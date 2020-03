Kaip rajono mokyklos ruošiasi mokymui nuotoliniu būdu

Kovo 16 dieną dėl korona viruso grėsmės Lietuvoje įvestas karantinas ir nors nuo jo pradžios praėjo kiek daugiau nei savaitė, visuomenei vis dar kyla daug klausimų. Vienas iš jų – kaip bus organizuojamas tolimesnis ugdymo procesas.

Šiuo metu karantinas Lietuvoje paskelbtas iki kovo 30 dienos, tačiau ekspertai jau dabar prognozuoja, jog tikėtina, kad jis bus pratęstas, tačiau, kuriam laikui, kol kas nėra aišku. Todėl pirmas dvi karantino savaites švietimo įstaigos intensyviai ruošiasi darbui nuotoliniu būdu, žinoma, jeigu to prireiks.

Tiesa, informacija, jog uždaromos Lietuvos mokyklos pasirodė šiek tiek anksčiau nei buvo priimtas sprendimas šalyje skelbti karantiną. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, kovo 13 dieną Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė pasirašė įsakymą, kuriame mokinių pavasario (Vėlykų) atostogos perkeltos į kovo 16–27 d. Nors moksleiviams šiuo metu atostogos, gimnazijos darbuotojai toli gražu neatostogauja, o intensyviai ruošiasi spręsti iškilusias problemas. „Šiuo metu ruošiuosi posėdžiui, kuriame ir aptarsime tam tikrus klausimus. Nuotoliniu būdu dirbti tikrai ruošiamės. Aptariam galimybes su mokytojais, kurie išbando visas virtualias aplinkas: testuojam, žiūrim ir kuriam nuotolinio mokymosi tvarką“, – teigė „Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė.

„Žiburio“ gimnazijoje mokosi 409 moksleiviai, iš kurių 100 – abiturientai, kuriems netrukus turėjo prasidėti lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos atsiskaitymai. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įskaitų datas nukėlė vėlesniam laikui. Šiuo metu numatyta, jog lietuvių kalbos ir literatūros įskaitas mokyklos turės suorganizuoti iki gegužės 4 dienos.Užsienio kalbų kalbėjimo egzaminų dalys bus surengtos birželio 22–30 dienomis. Kiti pavasarį turėję vykti egzaminai – brandos darbas, mokykliniai technologijų ir menų egzaminai – taip pat įvyks vėliau.

Mokymosi tvarką nuotoliniu būdu rengia ir „Revuonos“ pagrindinė mokykla. „Remdamiesi ministerijos rekomendacijomis pasirengėme priemonių planą. Įsivertinus situaciją, paaiškėjo, kad dauguma mokinių turi interneto prieigą ir jau naudojasi elektroniniu „Tamo“ dienynu“, – tvirtino „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė.

Visgi „Revuonos“ mokyklai teks nemenkas iššūkis, nes čia veikia Specialiojo ugdymo skyrius, kuriame, anot direktorės, tik apie dvidešimt procentų mokinių turi galimybę mokytis nuotoliniu būdu.

„Iš viso mokykloje mokosi 332 mokiniai, tačiau ugdytiniai yra labai skirtingų gebėjimų, todėl nuotolinis mokymas bus didelis iššūkis mokytojams, kai mokytojas yra vienoje aplinkoje, o mokinys kitoje. Mokytojui, atsižvelgus į mokinio amžių, gebėjimus, reikia apgalvoti ir parinkti mokymo metodus, mokymo priemones bei aplinkas ir užtikrinti grįžtamąjį ryšį. Mokyklos administracija rūpinasi pasirinkti tokią nuotolinio mokymosi aplinką, kuri užtikrintų ne tik skaitmeninio turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą ir bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku. Šiuo metu mokytojai klauso daug internetinių paskaitų, dalijasi informacija su kolegomis ir ruošiasi po mokinių atostogų (nuo kovo 30 dienos) pradėti dirbti su mokiniais nuotoliniu būdu. Reikia paminėti, kad dalis mokytojų jau keletą metų naudojosi skaitmeninėmis mokymo priemonėmis: EMA pratybomis, Eduka klase ir kitomis, todėl didelių problemų nepatirs“, – pasakojo „Revuonos“ mokyklos vadovė.

Bene didžiausią mokinių skaičių (beveik 700) rajone turinčios „Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Irena Tarasevičienė taip pat tikino, jog pasiruošimas dirbti nuotoliniu būdu vyksta. „Ruošiamės, atsižvelgdami į Ministerijos rekomendacijas, kurios parengtos ir ikimokyklinio, ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, pradinukams ir vyresnių klasių mokiniams“, – trumpai situaciją komentavo Irena Tarasevičienė.

Mieste veikiančios mokyklos nuotoliniam ugdymui ruošiasi visu pajėgumu, tačiau kokia situacija yra kaimiškose vietovėse: ar visiems moksleiviams bus sudarytos sąlygos mokytis per atstumą. Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko teigimu, visos Prienų rajono mokyklos yra lygiavertės ir visos tam ruošiasi. „Galvojam apie kiekvieną mokinį individualiai, ieškosim sprendimų“, – teigė R. Zailskas.

Su masiniu mokymu nuotoliniu būdu Lietuvos mokyklos susiduria pirmą kartą. Nepaisant to, jog gyvename technologijų amžiuje, tai bus tikras išbandymas ne tik mokytojams ir mokiniams, bet ir tėvams bei visai švietimo sistemai.

