Ar tikrai nesupranta, ar tiki, kad yra laimės kūdikiai?

Pastarąją karantino savaitę socialiniuose tinkluose „sėdintys“ žmonės tūžta, kad specialiais reisais į gimtinę susigrąžinti piliečiai, vos kojomis palietę Lietuvos žemelę, duoda joms visišką valią – lanko savo pažįstamus, dalyvauja šeimyninėse šventėse, vaikšto po parduotuves, linksmai leidžia laiką.

„Mes sėdime namuose, bijome išeiti į parduotuves, ieškome būdų, kaip geriau apsaugoti savo vaikus ir tėvus, o atsiranda toks vienas infekcijos nešiotojas, kuris „deda ant visų“ – ir „koronos“ grandinė tęsiasi, suserga niekuo dėti žmonės. Negi šiems de****ams taip sunku dvi savaites pakentėti, nejaugi jiems nerūpi šalia esančių žmonių sveikata ir saugumas?“ – tai tik viena, nuosaikesnė, nuomonė, bet galima rasti ir aštresnių pasisakymų, kuriuose siūloma tokių piktybiškų piliečių atžvilgiu taikyti prievartines priemones.

Žmonės nesirenka žodžių, nes bijo. Nes nuo to, kaip solidariai bendruomenės nariai laikysis karantino sąlygų, kiek atsakingas bus jų elgesys, priklausys, ar išvengsime siaubingo Italijos scenarijaus. Sekmadienį sveikatos apsaugos ministras A.Veryga neatmetė galimybės, kad galbūt kai kurie žmonės vis dar nesupranta, kokios gali būti jų elgesio pasekmės, ir prabilo apie poreikį sugriežtinti karantino sąlygas.

Visiems iš užsienio grįžusiems asmenims, taip pat turėjusiems sąlytį su patvirtintu ar tikėtinu koronaviruso atveju, privaloma izoliuotis dviejų savaičių laikotarpiui. Tačiau per praėjusią savaitę šalies policija sulaukė beveik 1,8 tūkst. pranešimų dėl karantino ir saviizoliacijos pažeidimų. Pilietiški žmonės informavo apie savo kaimynus, grįžusius iš užsienio ir nesilaikančius karantino sąlygų, apie viešose vietose besibūriuojančius, sportuojančius žmones, apie įmones, kurios nenutraukė savo veiklos.

Prienų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos narė, Teisės, personalo ir civilinės saugos skyriaus vedėja Vytautė Draugelytė, atsakinga už gyventojų pranešimų koordinavimą, patvirtino per praeitą savaitę sulaukusi mažiausiai septynių sunerimusių rajono gyventojų skambučių, kuriais informuota apie asmenis, nesilaikančius nustatytos tvarkos.

– Daugeliu atvejų pranešta apie jaunus, iš užsienio sugrįžusius žmones, kurie, užuot izoliavęsi nuo aplinkinių, lankosi viešose vietose, bendrauja su žmonėmis. Ir taip elgiasi apsistojusieji pas savo artimuosius, senyvo amžiaus tėvus, patenkančius į rizikos grupę. Kaip tik šiandien sulaukiau antro skambučio apie nedrausmingą asmenį, kuris prieš dvi dienas jau buvo įspėtas, kad privalo laikytis izoliacijos ir būti namuose, tačiau jis to akivaizdžiai nesuprato, – pasakoja V.Draugelytė.

Pasak jos, Savivaldybė tokių pranešimų atvejais reaguoja pagal nustatytą algoritmą – pateikia informaciją Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Tačiau V.Draugelytė patikina, jog nelaukiama, kol informacija „suvaikščios“ tarp institucijų. Tik sužinojus izoliacijos pažeidimo faktą, iš karto skambinama pačiam asmeniui, aiškinamasi, kodėl jis nesilaiko nurodymų, įspėjama vengti bet kokių socialinių kontaktų, saugoti save ir aplinkinius.

– Apeliuojame į asmenų sąmoningumą, kad įspėti jie elgsis atsakingai, prie šio aiškinamojo darbo prisideda ir seniūnai. Tačiau šiuo karantino laikotarpiu bendravimas vyksta per distanciją, telefonu. Neturėdami apsaugos priemonių ir įgaliojimų, nei mes, nei NVSC specialistai, nei policija negalime nuvykti į tokių piliečių namus, juolab nubausti, – pašnekovė svarsto, kad pokalbiai nuotoliniu būdu kai kuriems nebrandiems piliečiams yra, ko gero, per menka poveikio priemonė.

V.Draugelytė priduria, kad, pasikartojant pažeidimams, kai nesilaikoma saviizoliacijos sąlygų ir sukeliamas pavojus išplisti pavojingoms infekcinėms ligoms, gali būti taikomos įstatymu numatytos piniginės baudos, o išskirtiniais atvejais – ir baudžiamoji atsakomybė (su laisvės apribojimu) už kovos su epidemijomis ar užkrečiamomis ligomis taisyklių pažeidimus.

Skelbiama, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pažeidėjams gali skirti administracines nuobaudas, taip pat, pasitelkus policiją, pradėti baudžiamąjį procesą. Apie tai, kad kažkas jau buvo nubaustas, dar neteko girdėti.

– Mes savo Savivaldybėje turime ir teigiamų, sektinų pavyzdžių. Labai atsakingai pasielgė vienas pilietis, kuris šią savaitę kreipėsi į savivaldybę dėl pagalbos surandant atskiras gyvenamąsias patalpas ir, grįžęs iš užsienio, jau apsigyveno jose. Žinau šeimą, kurios abu nariai solidariai pasiėmė atostogas ir kartu izoliavosi, kad nesukeltų pavojaus aplinkiniams. Paradoksalu, bet pagal Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas nebuvo nustatyta kokių nors karantino apribojimų iš užsienio į savo namus izoliacijai grįžusių asmenų šeimos nariams, todėl jie ir toliau gyvena įprastinį gyvenimą, eina į darbą, apsipirkti ir bendrauja su kitais žmonėmis. Manau, kad, stengiantis sulėtinti koronaviruso plitimo mastus savo bendruomenėje, turėtume griežčiau reglamentuoti šią sritį. Todėl bendraudami su izoliuotis turinčiais asmenimis, Savivaldybės atstovai pabrėžia visų šeimos narių atsakomybę laikantis įmanomų atsargumo priemonių, – akcentavo Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos narė V.Draugelytė.

Tuo tarpu sveikatos apsaugos ministras neatmetė galimybės imtis griežtesnių priemonių, kad saviizoliacijos sąlygas pažeidžiantys asmenys būtų priverstinai nugabenti į atskiras patalpas, kurias yra paruošusios savivaldybės.

Pirmadienio žiniomis, visi grįžusieji iš užsienio lietuviai turės būti izoliuojami savivaldybių paskirtose patalpose, siekiant sulėtinti koronaviruso plitimą šalyje.

Dalė Lazauskienė

Dalintis: email Print 0 VK