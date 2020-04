10 patarimų, kaip gyventi karantine ir izoliacijoje

Karantinas ir izoliacija – tai naujos patirtys, keičiančios mūsų gerus ir blogus įpročius, verčiančios į daugelį mūsų gyvensenos dalykų žiūrėti kitaip. Vienas garsiausių pasaulyje medijų konsultantų, viešojo kalbėjimo ekspertų, knygų autorius TJ Walker pataria, kokių taisyklių privalu laikytis viruso sklaidos ir valdymo metu.

1. Apriboti informacijos naudojimą iki 30 minučių per parą: 15 minučių rytą ir 15 min. vakare. Jūs privalote žinoti, kas yra svarbiausia, ir operatyvią, patikrintą informaciją gauti iš patikimų šaltinių. Kodėl tai svarbu? Šiuo metu pateikiamos informacijos yra labai daug ir ne visada teisingos. Nuo tokios gausos faktų ir nuomonių žiniasklaidos priemonėse ir socialinėse medijose pavargstama, ji neįsimenama. Tai kelia grėsmę, kad galite nepamatyti jums svarbios ir būtinos informacijos.

2. Bendrauti per įvairias vaizdo platformas. Ne šalia, bet kartu virtualiame kambaryje diskutuoti, keistis nuomonėmis, palaikyti vienas kitą. Susisiekti su artimais žmonėmis, draugais, kurie yra toli, bet technologijos leidžia būti visiems kartu.

3. Rūpintis savo profesiniais gebėjimais. Nemažai žmonių dabar nedirba, ateityje gali prarasti darbą. Todėl reikia išnaudoti galimybes, jeigu turite savo verslą ar dirbate kitame sektoriuje pasirengiant strateginėms permainoms.

4. Toliau daryti savo geras įprastines veiklas. Jeigu meditavote ar mankštinotės, tęskite jas. Ieškokite naujų veiklų formų, kas padeda išlikti savimi, nepasiduoti nerimui ir panikai.

5. Atlikti lengvus fizinius pratimus. Daug laiko praleidžiama prie kompiuterio, todėl reikia periodiškai pajudėti, pasimankštinti. Dėl to geriau jausitės ir fiziškai, ir dvasiškai. Tuo pačiu nepradėkite bėgioti po kelis kilometrus, jeigu niekad to nedarėte anksčiau. Viskas po žingsnelį.

6. Neužkandžiauti be reikalo. Organizmui reikia tiek kalorijų, kiek jis jų išnaudoja. Valgykite, kaip buvote įpratę. Kitaip tai gali būti nereikalinga kilogramų apkrova, nes, pasikeitus darbotvarkei, pasikeitė ir energijos sąnaudos.

7. Atidžiai stebėti vartojamų gėrimų kiekius. Kasdien stebėti, kiek išgeriate ir kokių skysčių, itin alkoholinių. Matuoti kiekius ir vartoti atsižvelgiant į organizmo ypatumus.

8. Skaityti, išmokti ką nors naujo, naudingo. Kas būtų pravartu jūsų tolesniam profesiniam augimui. Smegenys turi būti įveiklintos ir dirbti savo darbą.

9. Sukurti ką nors nauja. Rašykite, pieškite, darykite rankdarbius ar kitus naudingus daiktus sau ir kitiems. Kurkite ir jausitės geriau.

10. Laikytis įprasto miego režimo. Darbas, valgymas, fizinė ir protinė veikla turi būti suderinti pagal gyvensenos ritmą. Laiku eiti miegoti ir keltis.

11. Pasakyti savo artimiesiems, kad juos mylite. Neįprasta situacija daro žmones neramiais, nervingais. Todėl palaikykime vienas kitą ir visi jausimės geriau.

