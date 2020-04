Korona karštojoje linijoje savanoriaujanti prieniškė: „Žmonėms vis dar trūksta sąmoningumo“

Aš – pilietis

2020 metų pradžioje pasaulyje išplitęs virusas Covid-19 pakeitė šiuolaikinės visuomenės kasdienybę iš esmės. Vasario pabaigoje korona virusas pasiekė ir Lietuvą, netrukus šalyje buvo įvestas karantinas. Per visą Valstybės istoriją Lietuva jau ne kartą yra įrodžiusi, jog žmonių vienybė ir susitelkimas yra galingas ginklas įvairiomis aplinkybėmis, todėl lietuviai ir šįkart telkiasi kovai su nematoma jėga. Padeda kas kaip gali: žmonės renka paramą medikams, savanoriškai siuva apsaugines kaukes, padeda apsipirkti garbaus amžiaus žmonėms, vedžioja jų šunis ir kt. Na, o prieniškė Vestina Kašiubaitė savanoriauja „Koronos karštojoje linijoje“.



Vestina teigia, jog savanoriauti „Korona karštojoje linijoje“ ją paskatino mama, kuri informaciją apie reikalingus savanorius rado internete, todėl mergina nieko nelaukusi paskambino nurodytais kontaktais ir prisijungė prie komandos. Paklausta, kodėl pasirinko būtent šį savanorystės būdą, prieniškė teigia, jog dėl susiklosčiusios padėties Lietuvoje šioje linijoje ypač reikėjo savanorių, todėl ji nusprendė tokiu būdu pasitarnauti savo šaliai šiuo sunkiu laikotarpiu. Tiesa, mergina prisipažįsta, jog patriotiški jausmai ir noras padėti kitiems neatėjo per dieną, nes savanorystė ją žavi nuo mažens, todėl jau penkerius metus V. Kašiubaitė yra ir jaunoji šaulė. „Visada buvau toks žmogus, kuris nori padėti kitiems. Gal tai charakteris, o galbūt tėvų įdiegta pareiga. Jaučiuosi gerai, kai padedu kitiems, ir man tai tikrai nėra sunku“, – tvirtina aštuoniolikmetė.

Pagrindinė savanorės užduotis – konsultuoti žmones telefonu ir, esant reikalui, registruoti juos tyrimams. Mergina pabrėžia, jog siekiant, kad darbas vyktų efektyviai ir sklandžiai, komandos nariams kiekvieną dieną yra vedami instruktažai. Be to, kartu su savanoriais dirba ir specialistai, kurie padeda atsakyti į sudėtingus klausimus. Vestina atvirauja, jog čia dirbantys žmonės su iššūkiais susiduria kone kiekvieną dieną. Anot jos, kasdien tenka girdėti žmonių susirūpinimą, nusiskundimus dėl sveikatos ar netgi dėl valstybės sprendimų. „Jau yra tekę ir pora žmonių nukreipti į greitąją medicinos pagalbą (GMP), nes kalbant žmogus pradėjo dusti. Teko girdėti ir pagalbos prašymų, kuriais rūpinasi policija. Pasitaiko ir senyvo amžiaus žmonių, norinčių tiesiog pasikalbėti“, – pasakoja prieniškė.

Šiuo metu Vestina yra abiturientė ir nors kol kas moksleiviai atostogauja, netrukus prasidės mokymasis nuotoliniu būdu, todėl jos laukia dar vienas nemenkas iššūkis – suderinti mokslus ir savanorystę. Visgi dėl to gimnazistė visai nesijaudina ir tiki, jog visa tai suderinti tikrai pavyks, nes savanoriauja ji vakarais. Prasminga veikla Vestina ketina užsiimti ir ateityje. Mergina prisipažįsta, jog svajoja būti kriminaliste ir, kaip ji pati sako, tokiu būdu siekti teisingumo. Todėl, jos nuomone, savanorystė „Korona karštojoje linijoje“ taip pat bus naudinga patirtis, kuri ateityje pasitarnaus sprendžiant iškilusias problemas bei bendraujant su žmonėmis kritiniu laikotarpiu.

Jaunoji savanorė atkreipia dėmesį, jog šiuo metu Lietuvoje susidariusi situacija yra išties neeilinė, nepavydėtina ir neprognozuojama, o kai kuriems žmonėms vis dar trūksta sąmoningumo. „Iš tiesų baisu, kad žmonės nejaučia atsakomybės už savo veiksmus ir laisvai vaikšto miesto gatvėmis be jokių pirštinių ar medicininių kaukių. Sąmoningi žmonės taip nesielgia, nes supranta riziką“, – į žmonių sąmoningumą apeliuoja savanorė.

Mergina primena, jog žmonės, grįžę iš užsienio ar turėję kontaktą su grįžusiais, turi laikytis saviizoliacijos be jokių išimčių (jie negali lankytis net parduotuvėse), kitiems piliečiams taip pat patariama ir toliau likti namuose. Pajutus neaiškius simptomus ar aukštą, kelias dienas besilaikančią temperatūrą, sunkų, sausą kosulį, dusulį, Vestina skatina nieko nelaukiant skambinti visą parą veikiančiu „Korona karštosios linijos“ numeriu 1808. „Ten dirbantys žmonės jus visada pakonsultuos neaiškiais sveikatos klausimais“, – sako V. Kašiubaitė.

Rimantė Jančauskaitė