Krikščionių sąjungos Prienų skyriaus pirmininkas Leonas Sakalavičius: mums svarbiausia vertybės

Pasak kovo 4-ąją, Šv. Kazimiero dieną, įregistruotos Krikščionių sąjungos valdybos nario Leono Sakalavičiaus, labai simboliška, kad prieniškiai skyriaus steigimo data pasirinko kovo 11-ąją.

– Nepriklausomybės atkūrimo diena svarbi visiems Lietuvos žmonėms, taigi ir mums. Juo labiau, kad Krikščionių sąjunga įsteigta vertybių pagrindu, būtent tų vertybių, kuriomis vadovavosi ir mūsų kraštiečio Mykolo Krupavičiaus 1903 metais įkurtos Krikščionių demokratų partijos nariai, – sakė L. Sakalavičius.

Jam pritarė ir Prienų skyriaus steigiamajame susirinkime, vykusiame Prienų šaulių namuose, dalyvavęs sąjungos Valdybos narys Arvydas Akstinavičius. Jo teigimu, Krikščionių sąjungai svarbu krikščioniškos vertybės, šeima, tautiškumas, gyvybės išsaugojimas ir vaiko teisė augti savo šeimoje. Pasak A.Akstinavičiaus, siekdama būti tautos partija, sąjunga savo veikloje didžiausią dėmesį skirs atvirumui, kiekvienos iniciatyvos pastebėjimui bei galimybėms jai įgyvendinti.

Ir A.Akstinavičius, ir kitas prieniškių svečias, Romualdas Liutkus taip pat pastebėjo tai, kad Krikščionių sąjunga tikrai nebus tik Vilniaus partija, jos atvirumas bus nukreiptas į regionus. Jų tvirtinimu, per kovo–balandžio mėnesius planuojama įkurti per 50 skyrių. Keletas iš jų, kaip, pavyzdžiui, Marijampolės, taps regioniniais, vienijančiais kelių rajonų ar parapijų bendruomenių žmones. Savo programoje deklaruodami krikščioniškas vertybes sąjungos steigėjai sulaukė ir parapijų bendruomenių palaikymo. Sąjungos steigimui pritarė 2173 nariai. Prieniškių tarp jų buvo per penkiasdešimt. Šiuo metu sąjunga jau vienija 2500 narių.

Prisimindami sąjungos kūrimo aplinkybes, Valdybos nariai pripažino, kad viena didžiausių po Nepriklausomybės atkūrimo atsikūrusios Krikščionių demokratų partijos klaidų buvo susijungimas su Tėvynės sąjunga.

– Konservatoriai mus tiesiog išstūmė. Be to, mums nepriimtinas jų liberalizmas, gėjų paradų palaikymas ir kitų krikščioniškų vertybių nuvertinimas, – sakė L. Sakalavičius.

Atsakydamas į prieniškių klausimą apie bendradarbiavimo su Nacionaliniu susivienijimu galimybes, A.Akstinavičius atkreipė dėmesį į tai, kad būti kartu sutrukdė Vytauto Radžvilo vadovaujamos partijos radikalumas ir pats jo kūrimo principas, – griežta atranka ir žmonių rūšiavimas, besikertantis su pilietine teise laisvai jungtis. Bet, pasak A. Akstinavičiaus, abiejų partijų programose yra ir sutampančių nuostatų, dėl kurių įgyvendinimo galima būtų ir turėtų būti tariamasi. Kaip ir su Dariaus Kuolio vadovaujamu Lietuvos sąrašu, tautininkais, Arvydo Juozaičio įkurta politine jėga.

Rimanto Dagio vadovaujama Krikščionių sąjunga rinkimuose į Seimą planuoja kelti kandidatus visose – 71-oje – rinkimų apygardose, Prienų – taip pat.

Žinoma, steigiamajame susirinkime apie tai, kas bus tas kandidatas, dar nebuvo kalbama. Juo labiau, kad prieniškiai pirmieji įkūrė skyrių. Skyriaus pirmininku išrinktas Leonas Sakalavičius, sekretoriumi – Alvydas Antanavičius. Valdybos narius nuspręsta rinkti kitame susirinkime, kuriame dalyvaus jau daugiau narių.

Aptarę steigimo ir organizacinius klausimus, susirinkimo dalyviai darbą baigė bendra malda.

Ramutė Šimukauskaitė