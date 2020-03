Pakuonio seniūnija tampa patraukli naujakuriams

Pakuonio seniūnija, turinti vieną miestelį ir 29 kaimus, yra viena iš mažesnių rajone, 9939,75 ha plote gyvena 1673 gyventojai, dauguma jų – darbingo amžiaus. Ir nors gyventojų mirtingumas beveik triskart lenkia gimstamumą, šis gražia gamta, žemės derlumu išsiskiriantis kraštas turi ateitį. Šį mėnesį vykusiame Pakuonio seniūnijos ataskaitiniame susirinkime seniūnas Antanas Keturakis pasidžiaugė, kad, pernai išasfaltavus žvyrkelio ruožą nuo Ašmintos iki Pakuonio ribos, prie kelio įsikūrę kaimai dėl gero susisiekimo vilioja naujakurius, todėl be gyventojų likusios sodybos ilgai nelieka tuščios, į jas įsikelia jaunos šeimos.

Pasak ataskaitiniame susirinkime dalyvavusio Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko, per artimiausius dvejus metus, bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybe, planuojama išasfaltuoti ir 5,5 km žvyruoto kelio ruožą, vedantį per Dvylikių kaimą, kad seniūnija asfaltu susijungtų su Kauno rajonu.

Seniūno A.Keturakio teigimu, praėjusiais metais seniūnijos kelių priežiūrai (greideriavimui, sniego valymui, pakelių krūmų kirtimui ir kt.) ir remontui skirta 153 142 eurai, iš jų – 127 000 Eur kapitaliniam kelių remontui ir asfaltavimo darbams.

Didelė problema – seniūnijos keliuose dėl važinėjančio sunkiasvorio transporto besiformuojančios išdaužos. Šiemet bus remontuojamos Nemuno, Panemunės, Ilgoji (atkarpa nuo Antakalnio k. iki Malinavo k.), Beržų, Kalnelio, Nemuno gatvės.

Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą prioritetinių darbų sąrašą šiais metais suplanuotas Dvaro gatvės Daukšiagirės kaime kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą (88 000 Eur), 2021 m. – Seniūnų gatvės Pakuonio miestelyje asfaltavimas (48 000 Eur), 2022 m. – Kalnelio gatvės ir Parko gatvės dalies Ašmintos kaime kapitalinis remontas su asfaltavimo darbais (80 000 Eur).

Pernai miestelyje ir seniūnijos gyvenvietėse vyko gatvių apšvietimo plėtros darbai, buvo genimi ar pjaunami avariniai medžiai, tvarkomos ir šienaujamos Pakuonio kapinės, trijų piliakalnių teritorijos. Minėti darbai bus tęsiami ir šiais metais.

Seniūnas susirūpinęs, kad Pakuonio seniūnijos teritorijoje paplitęs invazinis augalas – Sosnovskio barščiai, kurių augimvietės, preliminariais skaičiavimais, gali sudaryti apie 20 ha. Vienuolikai asmenų buvo išsiųsti laiškai su raginimais naikinti jų žemių plotuose augančius Sosnovskio barščius. Tačiau, seniūno pastebėjimu, tai sutelktų jėgų ir kompleksinių (mechanizuotų bei cheminių) priemonių reikalaujanti kova, kadangi augalas išsikerojęs ir valstybiniuose žemės plotuose, ypač Pagirmuonio ir Patamulšio kaimuose.

Meras pritarė, kad tai rimta problema, jo teigimu, Savivaldybė galėtų skirti paramą tiems ūkininkams, kurie imtųsi iniciatyvos sutvarkyti apleistus plotus ir paverstų žemės ūkio naudmenomis.

Ir seniūnas, ir Savivaldybės vadovai, ir gyventojai sutarė vienu klausimu: nelegalūs šiukšlynai, perkrauti konteineriai, nerūšiuojamos ar prie kapinių paliekamos buitinės atliekos, apleisti degėsiai pagrindinės miestelio gatvės privačioje valdoje aplinkos nepuošia ir garbės nedaro. Seniūnas svarstė, kad, įrengus vaizdo stebėjimo kamerą prie kapinių, jų lankytojai galbūt taps sąmoningesni ir seniūnijos darbininkams neužkraus papildomo atliekų rūšiavimo darbo.

Seniūnaičiai kėlė klausimą dėl vandens ir nuotekų tinklų įrengimo Pakuonio miestelyje. Meras A.Vaicekauskas teigė, jog kol kas šiems darbams lėšų nėra, reikia laukti naujo europinių projektų finansavimo laikotarpio. Kitas galimas lėšų šaltinis – Aplinkos ministerija, kuri žada papildomai skirti lėšų toms savivaldybėms, kurios nuspręs sujungti vandentvarkos įmones.

Anot seniūno A.Keturakio, vandentvarkos sektoriuje tam tikrų pokyčių yra. Savivaldybės įmonei iš privataus asmens perėmus vandens tiekimo bokštą Ašmintoje, jau sudarytos vandens tiekimo sutartys su 67 namų ūkiais, atsirado naujų gyventojų, norinčių prisijungti prie centralizuotai tiekiamo vandens tinklų.

Susirinkimo metu buvo pasidžiaugta suremontuotu seniūnijos administracinio pastato stogu ir sale, pagerintu mokyklos salės apšvietimu, įrengtomis prieigomis neįgaliesiems, prasidėjusiais darbais sporto aikštyne, vietos bendruomenių vykdomais projektais, socialine seniūnijos veikla, Pakuonio kultūros ir laisvalaikio centro, Ašmintos laisvalaikio salės, bibliotekų organizuojamu kultūriniu gyvenimu ir įvairiomis iniciatyvomis.

Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė paragino vietos bendruomenes imtis viešųjų erdvių tvarkymo – jos teigimu, šioms reikmėms panaudojus 2 proc. bendruomeninei veiklai skiriamų lėšų, Savivaldybė prisidėtų tokia pačia suma.

Aptartos eismo saugumo seniūnijos gatvėse ir keliuose problemos, Pakuonio gyventojai priminė savo prašymą pagrindinėje gatvėje įrengti šaligatvius bei saugaus eismo kalnelius. Teirautasi apie galimybes išvalyti Pakuonio ir Dvylikių tvenkinius. Seniūnas sulaukė pasiūlymo nustatyti konkrečias gyventojų priėmimo valandas.

Vienam vyriškiui ant Savivaldybės pykstant, kad jo prašymas dėl kelio įteisinimo buvo „užstrigęs“ ilgam, atsirado gyventoja, kuri jautė pareigą pasidžiaugti geromis permainomis Prienų mieste ir seniūnijoje bei padėkoti už asfaltuotas, apšviestas gatves, iškirstus krūmynus.

Dalė Lazauskienė

