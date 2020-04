Policijos pareigūnų darbo kasdienybė: pranešimai apie smurtą ir karantino pažeidimus

Karantino laikotarpiu perėjimas prie nuotolinio darbo nė kiek nesumažino policijos pareigūnų atsakomybės, gebėjimo operatyviai reaguoti į įvykius ir saugoti viešąją rimtį, – sako Alytaus AVPK Prienų rajono policijos komisariato viršininkas Andrius Rupeikis.



Pasak Prienų r. PK viršininko A.Rupeikio, šiuo COVID-19 pandemijos laikotarpiu policijos pajėgos yra sustiprintos – daugiau pareigūnų patruliuoja gatvėse ir užtikrina, kad būtų laikomasi karantino režimo, nesibūriuojama viešose vietose, dėvimos apsauginės kaukės. Daugiau pareigūnų budi ir kabinetuose prie tele-fonų, kad galėtų gyventojams atsakyti į jiems rūpimus klausimus.

– Dėl išaugusio darbo krūvio ir atsakomybės gyventojų prašome į pareigūnus kreiptis svarbiais atvejais, kurie negali palaukti. Pirmiausia ir skubiausiai reaguojame į tokius pranešimus, kuomet yra kilusi grėsmė žmonių sveikatai arba gyvybei, – teigia Prienų rajono PK viršininkas.

Jis pastebi, kad šiuo metu, kai gyventojams daugiau laiko tenka praleisti namuose, padaugėjo smurto atvejų šeimose, neretai konfliktus paskatina alkoholis. Per vieną praėjusio šventinio savaitgalio dieną iš dešimties registruotų įvykių trimis atvejais į pareigūnus kreiptasi dėl smurto artimoje aplinkoje.

Anot PK viršininko, tai verčianti susirūpinti tendencija. Tokio pobūdžio skambučiai vertinami rimtai, patrulių ekipažas vyksta į įvykio vietą ir aiškinasi barnių bei muštynių aplinkybes. Dažniausiai kaltininkai atsiduria areštinėje, būna, kad pareiškimus dėl smurto parašo abu konflikto dalyviai, atskirais atvejais situacijos išsirutulioja į ikiteisminius tyrimus.

Vienas iš paskutinių pradėto ikiteisminio tyrimo pavyzdžių – jo „prisiprašęs“ vienas Prienų rajono gyventojas, kuris, būdamas neblaivus, nusprendė paauklėti savo sūnų, jam į rankas įbrukęs granatą, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, buvo be sprogdiklio. Vis dėlto į pranešimą buvo reaguota nedelsiant, sukelti ant kojų ir „Aro“ išminuotojai.

Tarp kitų pastarąjį mėnesį Prienų rajone įvykdytų nusikalstamų veikų A.Rupeikis mini vagystes, narkotinių medžiagų laikymą, vairavimą išgėrus, sukčiavimo atvejus.

Gyventojus jis įspėja šiuo laikotarpiu būti itin atidiems, nes aktyviai reiškiasi telefoniniai sukčiai. Prisidengdami įvairiais pretekstais, jie dažniausiai skambina atsitiktiniais laidinio telefono numeriais ir ieško patiklių žmonių, iš kurių galėtų „išmelžti“ pinigų.

Registruota ir kitokio pobūdžio aferų. Vienu atveju – pagal interneto skelbimą prekę norėjęs parduoti žmogus iš „pirkėjo“ gavo suklastotą elektroninio pavedimo kopiją – liko ir be prekės, ir be pinigų. Kitu – pervedęs pinigus už prekę, pirkėjas jos taip ir negavo.

Prienų r. PK viršininkas ragina gyventojus, sulaukusius įtartino skambučio, neskubėti vykdyti pašnekovo nurodymų, o pasitikrinti faktus, minimo „įvykio“ aplinkybes, susisiekti su artimaisiais arba paskambinti numeriu 112 ir apie tai informuoti policijos pareigūnus, kurie imsis veiksmų užkardyti dažniausiai iš įkalinimo įstaigų planuojamas nusikalstamas veikas.

„Gyvenimui“ pasidomėjus, kaip policijos pareigūnams sekėsi šventiniu laikotarpiu užtikrinti Vyriausybės sprendimo riboti patekimą į Prienų miestą, vykdymą, PK viršininkas sakė, kad patikros postuose vienu metu budėjo po aštuonis pareigūnus, jie keitėsi kas dvylika valandų. Iš viso dirbo 16 pareigūnų, neprireikė pagalbos iš šalies. A.Rupeikio teigimu, dauguma vairuotojų buvo nusiteikę pozityviai, pateikė pravažiavimo teisę įrodančius dokumentus, kiti buvo operatyviai patikrinti duomenų bazėje. Per tris paras praleisti 1025 automobiliai, turėjo apsisukti ir važiuoti atgal 47. Išskyrus sustabdytus kelis išgėrusius vairuotojus, kitų pažeidimų postuose nebuvo nustatyta.

Policijos komisariato viršininkas akcentavo, kad karantino laikotarpiu pareigūnai didelį dėmesį skyrė ir skiria pranešimų apie saviizoliacijos sąlygų nesilaikymą tikrinimui. Pasiteisinusiais atvejais pažeidėjai buvo perspėjami žodžiu, o prieš dvi savaites, policijai gavus įgaliojimus, jų atžvilgiu pradėta taikyti administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

Per šį laikotarpį pareigūnai surašė septynis protokolus, kuomet gyventojai, daugiausia jaunimas, pažeidė reikalavimą nesibūriuoti viešose vietose. Jie privalės per dvi savaites susimokėti po 250 eurų baudas, t. y. pusę skiriamos nuobaudos sumos. Administracinės atsakomybės neišvengs ir du iš Prienų karščiavimo klinikos savavališkai pasišalinę ir vėliau grąžinti į medicinos įstaigą gyventojai, kuriems buvo paimti COVID-19 ėminiai.

A.Rupeikis atkreipia dėmesį, kad ne visi Prienų miesto gyventojai viešose vietose pasirodo su apsauginėmis kaukėmis, kiti jas dėvi neteisingai. Anot jo, pareigūnai tikrina, kaip gatvėse laikomasi asmens saugumo reikalavimo, o neturintiems apsauginių kaukių jas padovanoja. 200 kaukių šioms reikmėms policijai skyrė Prienų rajono savivaldybė.

Dalė Lazauskienė