Pačios dažniausios klaidos, kurias daro žmonės pirkdami baldus

Baldai yra gana apgaulinga prekių sritis. Daug kas galvoja, jog išsirinkti netinkamus baldus yra labai sunku. Žmonėms atrodo, kad tai ne ta prekė, su kuria galima apsirikti ar prašauti pro šalį. Deja, dėl tokio mąstymo ir dėl keleto kitų faktorių, pirkėjai dažnai daro tas pačias klaidas pirkdami baldus. Nepaskaičiuotas vienas dalykas, pražiopsota detalė, pamiršta apie kitą, be reikalo pasirinkta trečia ir taip toliau. Tam, kad baldų pirkimas taptų paprastesne ir lengviau įgyvendinama užduotimi – štai pačios dažniausios klaidos, kurias daro baldus perkantys žmonės.

Pamirštas praktiškumas

Visos problemos ir visos klaidos galų gale susiveda į vieną ir tą patį dalyką – planavimo trūkumą ir negalvojimą į priekį. Viena iš esminių problemų – nusiperkamas per mažas arba per daug griozdiškas ir visiškai jūsų gyvenimo būdui netinkantis baldas. Pirma – jei turite gyvūnų, pirkti tokią sofą, kuri „renka“ plaukus (ar fotelius) yra labai neįžvalgu. Bėdos dažniausiai „pasireiškia“ per nepraktiškas sofą ir lovą. Jos taip pat gali būti gerokai per mažos namuose būnančiam žmonių skaičiui, arba per didelės jūsų patalpai.



Čia taip pat kalbame ir apie priežiūrą. Pagalvokite ar paviršiai ir konstrukcinės medžiagos bus lengvai prižiūrimos.

Pirkimas be matavimų

Jeigu ruošiatės pirkti baldus, išmatuokite jiems skiriamą erdvę. Numatykite, kokio idealaus dydžio turėtų būti perkami baldai. Svarbu nepamiršti galvoti ir apie paklaidą, t.y. kiek didesnį/mažesnį ar platesnį/siauresnį baldą dar laikysite tinkamu.

Tam, kad žinotumėte į ką dairytis, matmenis galite pasižiūrėti dar internetinėje baldų parduotuvėje arba paspaudę ant šios nuorodos – https://www.varle.lt/baldai/, pasirinkę norimą baldų kategoriją galėsite lengvai stebėti, lyginti ir pasverti potencialių pirkinių tinkamumą.

Jeigu pirksite nematavę, rizikuojate turėti labai nepraktiškai arba net komiškai atrodantį būsto interjerą.

Skubėjimas ir permokėjimas

Su baldais reikės gyventi ilgą laiką. Ant jų sėdėsite, gulėsite ir kasdien leisite laiką, todėl nepatogus ir netinkamas baldas, kuris gali atsirasti tik dėl neapgalvoto ar skuboto pirkimo, naudos neduos ir atneš tik kančią.

To išvengsite, jeigu pirkimo proceso neskubinsite, o kiek daugiau dėmesio skirsite nuolaidų medžiojimui ir spec. pasiūlymų rinkimui. Dažnai, kai pirkėjai pamato gražius baldus, juos užplūsta nevaldomas noras pirkti, nesvarbu ar bus žiauriai permokėta, kad tik kuo greičiau pavyktų įsigyti.

Nusiraminkite. Baldai nėra vienetinė prekė, gamintojai turi ir gali paruošti ne vieną vienetą ar baldų komplektą. Pirkdami būkite racionalūs ir tikrai skirkite laiko gražiausių bei tinkamiausių vienetų pasirinkimui. Biudžeto laikykitės, jo, be reikalo, neperlipinėkite.

Nepagalvota apie gyvenimo būdą

Pavyzdžiui, jeigu į jūsų namus dažnai atvyksta svečiai – praverstų išskleidžiama sofa, kur jie galėtų pernakvoti. Tokiu atveju reikia ir didesnio stalo, daugiau kėdžių ir taip toliau.

Taip pat, priklausomai nuo to, kiek daiktų turite, ar planuojate šeimos pagausėjimą bei kiti faktoriai daro ir turi daryti įtaką baldų pasirinkimui. Jų nesinori keisti dažnai, todėl galvokite ne tik apie tai, kas bus geriausia šiandien, bet kokie baldai labiausiai tiks jums ilguoju laikotarpiu.

Kokybės ir kainos santykio neįvertinimas

Yra labai pigių baldų. Yra ir labai brangių baldų. Tiek viena, tiek kita baldų rūšis turi savo pliusų ir minusų. Pigius baldus galima dažniau keisti, jų mažiau gaila kai kažkas susibraižo, įplyšta ar sulūžta, bet jie nėra tokie patogūs, dažnai ir neatrodo taip gražiai kaip baldai iš salono. Pigiai kainuoja ir tie baldai internetu ar parduotuvėje, kuriuos reikės susirinkti patiems… Kad ir kokiu geru meistru save laikote, ceche arba dirbtuvėse surinkti baldai bus tvirtesni nei DIY.

Patys brangiausi baldai gali tapti nebe patogumu ar privalumu, o našta, kuri tik apsunkins gyvenimą. Ant sofos net arbatos puodelį bijosite išgerti ir namuose nesijausite patogiai. Todėl ieškokite to, kas jūsų piniginei ir jūsų gyvenimo būdui tinka labiausiai, t.y. – aukso viduriuko.