019 metų pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Deklaravus pajamas gyventojams atsiranda ir prievolė sumokėti „Sodrai“ socialinio draudimo įmokas.

Dėl ekstremalios situacijos gyventojams, užsiimantiems savarankiška veikla, kyla daug klausimų apie įmokų mokėjimą „Sodrai“. Pateikiame informaciją, kurią svarbu žinoti kiekvienam, deklaruojančiam pajamas.

1. Įmokos „Sodrai“ mokamos atskirai nuo mokesčių VMI

Gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą su pažyma, turi Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) deklaruoti pajamas. Šiais metais deklaravimo terminas pratęstas iki liepos 1 dienos. Tiek pat pratęstas ir įmokų sumokėjimo „Sodrai“ terminas.

Naujasis VMI pajamų deklaravimo vedlys nuo šiol yra susietas ir su „Sodra“, o tai reiškia, kad daliai gyventojų, kurie deklaracijoje nurodo faktines išlaidas, iš karto apskaičiuojamos bei pateikiamos „Sodrai“ mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų sumos.

Tačiau, jeigu individualios veiklos išlaidoms taikoma 30 proc. individualios veiklos pajamų formulė, mokėtinos VSD ir PSD įmokos į deklaraciją nėra įrašomos ir reikia patiems apskaičiuoti mokėtinas VSD ir PSD sumas. Siūloma pasinaudoti rekomendacinio pobūdžio skaičiuokle: www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/individualios_veiklos_skaiciuokle

Įmokos „Sodrai“ mokamos atskirai. Tai galima padaryti prisijungus prie „Sodros“ asmeninės paskyros draudėjui www.sodra.lt/draudejui. Po kelių dienų, kai apdorojami VMI deklaracijos duomenys, asmeninėje „Sodros“ paskyroje savarankiškai dirbančiam gyventojui pateikiama mokėtina įmokų suma ir ją sumokėti galima iškart, vienu paspaudimu.

2. Mokestinės pagalbos priemonės

Dėl ekstremalios situacijos „Sodra“, kaip ir VMI, savarankiškai dirbantiems gyventojams šiemet taiko mokestines pagalbos priemones – jeigu gyventojas negali sumokėti PSD ir VSD įmokų, iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir dar du mėnesius po jos, „Sodra“ automatiškai neinicijuos išieškojimo veiksmų tiems dirbantiems savarankiškai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą. Jį galima rasti čia: www.vmi.lt/cms/vykdantiems-individualia-veikla1

Pasibaigus ekstremaliajai situacijai savarankiškai dirbantys gyventojai turės du mėnesius sumokėti įmokas, arba sudaryti socialinio draudimo įmokų atidėjimo sutartį. Dėmesio, su VMI ir su „Sodra“ sudaromos atskiros įmokų atidėjimo sutartys.

Jei gyventojas vykdo individualią veiklą pagal pažymą, kuri nėra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 ekonominių veiklų sąrašą, tačiau taip pat susidūrė su veiklos iššūkiais dėl pandemijos, jis galės pateikti supaprastintą prašymą VMI dėl mokestinių pagalbos priemonių. Tas pats prašymas galios ir „Sodros“ įmokoms.

Be to, Seimas nusprendė ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpio privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų mokėjimą atidėti 2 metams. Tokiu atveju sveikatos draudimas galioja net ir nesumokėjus PSD įmokų.

Mokestinės pagalbos priemonės reiškia, kad gyventojas vis tiek turės sumokėti visas įmokas nuo deklaruotų pajamų, tačiau galės tai padaryti vėliau.

3. Kodėl reikia mokėti įmokas „Sodrai“

Socialinio draudimo įmokų mokėjimas užtikrina socialines garantijas – galimybę gauti ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas, pensiją. Išmokų dydžiai tiesiogiai priklauso nuo sumokėtų įmokų.

Pavyzdžiui, šiuo metu dėl karantino uždarius ugdymo įstaigas ligos išmokos prižiūrint vaikus, kurie negali lankyti darželio ar mokyklos, mokamos ir dirbantiems savarankiškai. Tačiau jų ligos išmokos dydžiui įtakos turės 2019 metų pajamos ir nuo jų sumokėtos įmokos. Kol už 2019 metus įmokos nesumokėtos, gali būti skirta tik minimalaus dydžio ligos išmoka, o įmokas sumokėjus ligos išmoka perskaičiuojama ir gyventojui pervedama nepriemoka.

4. Kiek reikia mokėti „Sodrai“?

Įmokos „Sodrai“ mokamos nuo 90 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos.

VSD įmokų tarifai: 12,52 proc.; 14,32 proc. jei asmuo kaupė pensijai papildomai 1,8 proc.; 15,52 proc., jei asmuo kaupė pensijai papildomai 3 proc.;

PSD įmokų tarifas: 6,98 proc.

Besiverčiantis individualia veikla gyventojas per metus negali sumokėti įmokų nuo daugiau nei 43 VDU sumos.

5.Kam įmokų „Sodrai“ mokėti nereikia?

Net ir deklaravus pajamas VMI, už 2019 metus PSD ir VSD įmokų mokėti nereikia, jeigu savarankiškai dirbęs gyventojas pernai visus metus gavo senatvės ar netekto darbingumo (neįgalumo); šalpos pensiją ar buvo sukakęs senatvės pensijos amžių.

Galioja ir lengvata gyventojams, kurie pernai savarankišką veiklą pradėjo pirmą kartą. Jeigu jie niekada iki tol nevykdė savarankiškos veiklos ir nebuvo registruoti draudėjais, VSD ir PSD įmokų nuo deklaruotų pajamų gali nemokėti vienerius metus.

Dalintis: email Print 0 VK